Heimat - Schönberg: Treffen der Trachtenträger aus ganz MV Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und das Volkskundemuseum in Schönberg laden am 20. Oktober in die Palmberghalle zum Tag der Tracht ein. Die Schweriner Band „Saitenspinner“ spielt.

Eine Tradition in Mecklenburg-Vorpommern: Öffentliche Tänze am Tag der Tracht – so wie hier in Gnoien. Quelle: Norbert Fellechner