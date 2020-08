Schönberg: Wie aus der glanzvollen Vergangenheit der Eisenbahn ein Missstand wurde

Schönberg/Grevesmühlen

Es ist eine vielfältige Ausstellung, eine spannende Ausstellung und eine Ausstellung, deren Thema jeder kennt, der zwischen Lübeck und Bad Kleinen wohnt. Vor 150 Jahren fuhren die ersten Züge zwischen der freien Reichsstadt in Holstein und dem Ort in Mecklenburg, der damals nur Kleinen hieß. Die Eisenbahn war in jenen Jahren ein Symbol des Fortschritts. Davon und von vielem mehr erzählt eine Sonderausstellung, die ab 5. September im Volkskundemuseum in Schönberg eröffnet und ab Dezember im Städtischen Museum in Grevesmühlen zu sehen sein wird. Ihr Titel: „Vom Ankommen und Abfahren – 150 Jahre Eisenbahn Lübeck-Bad Kleinen.“

Vor anderthalb Jahrhunderten waren Bahnhöfe wichtig. Noch heute ist das an den Empfangsgebäuden in Schönberg und Grevesmühlen zu erkennen. Es sind prächtige Anwesen im Stil des Klassizismus. Die Einwohner der beiden Städte dürften stolz auf sie gewesen sein.

Bahnhof in Schönberg verkommt immer mehr

Das war damals. Heute verfällt das Empfangsgebäude in Schönberg immer mehr. Jeder sieht, welchen Bedeutungsverlust es seit den goldenen Zeiten der Eisenbahn erfahren hat. „Man sieht aber auch, wie unterschiedlich damit umgegangen wird“, wendet Sven Schiffner ein. Der 48-jährige Lokalgeschichtsforscher wohnt in Grevesmühlen. Dort hat die Stadt aus dem Empfangsgebäude einen „Bürgerbahnhof“ gemacht, einen Ort der Begegnung und der Kultur.

Das Empfangsgebäude des Bahnhofs in Schönberg verfällt seit vielen Jahren. Es ist seit 2015 in Privatbesitz. Quelle: Jürgen Lenz

Ähnliche Pläne gab es 2010 in Schönberg. Einwohner der Stadt und umliegender Dörfer wollten Kunst, Kultur und Begegnungen statt Leerstand und Verfall. Das Empfangsgebäude sollte zum Kultur- und Kommunikationszentrum werden. Doch das Vorhaben scheiterte – zu wenig Geld, zu wenige Unterstützer.

Hamburger ersteigerte Empfangsgebäude für 10 200 Euro

2015 wurde das Empfangsgebäude versteigert. Ein Diplom-Ingenieur aus Hamburg erhielt den Zuschlag für 10 200 Euro. Die Stadt gab kein Gebot ab. So wurde der Hamburger zum neuen Hoffnungsträger für das denkmalgeschützte Empfangsgebäude, das die Deutsche Bahn über Jahre verkommen ließ. Er kündigte an: „Es soll ein richtig schmuckes Haus werden.“ Das Erdgeschoss solle gewerblich genutzt werden. Oben wären wieder Wohnungen möglich, sagte der Mann. Er könne sich aber auch ein Hotel vorstellen. Aus den Plänen des potenziellen Investors wurde bis heute nichts.

Sven Schiffner hat kein finanzielles Verhältnis zur Eisenbahn, sondern ein emotionales. Es wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Der Grevesmühlener erzählt: „Ich bin an der Eisenbahnstrecke großgeworden.“ Als Kind fand er es immer wieder interessant, wie der Schnellzug Köln-Rostock-Köln über die Gleise sauste. Es war ein Interzonenzug. Er hielt in Herrnburg. Im Ort war damals ein Grenzbahnhof, mit Zäunen und Stacheldraht gesichert, streng bewacht.

Der Grenzbahnhof Herrnburg in der Zeit des Kalten Krieges. Damals führte eine Brücke über die Gleise. Im Vordergrund stehen zwei BGS-Beamte mit Hund. Quelle: LN

Auch über dieses Kapitel der Heimatgeschichte wird die Sonderausstellung in Schönberg und Grevesmühlen ihre Besucher mit Text und Bild informieren. Sie bietet eine gute Portion Eisenbahnromantik, aber auch Einblicke, die tiefer gehen und zeigen: In der Historie der Bahnlinie Lübeck-Bad Kleinen spiegelt sich in besonderer Weise die Geschichte Deutschlands. Da ist nicht nur der Grenzbahnhof zu sehen, sondern ebenso ein Schwarz-Weiß-Foto, das bei flüchtiger Betrachtung das Erinnerungsbild einer frohgemuten Frauengruppe im Bahnhof von Schönberg zu sein scheint. In Wahrheit sind hier Zwangsarbeiterinnen zu sehen. Sie waren verschleppt worden, um für Einwohner eines Staates zu schuften, der ihre Heimat überfallen hatte.

„Räder müssen rollen für den Sieg“

Damals, in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs, fuhren nur wenige Personenzüge zwischen Bad Kleinen und Lübeck. „Räder müssen rollen für den Sieg“, verkündete die Reichsbahn seit 1942. Züge wurden gebraucht, um Menschen und Material an die Fronten des Krieges zu fahren, den Deutschland gegen die Nachbarländer führte.

„Es ist ein Stück Zeitgeschichte, durch das die Eisenbahn hindurchblickt“, sagt Sven Schiffner über das, was die Sonderausstellung den Besuchern vermittelt. Sie ist ein gemeinsames Projekt des Volkskundemuseums in Schönberg und des Städtischen Museums in Grevesmühlen. „Diese Kooperation zwischen beiden Museen ist eine sehr schöne Sache“, sagt Marina Safarian, Leiterin des Museums in Sven Schiffners Heimatstadt. Für Texte und Bildauswahl zeichnen Sven Schiffner und der Schönberger Museumsleiter Olaf Both verantwortlich, für die Gestaltung Olaf Both.

Eine Ansichtskarte von 1907 zeigt, wie belebt der Bahnhof in Schönberg in früheren Zeit war. Quelle: privat

Sie haben, so erläutert Olaf Both, „den wenigen Sachzeugen nachgespürt und haben im Austausch mit Kennern der mecklenburgischen Eisenbahngeschichte einen kulturgeschichtlichen Blick auf die Auswirkung der Eisenbahnentwicklung im Landkreis genommen.“ Vor allem privaten Sammlern ist die Vielfalt an Gegenständen zu verdanken, die die Ausstellung in Schönberg und Grevesmühlen zeigt. Nach Olaf Boths Auskunft wäre eine Sonderschau zum Jubiläum „150 Jahre Eisenbahn Lübeck-Bad Kleinen“ allein aus Museumsbeständen nicht zustande gekommen.

Die Bilder stammen aus Archiven der Stadt Grevesmühlen, der Bundespolizei Lübeck, des Volkskundemuseums in Schönberg, des Landeshauptarchivs Schwerin sowie aus den Sammlungen von Udo Meier, Conny Förster und Christoff Arndt. Als Leihgeber engagieren sich die Sammlung Förster und der Schweriner Peter Fahlow.

„Wir sammeln weiter!“

Olaf Both ergänzt: Unsere Sonderausstellung ist so konzipiert, dass Geschichten und Sachzeugen über die Eisenbahnstrecke und die Menschen an der Eisenbahn jederzeit ergänzt werden können. Wir sammeln weiter!“

Öffnungszeiten der Ausstellung Am 5. September eröffnet das Volkskundemuseum in Schönberg die Sonderausstellung „Vom Ankommen und Abfahren – 150 Jahre Eisenbahn Lübeck-Bad Kleinen“ um 11 Uhr im Koch’schen Haus, Am Markt 1. Dann führen Olaf Both und Sven Schiffner in das Thema ein. Wegen Corona-Bestimmungen wird die Teilnehmerzahl begrenzt. Das Museum bittet deshalb um Voranmeldung unter 038828/34 89 93 oder E-Mail museumrz@aol.com. Ohne Voranmeldung kann die Ausstellung nach der Eröffnung bis Ende November in Schönberg besucht werden: dienstags und sonnabends 13 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags 11 bis 18 Uhr. In Grevesmühlen wird die Ausstellung im Dezember eröffnet.

Sven Schiffner ist bereits Autor zweier Bücher, die über andere Bahnstrecken in der Region informieren: „Ruinen am Rand – Eisenbahn- und Militärgeschichte zwischen Dassower See und Halbinsel Priwall“ und „Der Kaffeebrenner – Die Eisenbahn im Klützer Winkel.“ Der Grevesmühlener sagt: „Lokalgeschichte finde ich spannend.“

