Schönberg

Seit mittlerweile sieben Jahren zeichnet die IHK Schönbergs Möbelhersteller Palmberg für seine vorbildliche Nachwuchsarbeit aus. Den Titel „Top-Ausbildungsbetrieb“ gibt es seit 2015 durchgehend. Beleg dafür ist nicht nur das IHK-Zertifikat, sondern auch die Leistung der Azubis. So konnten am zu Jahresbeginn die Auszubildende Berit Betsch und der Auszubildende Leon Joester, als zwei der besten Absolventen ihres Jahrgangs, ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bzw. Industriekaufmann vorzeitig nach 2,5 Jahren erfolgreich abschließen.

„Im Rahmen der Fachkräftesicherung sollten Unternehmen heute eine hohe Qualität im Bereich der Ausbildung junger Menschen anbieten. Die Auszeichnung unserer beiden Auszubildenden bestätigt einmal mehr das hohe Engagement unseres Unternehmens im Bereich der Ausbildung. Eine hohe Übernahmequote, meist in den Wunschpositionen, zeigt dabei, dass wir mit unserer Personalstrategie auf einem guten Weg sind“, erklärt die Ausbildungsbeauftragte Anne-Catrin Dubbe.

Anne-Catrin Dubbe arbeitet als Ausbildungsleiterin. Quelle: Jürgen Lenz

So gehören mittlerweile viele ehemalige Auszubildende zum Palmberg-Mitarbeiterteam. Zukünftig nun auch Berit Betsch im Team der Buchhaltung und Leon Joester im Team der GAM (Gebäude- und Anlagenmanagement).

Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bietet Palmberg so Jahr für Jahr jungen Menschen eine nachhaltige berufliche Perspektive in unterschiedlichen Ausbildungsberufen - auch über ihre Ausbildung hinaus, wie die Beispiele Berit Betsch und Leon Joester zeigen. Aktuell sucht das Unternehmen noch Auszubildende für den gewerblichen Bereich.

Von OZ