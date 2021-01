Schönberg/Lübeck

In Corona-Zeiten kann ein Ausflug zu den Naturstränden im Schönberger Land teuer werden. 150 Euro sind laut Bußgeldkatalog fällig, wenn jemand an die Ostsee fährt, der nicht in Mecklenburg-Vorpommern wohnt. Hinzu kommen Gebühren und Auslagen. Macht unter dem Strich 178,50 Euro für eine Tour. Grundlage für die Strafe ist das Infektionsschutzgesetz.

Die 178,50 Euro zahlen viele Ausflügler aus dem benachbarten Schleswig-Holstein – aber auch aus anderen Bundesländern. Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Schönberg schreiben pro Woche zwischen 20 und 30 Anzeigen. Das teilte Mitarbeiterin Anja Surkamp auf Anfrage mit.

Anzeige

Der Naturstrand bei Rosenhagen ist auch im Winter ein beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger. Er liegt in Sichtweise des Maritims in Travemünde. Quelle: Jürgen Lenz

Sie sagt: „Wir müssen weiter kontrollieren.“ Der Grund: Weiterhin gilt die Corona-Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus. Sie macht klar: „Alle Reisen in das Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind untersagt.“ Zwar erlaubt die Verordnung zahlreiche Ausnahmen, touristische Ausflüge gehören aber nicht dazu.

Eine Betroffene ist Gerda Graf aus Lübeck. Sie fuhr nach Rosenhagen, ging am Strand spazieren und bekam wenige Tage später Post vom Amt Schönberger Land. Sie musste die 178,50 Euro zahlen. Gerda Graf sagt, eine einfache Verwarnung hätte gereicht. Sie habe sich über den Betrag geärgert. Die Lübeckerin wusste nichts von dem Verbot. Sie betont auf Anfrage: „Mich ärgert am meisten, dass das Verbot nicht kommuniziert wurde.“ Es müsse aber auch in Lübeck bekannt gemacht werden, dass touristische Tagesausflüge nach Mecklenburg-Vorpommern derzeit nicht erlaubt sind, sagt Gerda Graf. Wenn sie von dem Verbot gewusst hätte, wäre sie nicht nach Rosenhagen gefahren. Niemand habe etwas gewusst. Die Lübeckerin erläutert: „Informationen, Hinweisschilder an der B 104 oder Kontrollen gibt es im Gegensatz zu März nicht.“ Auch damals waren Ausflüge verboten. Im Sommer wurden sie wieder erlaubt und nun mit der neuen Verordnung erneut untersagt.

Ordnungsamt kontrolliert jeden Tag

„Die Vorschriften sind weiter einzuhalten“, bekräftigt Anja Surkamp. Deshalb sind Mitarbeiter des Ordnungsamtes jeden Tag im Schönberger Land unterwegs. Sie fahren dorthin, wo sich Tagestouristen aufhalten könnten. Das sind vor allem die Naturstrände unweit der Dassower Ortsteile Rosenhagen und Barendorf.

Die Autokennzeichen können auf einen Verstoß gegen das Einreiseverbot hindeuten. Sie müssen es aber nicht, denn nicht immer lässt das Nummernschild auf den Wohnort des Fahrers schließen. Das stellt das Ordnungsamt in Schönberg immer wieder fest, wenn es den Halter ermittelt.

Einige Besitzer sind nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen, haben aber ihr altes Kennzeichen mitgenommen. Das dürfen sie bundesweit. Der Halter muss nur zur Zulassungsstelle seines neuen Wohnortes gehen. Dann ändert die Behörde die Adresse im Fahrzeugschein.

Ein weiterer Grund, warum in Nordwestmecklenburg viele auswärtige Kennzeichen nicht auf den Wohnort des Halters schließen lassen: Viele Einheimische fahren einen Dienstwagen, den ihr Arbeitgeber in Lübeck, Ostholstein oder Hamburg angemeldet hat. Sie dürfen von ihrem Heimatort aus nach Rosenhagen und Barendorf fahren. Das erlaubt die Landesverordnung.

Lesen Sie auch:

Viele Tagestouristen kennen das Verbot nicht

In keinem Fall verlässt sich das Ordnungsamt in Schönberg einfach auf Hinweise von Bürgern. Wenn jemand gegen das Einreiseverbot verstoßen haben könnte, fährt es vor Ort und überprüft die Lage.

Nach den Erfahrungen des Ordnungsamtes wissen etliche Tagestouristen nicht, dass ihr Ausflug illegal ist. Sie haben von der Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern noch nichts gehört oder gelesen.

Ein Wagen mit Grevesmühlener Kennzeichen steht vor einem Einkaufsmarkt in Lübeck. Quelle: Jürgen Lenz

Das Verbot gilt nicht für diejenigen, die ihre Haupt- oder Nebenwohnung in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet haben oder in dem Bundesland arbeiten. Auch der Besuch von Familienangehörigen bleibt erlaubt. Doch wer sich illegal in Mecklenburg-Vorpommern aufhält, hat das Bundesland sofort zu verlassen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ordnungsamt geht in Supermärkte

Im Schönberger Land besuchen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auch Supermärkte. Dort überprüfen sie nach Absprache mit den Marktleitern, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Das ist in aller Regel der Fall.

Wer von Schönberg oder anderen Orten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lübeck zum Einkaufen und zurück fährt, muss sich danach nicht mehr in Quarantäne begeben. Diese Vorschrift der Corona-Verordnung von MV gilt nur, wenn die Hansestadt pro 100 000 Einwohner mehr als 200 Covid-19-Fälle in sieben Tagen gemeldet hat. Die aktuellen Zahlen liegen weit darunter.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz