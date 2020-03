Schönberg macht Teilnahme an Sitzungen öffentlich

Schönberg

Wie oft nehmen Kommunalpolitiker in Schönberg an einer Sitzung teil? Das macht die Stadt künftig für jeden öffentlich. Auf der Internetseite von Schönberg wird es zu lesen sein.

Die Initiative für diese Information ging von der Kommunalen Wählergemeinschaft (KWG) aus. Sie beantragte in der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter, dass auf der Internetseite von Schönberg eine Übersicht geschaffen wird, aus der ersichtlich ist, wie oft die Mandatsträger und berufenen Bürger an den Treffen der Stadtvertreter und ihrer Ausschüsse teilgenommen haben. Dafür stimmte eine Mehrheit. Jörg Kappel ( SPD) fragte zuvor, ob die Veröffentlichung der Sitzungstätigkeit mit dem Datenschutz vereinbar ist.

Die Kommunale Wählergemeinschaft begründet ihren Antrag damit, dass sie für mehr Transparenz stehe – auch und gerade in der Kommunalpolitik. Der Wähler solle nachvollziehen können, ob und wie Mandatsträger und berufene Bürger ihre Aufgaben erfüllen. Bürgermeister Stephan Korn (KWG) bekräftigte vor dem Beschluss: „Es geht um die Vertretung der Bürger in der Stadtvertretung und in den Ausschüssen.“ Für die anderen Kommunen im Schönberger Land gibt es die Übersicht derzeit nicht.

