Schönberg

Lesen scheint in Schönberg im Trend zu sein. „Ich hatte letztes Jahr so viele Besucher wie seit 2015 nicht mehr“, sagt Johanna Birnbaum (49), Leiterin der Stadtbücherei, die der „Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur“ (Kuk) seit Mitte der 90er Jahre betreibt. Als die Petersbergerin 2012 die Leitung übernahm, wies die Jahresbilanz 1128 Besucher aus. In den Jahren 2016 bis 2018 waren es rund 2000. 2019 liegt die Besucherzahl ganze 25 Prozent höher. 2529 Kinder, Jugendliche und Erwachsene kamen in die Bibliothek, um ein Buch auszuleihen oder zurückgeben, an einer Führung teilzunehmen, sich einfach mal umzuschauen oder ein Konzert zu besuchen, zu dem der Verein Kuk in die Wohnzimmeratmosphäre der Bücherei einlädt.

Die Antwort auf die Frage, wie 2019 für die Bibliothek gelaufen ist, fällt Johanna Birnbaum leicht. „Gut“ sagt sie und lächelt. Was sind die Gründe für den aktuellen Besucherboom? Die Leiterin der Bücherei nennt einen: „Ich hatte mehr ältere Jugendliche hier.“ Das liegt vor allem daran, dass die Bibliothek und der städtische Jugendklub unter einem Dach untergebracht sind. Im Frühjahr 2015 zogen sie in eine Baracke, die Arbeiter zur DDR-Zeit für die Gärtnerische Produktionsgenossenschaft „Edelweiß“ errichteten.

Die Bücherei in Schönberg öffnet in der Feldstraße in einer ehemaligen Baracke der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft "Edelweiß". Quelle: Jürgen Lenz

Johanna Birnbaum sieht aber noch einen Grund dafür, dass jetzt viel mehr Leser kommen. Sie führt mehr Klassen durch die Bücherei als in den Jahren zuvor. Mit Erfolg. Die Bibliothekarin nennt ein Beispiel: „Nach der Führung einer ersten Klasse hatte ich drei Neuanmeldungen.“ Was Johanna Birnbaum ebenfalls auffällt: Sie sieht jetzt mehr Leser, die sehr jung sind und mit Mutter oder Vater in die Bücherei gehen.

Romane und Kinderbücher sind besonders gefragt

Welche Bücher bevorzugen Leser in Schönberg? In der Bücherei ist der Trend klar. „Romane werden mit Abstand am meisten ausgeliehen. Danach kommen die Kinderbücher“, berichtet Johanna Birnbaum. Besonders beliebt bei Erwachsenen sind Familiensagas – gerne auch als Mehrteiler. Die Leiterin der Bibliothek in Schönberg erklärt: „Viele mögen es, wenn die Geschichten in anderen Büchern weitergehen.“ Das gilt vermutlich für weibliche und männliche Leser gleichermaßen. Klar ist nach Johanna Birnbaums Auskunft: „Es sind definitiv mehr Frauen, die Bücher ausleihen.“

Den Leserinnen und Lesern bietet die Stadtbibliothek in Schönberg eine große Auswahl. Sie hält 12 500 Bücher, Hörbücher und andere Medien bereit. 2019 nahm Johanna Birnbaum 923 Bücher neu auf. 282 waren gekauft. Und die anderen? „Ich nehme auch Bücherspenden an“, erklärt die Bibliotheksleiterin.

Stadt und Kreis unterstützen die Bücherei

Mit Ausleihgebühren allein könnte der Verein Kuk die Bücherei nicht unterhalten. Die Stadt Schönberg gibt 11 200 Euro für Betrieb und Neuanschaffungen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg steuerte im vorigen Jahr 400 Euro bei.

Roland Zech unterhält das Publikum mit Gesang und Gitarre. Am 7. März tritt er in Schönberg auf. Quelle: Bert Schrimpl

Wie lange die Bibliothek noch in der ehemaligen GPG-Baracke öffnet, ist ungewiss. 2015 hieß es nach einem Umzug von der Dassower Straße in die Feldstraße, das sei eine Übergangslösung. Danach sah ein Plan der Stadt vor, ein altes Haus in der Amtsstraße zu sanieren und auszubauen, um dort die Bücherei und den Jugendklub unterzubringen. Die Stadtvertreter legten dieses Vorhaben aber später auf Eis – aus Kostengründen. Der aktuelle Plan: den Altbau in der Amtsstraße abreißen und an seiner Stelle einen Neubau für Bibliothek und Jugendklub errichten. Baubeginn: ungewiss. Für den Jugendklub gibt es aktuell den Vorschlag, ihn in Wohncontainern unterzubringen – als Übergangslösung. Der Neubau für Bücherei und Klub soll damit aber nicht endgültig zu den Akten gelegt werden, sagt Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft).

In der Bücherei heißt es am Sonnabend, den 25. Januar, zum achten Mal: „Offene Bühne“. Frauen und Männer präsentieren vor dem Publikum Lieder, Geschichten, Gedichte oder zu was sie sonst auch immer Lust haben. Beginn: 20 Uhr. Einlass gewähren die Veranstalter bereits ab 19 Uhr.

Cornelia Zell und Sebastian von der Heyde treten als Duo auf. Am 1. Februar musizieren sie in Schönberg. Quelle: privat

Die Sängerin Cornelia Zell und der Gitarrist Sebastian von der Heyde treten am Sonnabend, den 1. Februar, in der Bibliothek in Schönberg auf. Das Duo erzählt mit einer Mischung aus eigenen und gecoverten Songs von hellen und dunklen Seiten des Lebens. Beginn: ebenfalls um 20 Uhr.

Öffnungszeiten und Preise Geöffnet ist die Bücherei in Schönberg in der Feldstraße 28 dienstags von 14.30 bis 18 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 13.30 Uhr, donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr, freitags von 14.30 bis 18 Uhr und jeden ersten Sonnabend im Monat von 11 bis 15 Uhr. Die Jahresgebühr für Erwachsene bis zum Rentenalter beträgt zehn Euro. Kinder und Senioren zahlen sechs Euro. Die Ausleihe ist kostenlos. Kontakt: ☎ 038828 / 23 82 88, www.buecherei-schoenberg.de

Für Sonnabend, den 7. März, kündigt Johanna Birnbaum einen Auftritt von Roland Zech mit weiteren Musikern an. Damit endet eine Konzertreihe, zu der der Verein Kuk in der kalten Jahreszeit in Schönberg einlädt. Für den 4. April plant er ein Konzert in der Bücherei in Selmsdorf, die er ebenfalls betreibt. Dann spielt Frank Plagge Bluesmusik und Artverwandtes.

Über den Autor

Lesen Sie auch

Schönberg: Exquisite Musik in Wohnzimmeratmosphäre

Von Jürgen Lenz