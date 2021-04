Schönberg: Unternehmer pflanzen Bäume in Karpfenteichanlage

Schönberg

Inhaber von Firmen in Schönberg haben zur besten Pflanzzeit ein Vorhaben zum Schutz der Natur Wirklichkeit werden lassen. Ursprünglich hatte Ronny Freitag von der Mebak Metallbau GmbH die Idee, dass die Mitgliedsfirmen des Vereins „Unternehmen für Schönberg“ eine Streuobstwiese hinter der Karpfenteichanlage anlegen könnten. Der geplante Standort erwies sich allerdings als zu feucht. So wurden jetzt 15 Bäume direkt in der Anlage gepflanzt, für die Mitglieder des Vereins Patenschaften übernommen haben.

Firmeninhaber pflanzen ihre Bäume selbst. Mit dabei waren auch Uwe Becker von Brillen-Becker und Andreas Lau vom Bosch-Service Lau mit Sohn Moritz. Peter Trame vom Unternehmen TLB sorgte mit seinen beiden Kindern für den Wasser-Nachschub beim Einpflanzen. Andreas Behn von der Kaffeerösterei Fehling, zwei neue Mitarbeiter des Vereins und Denny Boddin und Jörn Müller von der Firma Galabau Wilken machten ebenfalls mit. Weitere Baumpaten sind die Firma Mebak, der Profi-Baumarkt Schönberg und SZ-Bau.

Vereinsgeschäftsführer Andreas Behn erklärt: „Ziel der Aktion ist, das Symbol des Frühlings, nämlich die Obstblüte, auch in der Karpfenteichanlage sichtbar zu machen, hauptsächlich aber den Insekten, vor allem den Bienen, ein verlockendes Angebot zu machen und so ihr Dasein zu festigen.“ Gepflanzt wurden Apfel-, Birn- und Kirschbäume sowie Pflaume und Mirabelle. „Erste Früchte könnte es schon in der zweiten Jahreshälfte geben, wenn die Bäume gut anwachsen“, kündigt Andreas Behn an.

Von Jürgen Lenz