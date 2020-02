Schönberg hofft auf neue Jobs und Firmen

Schönberg

Die Tage der Schweineställe in Schönberg sind gezählt. Mitarbeiter des Hamburger Entsorgungsunternehmens Otto Dörner bereiten den Abriss vor. Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) bestätigt: „Die Arbeiten haben begonnen.“ In einem halben Jahr sollen sie beendet sein.

Abgebrochen werden acht Ställe aus DDR-Zeit, ein Heizhaus, ein Kohlelager, eine Garage, ein Gebäude mit Büro- und Aufenthaltsräumen, mehrere Jauchegruben und eine Güllelagune. Am längsten bleibt das Gebäude an der Rottensdorfer stehen. Stephan Korn erklärt, warum: „Es soll bis dahin als Staubschutz in Richtung Straße dienen.“

Ein neuer Zaun verhindert das Betreten des Geländes. Quelle: Jürgen Lenz

Rund anderthalb Millionen Euro wird der Abriss kosten, den das Unternehmen „Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern (LGE) in Auftrag gegeben hat. „Die LGE handelt in unserem Auftrag“, erläutert der Schönberger Bürgermeister. Er erklärt: „Die Stadt finanziert das Ganze. Uns wurde eine sehr hohe Förderung zugesagt.“

Stadt will Gewerbegebiet erweitern

Mit dem Abriss der Schweineställe schafft die Stadt Voraussetzungen dafür, dass sie das angrenzende Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ erweitern kann. Das erreicht sie durch das zusätzliche Land, das nach der Beräumung des 3,5 Hektar großen Geländes zur Verfügung stehen wird, aber auch durch das Beseitigen einer potenziellen Geruchsbelästigung, die aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen dem Bau weiterer Betriebsstätten entgegenstand. Stephan Korn sagt: „Wir können unser Gewerbegebiet weiter entwickeln.“ Damit verbunden: die Hoffnung auf neue Arbeitsplätze in Schönberg und mehr Gewerbesteuern für die Stadt.

Für anderthalb Millionen Euro erledigt das Hamburger Entsorgungsunternehmen nicht nur den eigentlichen Abriss. Derzeit beginnen Arbeiter, die seit vielen Jahren leer stehenden Ställe zu entrümpeln und zu entkernen. Noch in diesem Monat wollen sie Bäume und Sträucher roden. Den Abbruch aller überirdischen und unterirdischen Gebäudeteile wollen sie im April starten. Verpflichtet ist das Unternehmen laut Ausschreibungsunterlagen auch zu vielen anderen Arbeiten: „Sämtliche versiegelte Flächen sind aufzunehmen, die rückgebauten Gruben, Leitungen und Schächte und so weiter sind wieder zu verfüllen, nach Abschluss der Bodenauftragsarbeiten ist das gesamte Areal mit Rasenansaat zu versehen.“

Ställe stehen seit Jahren leer

Die Stadt hat die Immobilie Anfang 2017 gekauft. Die Ställe standen seit Jahren leer. Der Vorbesitzer, ein Landwirt aus Schleswig-Holstein, beendete zunächst die Ferkelzucht, danach auch die Schweinemast. Die Preise für Schweinefleisch waren schon damals im Keller - teils gravierenden Folgen für die Erzeuger. Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes ging die Zahl der Betriebe mit Schweinehaltung in Deutschland von 2010 bis 2019 um 35 Prozent zurück. Vor zehn Jahren waren es 33 400, 2019 noch 21 600. Im Vormarsch war dagegen die Massenproduktion. Die Zahl der Betriebe mit mindestens 5 000 Schweinen stieg um 67 Prozent von 300 auf 500.

In Schönberg sorgte 2008 der Brand eines Schweinestalls für Schlagzeilen. 70 Feuerwehrleute kämpften zwölf Stunden gegen die Flammen. Die mehr als 500 Schweine auf dem Gelände waren nicht in Gefahr.

Immer mehr Firmen siedeln sich an 1996 bauten Firmen im Auftrag der Stadt Schönberg die ersten Straßen im Gewerbegebiet „Sabower Höhe“. Zuerst siedelten sich ein Betrieb für Holzbauelemente und eine Computerfirma an. Mittlerweile sind im Gewerbegebiet unweit der A 20 über ein Dutzend Unternehmen mit insgesamt rund 300 Arbeitsplätzen tätig. Die Bandbreite reicht vom Sprühkopfhersteller über eine Verzinkerei, einem Bauunternehmen und eine Dachdeckerei bis hin zu einer Kaffeerösterei und einem Essenservice. Mehrere Firmen meldeten seit 1996 Insolvenz an. 2016 eröffnete das Büromöbel- und Serviceunternehmen Palmberg im Gewerbegebiet sein Werk 2.

Gewerbegrundstücke in Schönberg sind gefragt

Seit 24 Jahren siedeln sich Firmen im Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ an. Bauland ist dort weiter gefragt. Der Verkauf von zwei weiteren Grundstücken steht nach Stephan Korn Auskunft bevor. In den vergangenen zwei Jahren habe es Anfragen von rund 40 Interessenten gegeben - vorwiegend aus der Region. Viele suchen relativ kleine Grundstücke. Ein Wunsch des Bürgermeisters: dass auch ausreichend Bauland in dieser Größe zur Verfügung steht.

