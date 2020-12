Schönberg

Auf dem Kirchplatz in Schönberg wird in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt öffnen. Das Fest der Feste ist aber ins Museum am Markt eingezogen – mit historischen Kostbarkeiten passend zum Fest. Gesamtwert: mehrere tausend Euro.

Einwohner und Besucher der Stadt sollen bald sehen können, was noch nie zuvor in Schönberg zu sehen war: ein echter Gansfeder-Weihnachtsbaum, kombiniert mit einer Tannenbaumständer-Spieluhr und Baumschmuck aus der Zeit zwischen 1870 und 1930. Daneben steht ein Weihnachtsbaum im bäuerlichen Stil, behängt mit kleinen Äpfeln als Schmuck – so, wie es in früheren Zeiten üblich war.

Antike Weihnachtsdeko wird immer seltener und teurer

„Unsere heutigen Weihnachtskugeln sind im Prinzip nicht anderes als ihre Vorgänger, die Äpfel“, erklärt Georg Gromke. Er ist Experte für historische Weihnachtsbäume und Weihnachtsbaumschmuck. Der 68-Jährige verbringt viel Zeit damit, sie zu beschaffen. Er sagt: „Die geeigneten Stücke werden immer seltener und dadurch immer teurer.“

Eine Weihnachtsente mal anders: als historischer Baumschmuck in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Bei einem Händler in Bayern hat Georg Gromke einen Gansfederbaum gekauft – einen Vorfahren der heutigen Plastik-Weihnachtsbäume, mit denen ihn ein Vorteil verbindet: Er kann alle Jahre wieder aufgestellt werden.

Statt Tannennadeln gefärbte Gänsefedern

Der Gansfederbaum in Schönberg stammt aus den 30er oder 40er Jahren. Er hat einen Stamm aus Holz. Die Äste wurden aus Draht gebogen. An ihnen heften keine Tannennadeln, sondern grün gefärbte Gänsefedern. Bäume dieser Art gab es in früheren Zeiten in allen Größen von zehn Zentimeter bis zwei Meter. Nach dem Fest wurden die Äste einfach zusammengeklappt.

"Die Zahl der Gansfederbäume, die heute verfügbar sind, ist sehr gering“, sagt Experte Georg Gromke (68). Quelle: Jürgen Lenz

„Die Zahl der Gansfederbäume, die heute verfügbar sind, ist sehr gering“, sagt Georg Gromke. Ins Volkskundemuseum kommt ein Exemplar als Geschenk der Fielmann AG. Sie unterstützt die traditionsreiche Kultureinrichtung in Schönberg seit vielen Jahren. Und nicht nur sie. Jürgen Ostwald von der Fielmann AG erklärt: „Wir fördern in Deutschland etwa 250 Museen und Kulturinstitutionen.“ Zu ihnen gehören Museen in Rostock, Wismar, Greifswald, Schwaan, Parchim und auf der Insel Rügen. Genaue Angaben zum Wert der besonderen Weihnachtsgeschenke für Schönberg will sie nicht machen.

Olaf Both sagt: „Wichtig bei Schenkungen ist, dass sie zum Museum passen. Das Weihnachtsthema passt immer.“ Etwa ab 1870 gab es in ganz Deutschland einen regelrechten Weihnachtsboom – auch in Mecklenburg.

Die große Nachfrage führte zum Angebot von Weihnachtsbaumschmuck, wie ihn das Museum in Schönberg jetzt geschenkt bekommen hat. Das älteste Stück ist ein Ornament in Form einer Mandoline, in aufwendiger Handarbeit hergestellt um 1875.

Kinder und Zuchthäusler produzierten Baumschmuck

Häufig waren es Kinder, Kriegsversehrte oder Zuchthäusler, die den filigranen Baumschmuck aus Glasperlen und anderen Materialien fertigten. „Viele Stücke sind extrem empfindlich“, sagt Georg Gromke.

Am Gansfederbaum hängt ein antiker Engel. Quelle: Jürgen Lenz

Die Weihnachtsbaumdeko aus der „guten alten Zeit“ ist besonders bei Sammlern in den USA sehr beliebt. In ähnlicher Form wird sie noch heute als „Gablonzer Christbaumschmuck“ in Handarbeit produziert. „Sie ist sehr teuer“, verrät Georg. Ein neuer, 19 Zentimeter hoher Stern aus Glasperlen kostet fast 50 Euro.

Weihnachtsstube im Volkskundemuseum

„Das ist unsere Weihnachtsstube“, sagt Museumsleiter Olaf Both, als er im Sonderausstellungsraum auf eine Sitzgruppe mit Weihnachtsbäumen zeigt. Auf dem Tisch liegt ein Blatt Papier, bedruckt mit einem Gedicht, das der Schönberger Otto Davids im Jahr 1891 anlässlich des Weihnachtsfestes für seinen lieben Onkel und seine liebe Tante schrieb: „Wandelt glücklich und zufrieden lange noch durchs Leben hin. Freude sei Euer Los hienieden, Segen möge Euch erblüh’n. Glück und froher Mut erhalten sich ins spätste Alter Euch, und des Friedens Engel walte segnend über Euch! Ruhig blicket auf die Tage der Vergangenheit zurück. Keine Träne, keine Klage trübe Euer Lebensglück!“

Besucht werden kann die „ Weihnachtsstube“ noch nicht. Olaf Both hofft aber, dass die coronabedingte Schließung des Museums im Januar oder Februar endet. In einer Vitrine liegt bereits Lametta aus der Produktion des VEB Thüringer Glasschmuck Lauscha und andere Weihnachtsdeko aus DDR-Zeit. An den Wänden hängen Gemälde mit Wintermotiven.

Von Jürgen Lenz