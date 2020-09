Schönberg: Wie Jugendliche für klassische Musik begeistert werden

Schönberg

Jugendliche in Zeiten von Hip-Hop und einer sich immer schneller drehenden Medienwelt für klassische Musik begeistern: Kann das gelingen? Passt das zusammen? In Schönberg gelingt es. Schülermanager nehmen Kontakt zu herausragenden Musikern auf, organisieren Konzerte, versuchen so, Mitschüler, Eltern, Freunde und Bekannte für Auftritte und ein Abschlusskonzert mit den Musikern zu gewinnen. Den Anstoß gibt das Kultur- und Bildungsprojekt Tonali. Das Motto: „Der Jugend Gehör verschaffen.“

Musiker per Video zugeschaltet

„Hier in Schönberg ist es eine Zusammenarbeit mit uns“, erklärt Christoph D. Minke, Leiter des Schönberger Musiksommers. Der Schönberger Konzertmanager Karsten Lessing erläutert: „Im Rahmen der Tonali-Tour Norddeutschland haben insgesamt etwa zehn Schülerinnen und Schüler aus der Regionalen Schule mit Grundschule in Schönberg und dem Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg zunächst in ihren eigenen Schulen ein Konzert mit jeweils einem jungen Musiker organisiert.“

Der französische Cellist Stanislas Kim (l.) spielt in ganz Europa und Asien. Am 1. Oktober tritt er in Schönberg auf. Quelle: Jo Titze

Schülermanager möchten Tonali an ihren Schulen bekannt machen. Der Start: ein gemeinsamer Workshop. Die Pianistin Josefa Schmidt und der Cellist Stanislas Kim wurden live per Video zugeschaltet. Dann trat Stanislas Kim in der Regionalen Schule auf, einen Tag später war Josefa Schmidt zu Gast am Ernst-Barlach-Gymnasium.

Schülermanager halten Kontakt zu Pianistin

„Nach der Videoschaltung hatten wir eine Whatsapp-Gruppe gebildet“, erzählt die Moderatorin Anna Loreley Karow (14), die zusammen mit Karen Wiedow (18), Frieda Kränz (15), Luisa Schlaberg (14), Kathleen Böttcher (15) und Fiona Bergmann (15) die Rolle der Schülermanager am Gymnasium übernahm. Seit dem Workshop hielten sie Kontakt zu der Pianistin, die aus Stuttgart kommt und in Hannover studiert. Im vergangenen Jahr gewann sie den Kreativ-Preis des Tonali-Wettbewerbs.

Cellounterricht als Siebenjähriger Stanislas Kim bekam seinen ersten Cellounterricht am Konservatorium in Courbevoie, als er sieben Jahre alt war. Bereits mit neun Jahren erhielt das französische Nachwuchstalent das Abschlussdiplom „Diplôme de Fin d’Etudes.“ In den folgenden Jahren gab Stanislas Kim zahlreiche Konzerte und setzte seine solistische Ausbildung fort. 2010 wechselte er zur Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Er wurde mit zahlreichen Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet. Als Solist und Kammermusiker spielt Stanislas Kim in europäischen und asiatischen Ländern.

Mit dem Kennenlernen der Pianistin begann für die Schülermanager eine aufregende Zeit. Ihre Aufgabe war es jetzt, auch andere Schüler für das Projekt zu begeistern, denn es blieb nicht viel Zeit bis zum Schülerkonzert, das sie außerdem noch mit vorbereiteten.

Josefa Schmidt erklärt auch die vorgetragenen Stücke und beantwortet Fragen der Schüler. Quelle: Dirk Hoffmann

„Ich finde es spannend, hier vor jungen Leuten zu spielen und ihnen die klassische Musik nahezubringen“, sagte die 22-jährige Josefa Schmidt dann unmittelbar vor ihrem Auftritt in der Aula des Gymnasiums. Genau das gelang der jungen Frau mit einem kurzweiligen Konzert, das aus mehreren kleinen Stücken bestand. Dazu gab es auch immer wieder Erklärungen von ihr. Sie sprach von einem musikalischen Zeitensprung, als sie nach einem Werk des französischen Komponisten Jean-Philippe Rameau (1683-1764) ein Stück des österreichisch-ungarischen Komponisten György Ligeti (1923-2006) spielte.

Vier Volkstänze des ungarischen Komponisten Béla Bartók (1881-1945) und eine Sonate von Joseph Haydn (1732-1809) rundeten das Konzert ab, in dem Schüler der 9. und 10. Klassen mit eingebunden waren. Die Pianistin stellte Fragen und erklärte den Schülern, was sie wissen wollten.

Mit Applaus wurde Josefa Schmidt beim Schülerkonzert verabschiedet. In wenigen Tagen besucht sie ein weiteres Mal Schönberg. Am 1. Oktober tritt sie zusammen mit dem 27-jährigen französischen Cellisten Stanislas Kim in der St.-Laurentius-Kirche beim Abschlusskonzert auf. Beginn ist um 17 Uhr. Die Zahl der Zuschauer ist nach Aussage von Karsten Lessing mit 80 stark begrenzt. Wer bei dem Konzert dabei sein möchte, sollte sich deshalb beeilen und sich rechtzeitig online auf der Seite des Schönberger Musiksommers eines der begehrten Tickets sichern.

