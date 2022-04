Schönberg

Veranstaltungen nur mit eigenen Einnahmen auf die Beine stellen? Für viele Vereine in Schönberg unmöglich. Sie können jetzt nach einer Entscheidung des städtischen Ausschusses für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales mit Hilfe der Stadt rechnen. Die Kommunalpolitiker beschlossen in einer Onlinesitzung, wie viel Geld welcher Verein bekommt. In jedem Fall ist es weniger als beantragt. Auch liegt die bewilligte Gesamtsumme mit 7650 Euro unter den 10 000 Euro, die im städtischen Haushalt bereitstehen.

Der Verein Haus des Kindes bekommt statt der beantragten 2221,50 Euro jetzt 1200 – auch, um die Einwohner und Besucher von Schönberg zu einem Laternenumzug einladen zu können. 400 Euro erhält die Schützenzunft fürs Schützenfest, den Volkskönigsschuss und ein Nachtschießen. 200 Euro fließen in die Kasse der niederdeutschen Bühne Schönbarger Späldäl. Sie wird in diesem Jahr wieder alle Kinder zu Ferienspielen einladen und eine Weihnachtsfeier veranstalten, auf der alle Rentner willkommen sind. Auch will sie sich an der Ausstellung Kunst und Hobby beteiligen.

Durch Geld der Stadt: Grünes Licht für Konzertreihe

Der Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur ist, wie berichtet, auf einen Zuschuss der Stadt angewiesen, um zu einer Konzertreihe einladen zu können. Der Ausschuss billigt ihm 350 Euro zu. Der Förderverein der Regionalen Schule mit Grundschule erhält 1100 Euro, um Veranstaltungen anzubieten und sich an Stadtfest und Lichterlauf zu beteiligen. Mit 400 Euro unterstützt die Stadt ein Weihnachtskonzert in der Kirche. 900 Euro bekommt der der Badeteich-Verein für ein Neptunfest für Kinder mit anschließendem Schwimmen bis Mitternacht. Der Förderverein der Feuerwehr kann jetzt mit 400 Euro für den Tag der offenen Tür am 1. Mai rechnen.

Museumsleiter Olaf Both macht klar, wie wichtig Geld der Stadt für den Verein Volkskundemuseum Schönberg ist: „Wenn wir Veranstaltungen machen wollen, brauchen wir den Zuschuss der Stadt. Wir bekommen sie selbst nicht finanziert.“

2500 Euro bekommt der Museumsverein für Veranstaltungen in diesem Jahr. Beantragt hatte er 4200. Somit wird nicht alles stattfinden können, was die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter gerne für die Einwohner und Besucher von Schönberg anbieten würden.

„Ein Museumsfest können wir uns nicht leisten“

Olaf Both bedauert zudem: „Ein Museumsfest können wir uns nicht leisten in diesem Jahr.“ Dafür wären nach Auskunft des Leiters 4000 Euro nötig. Das gebe das Gesamtbudget des Museums aber nicht her.

Die Mitarbeiter und der Trägerverein bemühen sich seit längerer Zeit nicht nur bei der Stadt Schönberg um Geld für Veranstaltungen, sondern auch beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Und das mit Erfolg. Er zahlte bisher 4000 Euro pro Jahr für Veranstaltungen. Der Museumsverein steuert laut Zuschussantrag 3000 Euro bei – plus 500 Euro an Eintrittsgeldern. Die Gesamtkosten für die bisher geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr belaufen sich nach Auskunft des Vereins auf 11 700 Euro.

„Wenn wir Veranstaltungen machen wollen, brauchen wir den Zuschuss der Stadt“, sagt Olaf Both, Museumschef in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Bereits gut besucht war die Sonderausstellung „Winterbilder“, zu der das Museum zu Beginn des Jahres einlud. Seit dem 26. März zeigt es Fotokunst von Manfred Seibt zu seinen regulären Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 11 bis 17 Uhr sowie Sonnabend 13 bis 17 Uhr.

Musik und Heiteres am 9. April

Zahlreiche Gäste kamen in den ersten Monaten des Jahres zu Buchlesungen, Vorträgen Klönabenden, die die Mitarbeiter organisierten – teils in Zusammenarbeit mit dem Heimatbund für das Fürstentum Ratzeburg. Am Sonnabend, den 9. April, folgt ab 15 Uhr „Musik und Heiteres.“ Peter Wendt aus Warin unterhält das Publikum mit plattdeutschen Liedern. Das Museum bittet um Anmeldung unter seiner Telefonnummer 038 828 / 21 539.

Am Internationalen Museumstag, den 15. Mai, lädt das Museum zum Saisonstart auf den Denkmalhof Bechelsdorfer Schulzenhaus ein. Dann eröffnet es im Freilichtmuseum am Heinrich-Behrens-Weg eine Ausstellung mit großformatigen Porträts. 34 meist ehrenamtliche Mitarbeiter haben sich fotografieren lassen.

Peter Wendt singt zur Gitarre Lieder mit plattdeutschen Texten. Quelle: privat

Am ersten Wochenende im Juni läuft auf dem Denkmalhof der Krimi „Mord ohne Sühne.“ In dem 1961 gedrehten Defa-Film geht es um einen Justizskandal, der international Schlagzeilen machte: Der polnische Landarbeiter Josef Jakubowski wurde 1926 in Neustrelitz hingerichtet. Das Gericht befand ihn schuldig, in Palingen einen dreieinhalb Jahre alten Jungen ermordet zu haben. Jakubowski hatte kaum eine Chance. Die Ermittlungen und der Prozess waren einseitig gegen ihn gerichtet. Obwohl er kaum Deutsch verstand, bekam er keinen Dolmetscher zur Seite gestellt. Als Jakubowski bereits tot war, wurde deutlich: Er war nicht der Mörder. Seine Hinrichtung diente als abschreckendes Beispiel im Kampf gegen die Todesstrafe in Deutschland.

Wollfest mit norddeutscher Spinnmeisterschaft

In Schönberg lädt das Museum am 25. Juni zum Märchentag auf den Denkmalhof ein. Er ist am 3. September Schauplatz eines Wollfestes mit norddeutscher Spinnmeisterschaft und Markt.

Zehn Vollmitglieder gehören dem Museumsverein an: die Städte Schönberg und Grevesmühlen, die Gemeinde Selmsdorf, das Amt Schönberger Land, der Heimatbund des Fürstentums Ratzeburg sowie die Unternehmen Palmberg Büroeinrichtungen und Service, TLB, Mebak, SZ-Bau und Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft. Sie zahlen je 1500 Euro pro Jahr. Die Arztpraxen Rehbein/Sommerfeldt und Wehrhoff unterstützen den Museumsverein als Fördermitglieder mit jeweils 500 Euro.

Von Jürgen Lenz