Schönberg ohne Musiksommer: Was seit 1987 undenkbar war, wurde in diesem Jahr Wirklichkeit. Nicht wie sonst über 5000 Gäste kamen zu Konzerten, sondern 600 zu einem Alternativprogramm mit dem Namen „Klingender Kirchplatz/Offene Kirche“.

Finanziell ist die Kirchengemeinde als Veranstalterin des Schönberger Musiksommers mit einem blauen Auge davongekommen. Der künstlerische Leiter Christoph D. Minke erklärt: „Die öffentlichen Mittel durften wir behalten. Das war der Grundstock, auf dem wir aufbauen konnten.“

Private Förderer halten zum Schönberger Musiksommer

Aber auch private Förderer halten zum Schönberger Musiksommer, der zu den bedeutendsten Festivals in Norddeutschland gehört. Christoph D. Minke berichtet: „Es ist uns gelungen, viele zu überzeugen, mit uns ins nächste Jahr zu kommen.“

Die Organisatoren schafften es, dass fast alle Konzerte nicht ausfallen müssen, sondern auf 2021 verschoben werden. „Das ist auch fair gegenüber den Musikern“, sagt der Leiter des Festivals. Nun gibt es neue Termine für Auftritte wie den des Landesjugendorchesters Mecklenburg-Vorpommern. Einzige Ausnahme: das geplante Gastspiel der Thüringer Sängerknaben in Schönberg. An den möglichen Terminen im kommenden Jahr waren sie bereits andernorts gebucht.

„„Corona wird sagen, was wie sein kann“, sagt Christoph D. Minke (53), künstlerischer Leiter des Schönberger Musiksommers. Quelle: Jürgen Lenz

Noch ist allerdings nicht sicher, ob die Sängerknaben im Sommer 2021 überhaupt irgendwo vor größerem Publikum auftreten können und ob es den Schönberger Musiksommer wie gewohnt geben wird. Christoph D. Minke sagt: „Corona wird sagen, was wie sein kann.“

In diesem Jahr verhinderte die Kirchengemeinde, dass wegen Corona nichts ist. Die Lücke im gewohnten Ablauf machte Platz für die Aktion „Klingender Kirchplatz/Offene Kirche“. Zu Beginn erläuterten Christoph D. Minke und der Konzertmanager Karsten Lessing in einer gemeinsamen Stellungnahme: „Wir besinnen uns auf unsere Wurzeln, auf das, was da ist, auf die Ressourcen, die die Musiksommerstadt Schönberg so reichhaltig zu bieten hat: Atmosphäre, Menschen, Architektur.“

Die Veranstaltungen an den gewohnten Dienstagabendterminen waren mit Musik und Literatur diesmal besonders vielseitig, die Atmosphäre noch entspannter und intimer als sonst – trotz Corona-Abstand.

Konzertmanager Karsten Lessing spielt bei der Aktion "Klingender Kirchplatz/Offene Kirche" eine Drehorgel. Quelle: Heiko Preller

Größere Veranstaltungen sind derzeit nicht in geschlossenen Räumen möglich, sondern draußen. Deshalb geben der Schönberger Kirchenchor Sankt Laurentius und der Schulelternchor des Ernst-Barlach-Gymnasiums ein besonderes Konzert Open Air. Sie machen mit bei der Initiative „3. Oktober – Deutschland singt.“

Am Tag der Einheit laden Veranstalter in mehr als 250 Orten zum gemeinsamen Singen auf öffentliche Plätze ein. Wo die Chöre in Schönberg unter der Leitung von Gunta Birzina singen werden steht noch nicht fest. Entweder auf dem Markt oder auf dem Kirchplatz. Sicher ist dagegen: Jeder, der möchte, darf mitsingen am 3. Oktober ab 19 Uhr. Christoph D. Minke sagt: „Dass Schönberg es macht, finde ich sehr angemessen.“

Trotz Corona: Junge Pianistin aus Hannover spielt für Schüler

Zum dritten Mal unterstützt der Schönberger Musiksommer das Tonali-Projekt. Es bringt junge Musiker und ein junges Publikum zusammen. Lange war unsicher, ob es 2020 stattfinden kann. „Dieses Jahr soll dieses Projekt trotz der derzeitigen Umstände mit genügend Abstand erneut stattfinden“, kündigen Schüler an, die die Auftritte in Schönberg organisieren.

Die jungen Kulturmanager nennen ein wichtiges Ziel des Projekts: „Andere Schüler von der klassischen Musik zu überzeugen und zu begeistern.“ Die junge Pianistin Josefa Schmidt fährt in der kommenden Woche nach Schönberg. Sie tritt in der Regionalen Schule mit Grundschule und im Ernst-Barlach-Gymnasium auf, um Schüler zu begeistern.

Die 1998 geborene Pianistin Josefa Schmidt kommt nach Schönberg, um für Schüler zu spielen. Quelle: Markus Kuczewski.

Josefa Schmidt wurde 1998 in Stuttgart geboren. Sie ist Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben, der Stiftung Yehudi Menuhin Live Music Now Hannover und der Jeunesses Musicales. Bei Wettbewerben im In- und Ausland wurde sie vielfach ausgezeichnet. Ihr großes Interesse gilt der Neuen Musik.

Für den 27. Dezember hat Christoph D. Minke bereits Pläne. Was genau, steht noch nicht hundertprozentig fest, das aber: „Es wird wieder etwas zum Mitmachen sein.“

Von Jürgen Lenz