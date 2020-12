Schönberg

Was können die Schönberger 2021 und 2022 von ihrer Stadt erwarten? Dass die Kommune vor allem in die Schule in der Dassower Straße investiert. Für eine Brandschutzsanierung des Gebäudes im nächsten Jahr sind im ersten Entwurf für einen Doppelhaushalt 2021/22 über 1,1 Millionen Euro vorgesehen. Der Hintergrund: Der Brandschutz in der 40 Jahre alten Schule genügt nicht den heutigen Bestimmungen. Die Stadtvertreter wollen diesen Mangel in nächster Zeit beheben – im Interesse der Sicherheit von Schülern und Lehrern.

Mittelfristig planen die Kommunalpolitiker aber einen Neubau, ebenfalls in der Dassower Straße. Ihr Ziel: Alle Grund- und Regionalschüler in Schönberg lernen in einer modernen Schule an einem Standort. Das alte Unterrichtsgebäude in der Dassower Straße soll durch eine größere Schule ersetzt werden, in die dann alle Schüler der Regionalen Schule mit Grundschule gehen – auch diejenigen, die zurzeit noch in einem älteren Gebäude in der Amtsstraße lernen. Da sind sich die Stadtvertreter einig.

Anzeige

1,7 Millionen Euro für Planung eines Schulneubaus

Noch ist unklar, wie viel der Neubau die Stadt kosten wird. Für die Planung sind insgesamt 1,7 Millionen Euro eingestellt. Baukosten enthält der Doppelhaushalt für 2021 und 2022 nicht.

Schule und Brandschutz sind aus Sicht des Schönberger Finanzausschussvorsitzenden Michael Heinze ( Die Linke) am wichtigsten bei der Frage, wofür die Stadt in den kommenden Jahren Geld ausgeben soll. Die Feuerwehr sei „eine wichtige Sache der Daseinsvorsorge“, sagt Heinze.

Geld für neues Feuerwehrfahrzeug

Für den Kauf eines neuen Einsatzfahrzeuges sind 120 000 Euro im Jahr 2022 eingeplant. Die Freiwillige Feuerwehr Lockwisch soll als Ersatz für einen 30 Jahre alten Wagen ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwassertank bekommen. Das Schweriner Innenministerium unterstützt den Kauf dieser Fahrzeuge. Im Entwurf des Doppelhaushalts von Schönberg sind 102 000 Euro im Jahr 2022 als Zuschuss eingeplant, für eine bessere Löschwasserversorgung in Petersberg und Lockwisch bereits im Jahr 2021 200 000 Euro.

Regenwasser steht auf dem Bahnhofsvorplatz in Schönberg. Die Stadt will ihn sanieren. Quelle: Jürgen Lenz

Hoffen können nicht nur die Feuerwehrleute in der ehemaligen Gemeinde Lockwisch, die mittlerweile zu Schönberg gehört. Die Schönberger Stadtvertreter wollen auch Geld für den Ausbau von Straßen in Dorf Lockwisch und Hof Lockwisch inklusiver neuer Straßenbeleuchtung bereitstellen. Die Amtsverwaltung Schönberg hat bereits Anträge auf Förderung des Landes gestellt, aber noch keine Zusage bekommen. Hintergrund der geplanten Investition ist der Fusionsvertrag zwischen Schönberg und der früheren Gemeinde Lockwisch. Er sieht den Ausbau der Straßen vor.

Neue Jobs durch Erweiterung des Gewerbegebiets

Laut erstem Entwurf des Doppelhaushalts investiert Schönberg in den kommenden Jahren auch in die Erweiterung des Gewerbegebietes, was zusätzliche Jobs und Steuereinnahmen bringen soll, aber auch in die Sanierung der Bahnhofstraße inklusive Bahnhofsvorplatz, in Spielplätze, das sanierungsbedürftige Bechelsdorfer Schulzenhaus, das Palmbergstadion sowie eine neue, stromsparende Straßenbeleuchtung in der Fritz-Reuter-Straße, der Rottensdorfer Straße und der Ratzeburger Straße.

Finanzausschuss mit Bürgerfragestunde Die Treffen des Finanzausschusses der Stadt Schönberg sind öffentlich. Einwohner der Stadt können sich zu Beginn in einer Fragestunde zu Wort melden. Michael Heinze ( Die Linke) ist seit dem 29. Oktober Vorsitzender des Ausschusses. Weitere Mitglieder sind Felix Oeser ( SPD), Sebastian Busse (Kommunale Wählergemeinschaft KWG), Marco Lau (KWG), Sarah Burmeister ( CDU), Dirk Kappel ( SPD) und Anne Burmeister (parteilos).

Für den Finanzausschussvorsitzenden steht allerdings fest: „Es werden einige Wünsche nicht finanziert werden können.“ Die Stadtvertreter müssten Prioritäten setzen. Der erste Entwurf des Doppelhaushalts weist für 2021 ein Defizit in Höhe von 600 000 Euro aus – und für 2022 sogar in Höhe von einer Millionen Euro. Möglicherweise werden die Stadtvertreter in den kommenden Wochen bei dem einen oder anderen Vorhaben noch den Rotstift ansetzen. Ebenfalls ist denkbar, dass Projekte hinzukommen.

Lesen Sie auch

Heinze fordert: Nicht alle Rücklagen aufbrauchen

Michael Heinze sagt, wichtig sei, nicht alle Rücklagen aufzubrauchen, die Schönberg in den vergangenen Jahren angesammelt hat. Zurzeit habe die Stadt keine Aussicht auf Zuschüsse für den Neubau der Schule, aber es sei denkbar, dass der Bund in naher Zukunft passende Förderprogramme auflegt. Dann sei es gut, Geld in der Rücklage zu haben. Sie könne aber auch für Unvorhergesehenes eingesetzt werden.

„In etwa drei Wochen werden wir die abschließende Lesung des Haushalts machen“, kündigt Michael Heinze an. Danach wird der Hauptausschuss beraten und schließlich die Stadtvertretung beschließen. In Kraft tritt der erste Doppelhaushalt in der Geschichte der Stadt Schönberg, sobald die Kommunalaufsicht des Kreises ihn genehmigt und er öffentlich bekannt gemacht wurde.

Hauptvorteil des Doppelhaushalts gegenüber den bisher üblichen Haushalten für ein Jahr ist der größere Planungshorizont. Stadtvertreter und Verwaltung wissen nach dem Beschluss nicht nur, was 2021 die Ziele der Kommune sind, sondern darüber hinaus auch für 2022. Ein zweiter Vorteil: Zwar ist der Planungsaufwand für einen Doppelhaushalt größer als der für einen Jahreshaushalt, aber geringer, als wenn zwei einzelne Haushalte aufgestellt werden.

Von Jürgen Lenz