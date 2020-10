Schönberg/Dassow

In Schönberg endet eine Epoche der Stadtgeschichte. Seit 1925 ist das Haus Am Markt 14 ein Rathaus. Doch nun ist es beschlossene Sache: Die Verwaltung wird es für immer verlassen. Bürgermeister, Stadt- und Gemeindevertreter aus dem Schönberger Land haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden, künftig nur noch zwei Gebäude zu nutzen: das Amtsgebäude in der Dassower Straße in Schönberg und das Amtsgebäude in der Grevesmühlener Straße in Dassow.

Zur Debatte standen auch drei andere Varianten. Die erste: weiterhin alle Gebäude nutzen, also auch das Rathaus. Möglichkeit zwei: in der Dassower Straße einen zusätzlichen Verwaltungsbau errichten, so dass dort genügend Räume für alle Mitarbeiter des Amtes zur Verfügung stehen. Das Rathaus in Schönberg und das Amtsgebäude in Dassow werden dann leergezogen. Variante drei: ein Neubau unweit der Lindenstraße in Schönberg, wo die Stadt ein großes Wohngebiet plant. Dort sollten dann alle Beschäftigten einziehen.

Mitarbeiter im Rathaus sollen nach Dassow ziehen

Eine Mehrheit des Amtsausschusses stimmte für die vierte Variante: Dassow als Verwaltungssitz beibehalten und das Amtsgebäude in Schönberg mit einem Anbau erweitern. Die Beschäftigten, die derzeit im Rathaus arbeiten, sollen dann nach Dassow ziehen. Vorher solle dort eine Lösung mit einem Mieter gefunden werden.

Eine historische Ansichtskarte zeigt das Rathaus in Schönberg im Jahr 1927. Links: das Haus von Bäckermeister Silber. Quelle: privat

Die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) sagt: „Ich habe die Entscheidung mitgetragen.“ Sie finde es im Sinne von Bürgernähe gut, dass Dassow weiterhin Nebensitz des Amtes ist. Sowohl in ihrer Stadt als auch in Schönberg gebe es „funktionierende Verwaltungsgebäude.“

Das gilt für das Rathaus in Schönberg nur bedingt. Es genügt nicht den aktuellen Vorschriften des Brandschutzes und ist nicht barrierefrei. Brandschutzsanierung und Umbau des Vorder- und Hinterhauses würden nach Angaben des Amtes über 1,5 Millionen Euro kosten. Hinzu kämen mehr als eine halbe Million Euro für das Herrichten des Amtsgebäudes in Dassow und rund 250 000 Euro für Arbeiten am Gebäude in der Dassower Straße. Gesamtkosten: rund 2,3 Millionen Euro. Rund 700 000 Euro weniger würde es laut Amtsverwaltung kosten, beide Amtsgebäude für Brandschutz und Barrierefreiheit herzurichten und das Gebäude in der Dassower Straße zusätzlich zu erweitern. Es ist von den Varianten diejenige mit den geringsten Bau- und Sanierungskosten.

Amtsvorsteher geht von Verkauf des Rathauses aus

Frank Lenschow geht davon aus, dass das Rathaus in Schönberg verkauft wird. Er sagt: „Ich denke, dass eine gute Lösung gefunden wird.“ Der stellvertretende Amtsvorsteher Marcus Kreft ( SPD) trägt die Entscheidung mit. Er sagt: „Ich finde zwei Standorte in Ordnung.“

Das Rathaus gehört dem Amt. Die Stadt hat es eingebracht, als sie 2004 dem Amt Schönberger Land beitrat. Handwerker bauten es um 1800 als Wohnhaus. Ab 1844 gehörte es dem Buch- und Zeitungsdrucker Ludwig Bicker, ab 1873 dessen gleichnamigem Sohn. Seit 1925 ist es das Rathaus.

Das Amtsgebäude in der Dassower Straße ist der zweite Standort der Verwaltung in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Noch ist ungewiss, wann die Um- und Ausbauarbeiten in den Amtsgebäuden in Schönberg und Dassow beginnen werden und dann später das Rathaus leergezogen wird. Der Amtsausschuss hat einen Grundsatzbeschluss gefasst, nachdem die Verwaltung die Planungsleistungen beauftragen kann.

Dritter Verwaltungssitz: das Amtsgebäude in der Grevesmühlener Straße in Dassow, ursprünglich gebaut für das Amt Ostseestrand. Quelle: Jürgen Lenz

Über den Auszug der Verwaltung aus dem Rathaus sagt Klaus-Peter Räsenhöft, der in Schönberg lebt und aufgewachsen ist: „Es ist schade.“ Er habe es kommen sehen und befürchte, das Gebäude könne in Zukunft leer stehen. Er finde es aber auch sehr schwierig, ein altes Haus auf einen Stand zu bringen, der den aktuellen, immer wieder wechselnden Vorschriften entspricht. Außerdem sei es nicht gut, wenn eine Verwaltung auf drei Standorte verteilt ist.

