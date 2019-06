Schönberg

Ein so großes Fest hat es in Schönberg noch nicht gegeben. Von Freitag, den 28. Juni, bis Sonntag, den 30. Juni, lockt es mit dem vielfältigsten Programm in der Geschichte der Stadt, die ihr Jubiläum „800 Jahre Schönberg“ mit vielen Besuchern feiern will. Es bietet den Gästen sowohl die Auftritte überregional bekannter Musiker als auch Lokalkolorit. „Es ist für jeden etwas dabei“, kündigt Uwe Kylau an. Was dem Hauptorganisator bei der Auswahl der Musiker besonders wichtig war: „Gute Stimmung an allen drei Tagen.“

Uwe Kylau hat zum dritten Mal die Aufgabe übernommen, das Stadtfest in Schönberg maßgeblich zu organisieren. Was ihn schon jetzt freut: „Die Unterstützung ist wesentlich besser und breiter geworden.“ Auch viele Firmen würden helfen. Ebenso die beiden Stadtmitarbeiter Matthias Aurich und Robby Eggert „weit über den Job hinaus.“

„Ich will Spaß“, heißt es, wenn ein Musiker die Bühne in der Amtsstraße in Schönberg betritt, der seit Beginn der Neuen Deutschen Welle bundesweit bekannt ist: Markus. Eine Show mit seinen Hits beginnt am Freitag um 23 Uhr.

Bereits um 18 Uhr öffnen in der gesamten Innenstadt von Schönberg Stände mit Essen, Getränken und Mitbringseln. Uwe Kylau kündigt an: „Maack kommt mit dem größten Getränkestand Mecklenburgs.“ Foodtrucks werden ebenfalls erwartet. Zur selben Zeit wird in der Amtsstraße das Gelände gegenüber der Evangelischen Inklusiven Schule zum Kirmesplatz mit Fahrgeschäften. Wenige Hundert Meter entfernt dreht sich auf dem Schönberger Marktplatz ein Riesenrad. Es ist nach Uwe Kylaus Auskunft das größte in Mecklenburg-Vorpommern. Das Riesenrad in Schönberg aufzubauen, ist eine logistische Herausforderung. Weil es gerade so auf den Markt passt, muss der Platz ab Mittwoch, den 26. Juni, komplett autofrei sein.

Auf einer Bühne am Markt beginnt am Freitag um 20 Uhr das Programm „ Schönberg rockt“ mit der Gruppe „B 104“ aus Rehna. Eine Party mit bekannten Liedern der Neuen Deutschen Welle und anderen Hits steigt zur selben Zeit in der Amtsstraße. Um 21 Uhr betritt dort die „Schlagermafia“ die Bühne. Uwe Kylau verspricht: „Sie machen eine tolle Show.“ Eine Stunde später auf dem Markt: „ Schönberg rockt“ Teil zwei mit Rumba Samba aus Kiel.

Die Festivitäten zum Jubiläum „800 Jahre Schönberg“ starten am Sonnabend, den 29. Juni, um 11 Uhr mit einem Festumzug durch. Er ist diesmal länger als je zuvor und startet in der Lindenstraße. Vor dort aus bewegt er sich über die Dassower Straße, die Lübecker Straße und den Kalten Damm zum Markt. Dort beginnt um 12 Uhr ein Unterhaltungsprogramm mit Showtruck. Von 13 bis 18 Uhr kann im Volkskundemuseum am Markt die Ausstellung „Schönberger Ansichten Teil 1“ besucht werden. Museumsleiter Olaf Both erläutert: „Mit dieser Sonderausstellung präsentiert das Volkskundemuseum erstmals Ansichten der Stadt Schönberg in dem Bereich der Malerei und Grafik.“ Vor allem die in den vergangenen Jahren erworbenen oder restaurierten Gemälde unterschiedlicher Kulturepochen würden präsentiert. Eröffnet wird die Sonderausstellung am Donnerstag, den 27. Juni, um 19 Uhr. Zu besuchen ist sie auch am Sonntag, den 30. Juni, von 11 bis 17 Uhr.

Am Sonnabend um 14 Uhr tritt der Elternchor des Schönberger Gymnasiums beim Stadtfest auf. Ihm folgt eine Stunde später ein Programm des Vereins „Tanzland“. Ab 15.30 Uhr spielt die Six-Rocking-Coverband. Von 15 bis 18 Uhr sind „Die Schlick-Schippers“ auf dem Stadtfest in Schönberg. Die Zwei-Mann-Band ist bekannt als „kleinster Shantychor der Welt.“

In der Amtsstraße beginnt um 19 Uhr eine Musikparty. Der Kalte Damm ist von 19 bis 22 Uhr Schauplatz eines Cabaret- und Revuetheaters. Ab 20 Uhr sind die „Movemaniaxx“ aus Kiel mit Partymusik auf der Bühne am Markt. Zur selben Zeit spielt „Størtebeker“ in der Amtsstraße Lieder von „ Santiano“. „Størtebeker“ gilt als beste Santiono-Coverband. Uwe Kylau sagt: „Es freut mich sehr, dass sie kommen.“

Gegen 22.45 Uhr erleuchtet ein Höhenfeuerwerk den Himmel über Schönberg. Um 23 Uhr beginnt in der Amtsstraße die Show „ Hot Banditoz live“ mit Latinopartypop.

Sonntag, der 30. Juni, ist auf dem Stadtfest in Schönberg der Familientag. Um 10 Uhr steigt ein „Fest der Vielfalt“, das unterschiedliche Kulturen zusammenbringen wird. Ebenfalls um 10 Uhr beginnt ein Oldtimer-Moped-Treffen in der Amtsstraße. Dort spielt ab 11 Uhr die Cross-Jazz-Company zum Frühschoppen auf. Das Kindermitmachtheater „Wunderland“ gastiert ab 11 Uhr auf dem Marktplatz. Ab 12 Uhr beginnt ein Turmblasen auf der Schönberger Kirche. In der Amtsstraße unterhalten Vereine, Schüler und Kita-Schützlinge ab 13 Uhr die Besucher des Stadtfestes. Um 14 Uhr startet auf dem Marktplatz die Tom-Tom-Familienshow. Zur selben Zeit beginnt in der Kirche ein Festgottesdienst zu 800 Jahre Schönberg mit Musik und Inbetriebnahme der neuen Glocken. Die Musikgruppe „ Reuters Fritzen“ spielt ab 15.30 Uhr in der Amtsstraße. Ab 17 Uhr musiziert die Parforcehornbläsergruppe „Maurinetal“ auf dem Kirchplatz. Dort öffnet bereits um 15.30 Uhr ein Büfett mit Kuchen und Kaffee.

Für Uwe Kylau ist die Organisation des Stadtfestes sehr zeitaufwendig. Er kündigt an: „Das wird sicher das letzte Stadtfest sein, das ich organisiere.“ Er würde es gut finden, wenn sich ein Team herausbildet, das die Aufgabe übernimmt. „Ich würde es beim ersten Mal begleiten“, kündigt Uwe Kylau an. Denkbar sei auch „ein professioneller Begleiter, der das Programm veranstaltet.“ Klar sei: „Das Stadtfest ist für viele Leute in wichtiges Ereignis geworden. Das soll es auch bleiben.“

Die Stadt Schönberg gibt für das diesjährige Fest 22 000 Euro aus – deutlich mehr als in den Vorjahren. Der Etat ist durch Standgebühren, Spenden und einen Zuschuss des Kreises deutlich größer. Er beläuft sich nach Uwe Kylaus Auskunft auf rund 45 000 Euro.

Jürgen Lenz