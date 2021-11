Schönberg

Der Herbst ist da und der Badeteich in Schönberg, das naturnahe Freibad, soll für den nahenden Winter fitgemacht werden. Der neue Vorstand um die Vorsitzende Diana Stephan ruft daher die Vereinsmitglieder und andere Freiwillige zum Arbeitseinsatz am Sonnabend, 20. November, auf. Um 10 Uhr sollen die Arbeiten auf dem Gelände des Freibades beginnen.

„Wir würden wir uns nicht nur über helfende Hände sondern auch über jeden Interessierten freuen, der uns an diesem Tag besuchen möchte“, sagt Diana Stephan, die das Naturbad in der Region noch bekannter machen möchte. Jetzt steht aber Gartenarbeit rund um das Schwimmbecken an. „Wir wollen Laub harken und Blumenbeete winterfest machen. Es wäre schön, wenn ein paar fleißige Helferchen Besen, Harken, Hacken, Heckenscheren und sonstige Gartengeräte mitbringen.“ Für das leibliche Wohl der Teilnehmer am Arbeitseinsatz sorgt der Vereinsvorstand. „Keiner soll mit leerem Magen arbeiten“, so Diana Stephan.

Anbaden am 8. Mai geplant

Für das nächste Jahr plant der Badeteichverein zunächst am 16. April ein Osterfeuer und dann am 8. Mai das Anbaden zum Start in die Sommersaison. Im Juni ist ein Kinderfest, im Juli ein Familienfest, im August ein neptunfest und im Oktober ein Kürbisfest vorgesehen. Außerdem werden eine 24-Stunden-Schwimmen und ein Tag der Vereine geplant.

Von Malte Behnk