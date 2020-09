Schönberg

Eltern in Schönberg können aufatmen. Alle Grundschüler, die die Regionale Schule mit Grundschule besuchen, werden jetzt auf Wunsch nach der Unterrichtszeit betreut. Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) sagt: „Eltern brauchen auch die Sicherheit: Ihr Kind wird in einer bestimmten Zeit betreut.“ Das sei für ihn ein wichtiges Thema.

Es habe Gespräche mit Schule, Schulamt und dem Verein „Haus des Kindes“ gegeben. Schließlich seien Lösungen gefunden worden. Der Bürgermeister hatte die Leitung der Regionalen Schule mit Grundschule, das Schulamt, die Amtsverwaltung und einen Vertreter der betroffenen Eltern zu einem „runden Tisch“ eingeladen. Korn erklärte, es sei ihm wichtig, miteinander, statt übereinander zu sprechen und gemeinsam ein Ergebnis zu erreichen.

Anzeige

Einen wesentlichen Beitrag zur Lösung des Problems leistet die Regionale Schule mit Grundschule, die Grundschüler sowohl in einem Gebäude in der Dassower Straße unterrichtet als auch in einem Gebäude in der Amtsstraße. Sie bietet zwar schon länger die volle Halbtagsschule für Grundschüler an, jetzt aber nach Auskunft der Schulleiterin Sabine Hoffmann für alle Kinder. Das bedeutet: Die Betreuung aller Schüler der Klassen eins bis vier ist montags bis donnerstags von 7 Uhr bis 13.15 Uhr gesichert. Stephan Korn erklärt: „Es gibt jetzt kein Problem, wenn zum Beispiel ein Kind um 11 Uhr Schulschluss hat.“

Weitere OZ+ Artikel

Verein bietet ausreichend Hortplätze an

Nach 13.15 Uhr können die Dritt- und Viertklässler, die in der Dassower Straße unterrichtet werden, bei Bedarf in einen Bus steigen. Der sogenannte „ Hortbus“ fährt Schüler durch die Stadt zum Kinderhaus „Am Oberteich“. Dort bietet der Verein „Haus des Kindes“ Hortplätze an. Nach Auskunft des Bürgermeisters reichen sie derzeit aus. Stephan Korn sagt. „Wir haben aktuell sieben Hortplätze frei.“

Freitags endet die volle Halbtagsschule bereits um 12.15 Uhr. Dann können Schüler bei Bedarf zu Fuß zum Kinderhaus gehen. Es liegt in der Nachbarschaft des Gebäudes, in dem Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule die Erst- und Zweitklässler unterrichten. Für sie ist der Hort gleich um die Ecke.

Schulträger bitten zur Kasse Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, die eine Schule unterhalten, können für auswärtige Kinder Schulkostenbeiträge verlangen. Für ein Kind in einer Grund- oder Regionalschule zahlt die Kommune, in der der Schüler wohnt. Für einen Gymnasiasten oder Förderschüler muss die Wohnsitzgemeinde dagegen keinen Beitrag leisten. Bei diesen Schularten ist häufig der Landkreis der Träger. Er ist auch für den Busverkehr zuständig.

Der „ Hortbus“ fährt nach Auskunft des Amtes Schönberger Land seit September 2017 von der Dassower Straße zum Kinderhaus „Am Oberteich“. Im vergangenen Schuljahr stiegen im Schnitt 43 Kinder ein. Das Amt beziffert die Buskosten auf 5500 Euro. Die Stadt Schönberg muss sie nicht allein bezahlen. Die Kosten werden auf alle Kommunen umgelegt, aus denen Kinder im „ Hortbus“ mitfahren.

Elterninitiative: Betreuung sehr wichtig

Wie berichtet, wussten viele Eltern in Schönberg Anfang des Jahres nicht, ob ihr Kind im nächsten Unterrichtsjahr einen Hortplatz bekommen wird. Eine Elterninitiative machte klar: Von einem Hortplatz hängt für viele Berufstätige die Existenz ab. Nicht alle Eltern hätten die Möglichkeit, ihr Kind nach Unterrichtsschluss von den Großeltern betreuen zu lassen.

Zahlreichen Eltern ging es besonders um die Tage, an denen der Unterricht für ihre Kinder bereits nach der vierten oder fünften Stunde endet, während der Bus von der Dassower Straße zum Kinderhaus „Am Oberteich“ nach der sechsten Stunde fährt.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz