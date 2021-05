Schönberg: Trommel-Workshops auf dem Bechelsdorfer Schulzenhof

Schönberg

Etwas Abwechslung möchte der Lübecker Verein Tontalente e.V. mit seiner „Hau drauf Kapelle“ in Kooperation mit dem Volkskundemuseum Schönberg in den nächsten drei Wochen anbieten. Die beiden Kapellmeister Andy Limpio und Murat Tosun veranstalten am Bechelsdorfer Schulzenhaus in Schönberg ab Sonnabend, 22. Mai, an drei aufeinander folgenden Wochenenden Workshops für trommelbegeisterte Menschen.

Abschlusskonzert am 6. Juni

Unter dem Motto „Hau drauf – Erlebe Rhythmus und Groove“ treffen sich Interessierte zu einer abwechslungsreichen Mitmach-Veranstaltung auf dem Gelände des Freiluftmuseums. Am Ende der Workshop-Reihe steht ein gemeinsamer Abschluss am 6. Juni, bei dem eine große Percussion-Performance der „Hau drauf Kapelle“ erwartet werden darf.

Instrumente meist aus Schrott

Das Besondere an der Veranstaltung sind die Instrumente, die größtenteils aus Schrott und Alltagsgegenständen selber hergestellt sind. „Da wir uns ja auf einem Museumsgelände befinden, wollen wir auch die Geschichte des Landlebens, das hier ausgestellt wird, zu Gehör bringen“, sagt Andy Limpio und ergänzt mit Augenzwinkern: „Auch die Ausstellungsstücke geben besondere Töne von sich. Das wollen wir nutzen.“

Musikbegeisterte zwischen 14 und 99 Jahren

In den Workshops sind noch einige Plätze für Interessierte frei. Gesucht werden musikbegeisterte Menschen zwischen 14 und 99 Jahren oder Väter oder Mütter mit Kindern ab 10 Jahren, die mitmachen wollen. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber ein gutes Rhythmusgefühl und Freude am Trommeln macht das Mitmachen einfacher. Es kommt auch eine Rhythmus-App zum Einsatz. Wer also ein Smartphone und ein passendes Headset hat, kann beides zu den Proben mitbringen.

Das Bechelsdorfer Schulzenhaus ist 500 Jahre alt. Seit Ende der 1960er Jahren steht es in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Selbstverständlich achten die Workshopleiter immer auf die gültigen Corona-Regeln. Der Bechelsdorfer Schulzenhof bietet drinnen wie draußen viel Platz mit der Möglichkeit Abstand zu halten. Am 6. Juni ist dann Publikum eingeladen, in den Genuss der Workshop-Ergebnisse zu kommen. Die Abschlussperformance findet dann um 14 Uhr statt, ebenfalls am Bechelsdorfer Schulzenhof.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anmelden per Mail oder Telefon

Der Workshop beginnt am 22. Mai um 10 Uhr. Die Probentermine sind am 22. und 23. Mai, 29. und 30. Mai sowie 5. und 6. Juni, jeweils fünf Stunden mit Pause. Anmeldungen zum Workshop nimmt Kapellmeister Andy Limpio entgegen per E-Mail an info@tontalente.de, unter der Telefonnummer 0451 / 300 869 25 oder über die Webseite www.tontalente.de.

Von Malte Behnk