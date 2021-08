Schönberg

Die Zeit der Pandemie hat für Brita Rehsöft zwei ganz unterschiedliche Seiten. Ihre Arbeit als Leiterin der Singschule Schönberg hat sie erst einmal ruhen lassen. Die Corona-Regeln ließen ein gemeinsames Singen lange Zeit nicht zu. Die gute Seite: „Es hat einiges geweckt, was sonst nicht möglich gewesen sein.“

Die in Grevesmühlen geborene Sängerin, Komponistin und Dozentin sagt: „Ich habe viele Stücke geschrieben und produziert.“ Nie zuvor arbeitete sie so viel im Tonstudio wie in diesem Jahr. Eine willkommene Nebenwirkung: „Ich habe die Scheu vor Technik verloren.“

Zu hören war das unlängst bei einem gemeinsamen Projekt mit Ludwig-Christian Glockzin. Die Sängerin und der in Dassow lebende Schauspieler, Regisseur und Sprecher gestalteten in den fünf Hauptkirchen der Hansestadt Lübeck das Programm „Ohne Zweifel? Maria.“ In dem „Versuch einer Annäherung in vielen Stimmen“ konnte Brita Rehsöft mithilfe der Loop-Technik neue Klangwelten entstehen lassen.

Musiker aus ganz Deutschland treten mit Brita Rehsöft auf

Diese Technik wird sie auch am Donnerstag, den 19. August, in der Dorfkirche in Demern nutzen. Dann tritt die Sängerin zusammen mit dem Perkussionisten Sergio Fernandez und dem E-Cellisten Daniel Sourour auf. Das Improvisationskonzert mit dem Titel „Shadows – Or Only Passing Cloud“ ist einer von drei Terminen der Reihe „Oden zur Nacht – Kleinode des Nordens“ in Dorfkirchen im Nordwesten Mecklenburgs, veranstaltet vom Schönberger „Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur.“ Für die Konzerte reisen Musiker aus ganz Deutschland nach Mecklenburg.

Eigentlich lädt Brita Rehsöft seit 2016 alle zwei Jahren zu „Oden zur Nacht“ ein. Pandemie und Corona-Regeln machten 2020 aus „eigentlich“ ein „geht jetzt schlecht.“

Nach Lockerung der Corona-Regeln wieder Konzerte möglich

Das ist jetzt nicht mehr so. Die Regeln sind deutlich gelockert. Also kann Brita Rehsöft am Mittwoch, den 18. August, in die Kirche in Schlagsdorf einladen. Dort gibt sie ein Vokalkonzert zusammen mit Sophia Friedmann, Felix Renner, Johannes Lenz und das Gesangsensemble Vita Voce aus Lübeck. Auf dem Programm stehen Monteverdis A-cappella-Messe sowie Werke von Purcell, Gjeilo und Brita Rehsöft

Am Freitag, den 20. August, erklingt englische Consortmusic des 16. und 17. Jahrhunderts in der Dorfkirche in Herrnburg. Neben Brita Rehsöft treten auf: das Trio Zafferano, Hartmut Ledeboer (Flöten) und Andrej Romanov (Virginal. Alle Konzerte beginnen um 21.30 Uhr. Eintrittspreis: 9 Euro. Konzertbesucher müssen sich anmelden: E-Mail unter br@brita-rehsöft.de. Die Konzerte am 18. und 20. August sind allerdings ausgebucht. „Es gibt aber Hörplätze außerhalb der Kirchenräume mit Audioübertragung des Sounds“, kündigt Brita Rehsöft an. Für das Konzert am Donnerstag sind nach ihrer noch einige Restkarten zu haben.

Stiftung gibt Geld für Übertragungstechnik

Für alle Termine gilt. Wer nicht in der Kirche sein kann oder möchte, hat die Chance, die Konzerte bei einer Außenübertragung hören. An den Kirchen werden Lautsprecher, Bänke, Stühle und Kerzen stehen. Die Hans-Thomann-Stiftung hat Geld für den Kauf der Übertragungstechnik gegeben. Die drei Konzerte werden vom Bundesprogramm „Neustart Kultur“, der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und zahlreichen Förderern aus der Region gefördert. Brita Rehsöft lobt: „Es gibt Institutionen, die bemüht sind, die Kultur zu erhalten.“ Gefördert wurden ihre jüngsten Projekte auch von der Aktion „Kulturfunke“ der Possehl-Stiftung.

„Klänge aus der Abgeschiedenheit“: Brita Rehsöft (l.) und Annette Prien traten im Juni im Kloster Rehna bei einer Themenführung mit Musikperformance auf. Quelle: Jürgen Lenz

Die Unterstützung von Stiftungen hilft der Sängerin über eine finanziell schwierige Zeit hinweg – wie vielen anderen Musikern und Künstlern auch. Sie berichtet: „Da die Singschule nicht war, ist die Basis erst einmal weggebrochen.“

Brita Rehsöft will die Singschule Schönberg bald reaktivieren. Am Sonntag, den 22. August, lädt sie zum Gesangskurs „Voice Yourself – Finde deine eigene Stimme“ ein. Er beginnt um 16.30 Uhr beim Verein „Eschenhof – Gemeinsam Gärtnern“ in Groß Rünz. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen unter brita.rehsoeft@gmx.de

Am 12. September und 3. Oktober ist Brita Rehsöft bei zwei Kunsttagen im Kloster Rehna dabei. Mit Liedern aus dem 12. und 13. Jahrhundert gestaltet sie den musikalischen Teil einer Themenführung. Beginn: 14 Uhr. Eintritt: 12 Euro. An beiden Tagen lässt die Künstlerin Renate Schürmeyer ihre Installation „Golden Peanuts“ entstehen, die am Ende des Tages wieder verschwunden sein wird. Die Künstlerin Ute Lübbe gibt den Besuchern einen Einblick in das Gestalten ihrer Linolschnitte. Die Kunsttage beginnen um 11 Uhr und enden um 17 Uhr.

