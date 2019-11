Schönberg: Veranstaltungsboom in Vorweihnachtszeit

Schönberg

In keiner anderen Zeit des Jahres haben Einwohner und Besucher von Schönberg so viele Gelegenheiten, andere Menschen in angenehmer Atmosphäre zu treffen. In den Wochen vor Weihnachten können sie unter 27 Veranstaltungen wählen. Den Startschuss gab am Freitagabend das Lichterbaumfest auf dem Markt.

Der Verein „Unternehmen für Schönberg“ hat es zum siebten Mal auf die Beine gestellt. Warum macht er es? „Ziel ist einmal mehr die Gemeinschaft der Schönberger Bürger zu stärken, indem man etwas gemeinsam feiert“, erklärte am Freitagabend Andreas Behn, seit zwei Jahren Geschäftsführer des Vereins „Unternehmen für Schönberg.“ Diesmal unterhielten Musiker und eine Feuershow die zahlreichen Besucher des Festes.

2017 trat die Musikerin Maria Daniel in der Bücherei in Schönberg auf. Am 12. Dezember öffnet dort erneut der Lebendige Adventskalender. Quelle: Jürgen Lenz

Für die meisten Gelegenheiten, in der Vorweihnachtszeit zusammenzukommen, sorgt in Schönberg die Kirchengemeinde. Sie lädt zwölf Mal an wechselnden Orten zum „Lebendigen Adventskalender“ ein. Wer dabei sein will, muss nicht der Kirchengemeinde angehören. Nach Auskunft von Pastorin Wilma Schlaberg ist jeder willkommen. Sie kündigt an: „Kinder und Erwachsene lassen sich überraschen von dem, was sie hinter der Tür erwartet – vielleicht eine Geschichte, Lieder, Gedichte bei Punsch und Plätzchen.“

Traditionsladen eröffnet Veranstaltungsreigen

Die Schönberger Traditionsbuchhandlung Emil Hempel eröffnet den Veranstaltungsreigen am Dienstag, dem 3. Dezember. Dann lädt sie um 17 Uhr in den Laden an der Ecke Markt/Marienstraße ein. Am Mittwoch, dem 4. Dezember, folgt um 18 Uhr die Erzählerin Birte Bernstein, Marienstraße 58, am Donnerstag, 5. Dezember, ebenfalls um 18 Uhr die Arztpraxis Am Markt 11 und am Freitag, 6. Dezember, 17 Uhr die Kita „Kirchenmäuse“, An der Kirche 3. Die Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ öffnet ihre Türen für alle Interessierten am Montag, 9. Dezember, um 18 Uhr. Die Diakonie-Sozialstation lädt am Dienstag, 10. Dezember, um 17 Uhr in die Lübecker Straße 26a ein, Jugendklub und Bücherei am Donnerstag, dem 12. Dezember, um 17 Uhr in die ehemalige Baracke der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft „Edelweiß“, Feldstraße 28, und Familie Bentin am Freitag, dem 13. Dezember, um 18 Uhr in die Hauptstraße 7 in Niendorf. Am Montag, 16. Dezember, ist die Kaffeerösterei Fehling in der Technology-Straße 3 ab 18 Uhr Gastgeber der Aktion „Lebendiger Adventskalender“. Am Donnerstag, dem 19. Dezember, folgt um 18 Uhr das Volkskundemuseum, Am Markt 1, und am Freitag, dem 20. Dezember, um dieselbe Uhrzeit das Betreute Wohnen des Deutschen Roten Kreuzes, Ludwig-Bicker-Straße 15b. Letzte Station des Lebendigen Adventskalenders ist am 24. Dezember in der Kirche. Dort beginnt um 15 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel und um 17 Uhr eine Christvesper mit Chor.

Bereits am Freitag, dem 6. Dezember, lädt die Kirchengemeinde Schönberg um 15 Uhr zu einer „Adventsfeier für alle“ ein. Am Sonnabend, dem 30. November, öffnet um 15 Uhr rund um die Alte Apotheke, Am Markt 9, Brillen-Beckers Voradventsmarkt. Er bietet den Besuchern bis 22 Uhr Musik von Reuters Fritzen, Kunsthandwerk, Holz-, Schmiede-, Filz- und Näharbeiten, Schmuck, Keramik, Wolle, Essen und Getränke. Ebenfalls am 30. November lädt der Handarbeitskreis der Kirchengemeinde um 15 Uhr zum Basar mit Tombola für Tansania ins Katharinenhaus am Kirchplatz ein.

Seniorennachmittag in der Palmberghalle

Die Schönbarger Späldäl eröffnet am Mittwoch, dem 4. Dezember, um 14 Uhr ihre traditionelle Rentner-Adventsfeier im Späldägebäude in der Johann-Boye-Straße. Die niederdeutsche Bühne bittet um Anmeldung unter 0171 / 4852195 oder 0160 / 93459288. Der Heimatbund für das Fürstentum Ratzeburg lädt am Donnerstag, dem 5. Dezember, um 15 Uhr zum Adventskaffee ins Volkskundemuseum am Markt ein. Der Verein kündigt an: „Es wird erzählt und vorgelesen auf Platt- und Hochdeutsch.“ Ein Akkordeonspieler wird zum Singen von Weihnachtsliedern eingeladen. Unter der Telefonnummer 038828 / 20230 kann sich anmelden, wer am Freitag, dem 6. Dezember, bei der Weihnachtsfeier des Sozialverbands Deutschland dabei sein will. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Beginn: 15 Uhr in der Gaststätte Soltow. Im Foyer der Palmberghalle beginnt am Mittwoch, dem 11. Dezember, um dieselbe Uhrzeit ein Seniorennachmittag, den die Mobile Jugendarbeit des Internationalen Bundes und die Stadtjugendpflege veranstalten. Sie laden alle älteren Einwohner zu Kaffee, Kuchen und zum Singen von Weihnachtsliedern ein.

Der Schönberger Posaunenchor spielt auf dem Kirchturm. Quelle: Lenz Jürgen

Der Weihnachtsmarkt in Schönberg ist seit vielen Jahren eine besonders beliebte Gelegenheit, sich in schöner Atmosphäre zu treffen. Die Stadt öffnet ihn am Sonnabend, dem 14. Dezember, um 14 Uhr auf dem Kirchplatz. Ab 17.40 Uhr spielt der Schönberger Posaunenchor. Damit führen die Bläser eine alte Tradition weiter. Sie verstehen ihr Turmblasen im Advent als eine Zeitansage der besonderen Art: „Nicht dass die Zeit vergeht, sondern womit sie gefüllt ist – dem nachzuspüren, lädt der Reigen aus Adventsliedern wie ein musikalischer Segensspruch ein.“ Das erste Turmblasen beginnt am Sonnabend, dem 30. November, um 17.40 Uhr. Ab derselben Uhrzeit spielen die Musiker am Sonnabend, dem 7. Dezember, und am Sonntag, dem 21. Dezember.

Kinder werden zum Keksebacken eingeladen

Die Stadtjugendpflege und die Bücherei in Schönberg laden am Donnerstag, dem 5. Dezember, alle Kinder ab acht Jahren von 15 bis 18 Uhr zum Keksebacken in die Feldstraße 28 ein. Unkostenbeitrag: drei Euro. Kinder ab zehn Jahren sind am Freitag, dem 13. Dezember, ab 16 Uhr willkommen, wenn ein Raclette gemeinsam zubereitet und gegessen wird. Unkostenbeitrag: vier Euro. Anmeldungen: in der Bücherei und im Jugendclub.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz