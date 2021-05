Schönberg: Volkskundemuseum und Stadt ringen um Geld

Schönberg

Dem Volkskundemuseum in Schönberg fehlt Geld, das vor einem Jahr bei der Stadt Schönberg beantragt wurde. Der Finanzausschuss hat sich bereits dafür ausgesprochen, dass 5000 Euro jährlich mehr gezahlt werden sollen, aber die Stadtvertreter haben bisher nicht darüber entschieden. Die möchten das Geld eher nutzen, um eine feste Stelle für die Stadt- und Touristinfo zu schaffen.

5000 Euro zusätzlich für Löhne beantragt

So finanziell in der Schwebe zu hängen, ärgert aber Museumsleiter Olaf Both. „Wir haben bereits im März 2020 den Antrag gestellt, den Trägerschaftsvertrag zu erneuern“, sagt er. In dem Vertrag war bisher festgehalten, dass die Stadt Schönberg einen jährlichen Zuschuss von 54 000 Euro an das Museum zahlt. „Wir hatten 5000 Euro zusätzlich beantragt, weil unter anderem die Lohnkosten gestiegen sind. Selbst der Mindestlohn liegt inzwischen deutlich über dem Niveau von vor fünf Jahren“, sagt Both.

So sah es früher in bürgerlichen Wohnzimmern im Herzogtum Ratzeburg aus. Quelle: Annett Meinke

Stadt will vereinbarte 44 000 Euro zahlen

Der Finanzausschuss der Stadt hat bereits im September 2020 empfohlen, dem Antrag des Museums zu folgen. Im Frühjahr habe sich auch die Stadtvertretung mit dem Thema befasst, aber einen Sperrvermerk bezüglich des Zuschusses beschlossen. Außerdem endet in diesem Jahr eine Frist von fünf Jahren, in denen die Stadt schon zusätzliche 10 000 Euro auf die im Vertrag festgelegte Summe von 44 000 Euro pro Jahr draufgelegt hat. Nach jetzigem Stand wird sich der Zuschuss der Stadt auf diese 44 000 Euro belaufen – 15 000 Euro weniger, als das Museum beantragt hat.

Zusätzlich gab es den Vorschlag, dass ein Arbeitsplatz für einen hauptamtlichen Mitarbeiter im Kultur- und Tourismusbereich im Museum eingerichtet werden soll. „Das ist aber nicht möglich“, sagt Olaf Both. Einerseits sei so ein Büroplatz aufgrund der Sicherheit, was den Brandschutz und auch den Betrieb außerhalb der Öffnungszeiten des Museums angeht, nicht einrichtbar. „Außerdem haben wir für den Ausbau des Kochschen Hauses eine Fördermittelbindung, die eine Nutzung als Museum vorsieht“, erklärt Olaf Both. Allerdings befindet sich im Museum bereits die Stadt- und Tourist-Info, die von den Museumsmitarbeitern mit betreut wird.

Vorbild: Stadt- und Touristinfo in Klütz

Daher sieht auch Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn (KWG) kein Problem darin, das Informationsangebot dort auszubauen. Er hatte als Beispiel die Stadt- und Touristinfo im Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz angeführt. „So eine Info kann man aber nicht ehrenamtlich leisten“, stellt Korn klar. Zudem stellt er sich vor, dass der oder die neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch Fragen beantwortet, die sich um Bauplätze oder Betreuungsplätze im Hort drehen. „Das landet bisher alles direkt bei mir und ich bin auch nur Ehrenamtler“, sagt Stephan Korn. Die Bearbeitung und Weiterleitung solcher kommunalen Angelegenheiten solle aber nicht Aufgabe von Ehrenamtlern sein.

Engere Kooperation zwischen Stadt und Museum

Die Stadt möchte gerne mit dem Volkskundemuseum eng zusammenarbeiten, sagt Korn. Mit dem städtischen Mitarbeiter könnte aus Sicht des Bürgermeisters auch eine Entlastung der Museumsmitarbeiter verbunden sein, die dann die Stadt- und Touristinfo nicht mehr mitbetreuen müssten. „Wir wollen nicht den schnöden Mammon verteilen, sondern eine enge Kooperation mit dem Museum schaffen. Dem Museum wollen wir aber auch auf keinen Fall etwas wegnehmen“, sagt Stephan Korn. Als finanzschwache Kommune fördere die Stadt das Museum schon mit einem erheblichen Betrag, mehr gebe der Haushalt nicht her. Die vom Museum beantragte Summe von 5000 Euro sei im Haushalt der Stadt für dieses Jahr eingestellt, soll aber für die vorgesehene Stelle verwendet werden.

Basis für weitere Förderungen

Olaf Both sieht das Volkskundemuseum dennoch als Verlierer. So muss inzwischen mehr Geld auch für geringfügig Beschäftige ausgegeben werden. „Wir bekommen für die zwei Mitarbeiter auf dem Schulzenhof etwa 20 000 Euro im Jahr vom Jobcenter. Dazu müssen wir einen Eigenanteil tragen“, sagt Both. Außerdem sei das Geld von der Stadt auch eine Basis, auf der der Verein „Volkskundemuseum in Schönberg“ weitere Mittel beantragen könne. „Wenn wir das Geld der Stadt als Eigenmittel nutzen, können wir es verdreifachen“, sagt Both. So werde es ermöglicht, dass das Volkskundemuseum ein Jahresbudget von etwa 140 000 Euro nutzen könne.

