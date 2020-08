Schönberg plant für Zeit nach Corona: 2021 soll Stadtfest steigen

Schönberg

Großveranstaltungen sind derzeit tabu – wegen Corona. Schönberger sind aber zuversichtlich, dass sie im kommenden Jahr wieder ihr Stadtfest feiern können.

Mit den Planungen wollen sie nicht erst kurz vorher starten. Dann wären gute Musiker und Schausteller bereits andernorts gebucht. Deshalb haben sich Schönberger jetzt bereit erklärt, die Organisation des Festes in ihre Hände zu nehmen. Es sind die Mitglieder des städtischen Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales: die Stadtvertreter Annemarie Schoodt ( SPD), Thorsten Schlaberg (Kommunale Wählergemeinschaft, KWG), Annette Behr ( CDU), Jörn Callies ( SPD), Fred Hauser (KWG), Michael Lange (Linke) und Manuela Backer (KWG) als berufene Einwohnerin. Zwei Mitglieder haben sich bereit erklärt, die Federführung zu übernehmen: die Ausschussvorsitzende Annemarie Schoodt und ihr Stellvertreter Thorsten Schlaberg.

Museumsfest wurde wegen Corona abgesagt

Das Stadtfest ist alle zwei Jahre die Schönberger Veranstaltung mit den meisten Besuchern. Es wechselt sich mit dem Museumsfest ab, das in diesem Jahr wegen Corona abgesagt werden musste. Für das Stadtfest 2021 haben Schönberger bereits Vorarbeit geleistet.

Schauplatz Amtsstraße: Der Schulelternchor des Gymnasiums sang auf dem Stadtfest 2019. Quelle: Malte Behnk

„Das Rahmenkonzept steht“, sagt Annemarie Schoodt. Schausteller hätten bereits angefragt. Der Termin steht bereits fest. Vom 18. bis 20. Juni soll das Stadtfest steigen. Es ist das Wochenende zu Beginn der Sommerferien.

Probleme für die Feuerwehr

In den ersten Jahren war das historische Zentrum der Schauplatz. Schönberger dehnten ihn später auf den Kalten Damm und die Amtsstraße aus, weil das Stadtfest immer beliebter wurde und mehr Musiker die Chance haben sollten aufzutreten. Damit entstand ein Problem für die Feuerwehr. Ihr Gerätehaus steht in der Amtsstraße. Von dort aus rücken ihre Mitglieder aus, um Menschen in Schönberg und Umgebung zu helfen. Um das zu können, müssen die Feuerwehrleute zuerst zum Gerätehaus fahren – was sich bei Stadtfesten als schwierig erwiesen hat.

Die freiwilligen Helfer werden in ihren Privatautos nicht als Feuerwehrleute erkannt, sodass ein Teil der Feiernden nicht von der Straße gehen will. Und selbst, wenn ein Einsatzwagen mit Blaulicht ausrückt, dauert es nach Auskunft der Feuerwehr einige Zeit, bis ihm alle Leute Platz machen. Wehrführer Jörn Stange macht klar, welche Folgen das in der Feuerwehr hat. „Es gab in den vergangenen Jahren Bedenken, was den Standort betrifft.“

Das Schönberger Feuerwehrgerätehaus steht in der Amtsstraße. Quelle: Jürgen Lenz

Jörn Stange und sein Stellvertreter Karsten Slotta haben zusammen mit dem Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales nach einer Lösung des Problems gesucht. Karsten Slotta betonte: „Wir sind nicht gegen das Stadtfest, aber es müssen ein paar Dinge besprochen werden.“

Was die Verordnung verbietet Wegen Corona sind in Mecklenburg-Vorpommern nur Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen in Räumen und 500 Personen im Außenbereich erlaubt. Ausnahmegenehmigungen für maximal Besucher im Innen- und höchstens 1000 Personen im Außenbereich sind möglich. Die Schweriner Landesregierung signalisierte vergangene Woche nach einer Kabinettssitzung, die Kommunen könnten Konzepte für eine Lockerung der Corona-Verordnung vorbereiten.

Die Schönberger Feuerwehr für die Zeit des Stadtfestes bei der Rettungsleitstelle abzumelden, kommt nicht infrage. Es würde zu lange dauern, bis andere Wehren in Schönberg am Einsatzort sind, betont Jörn Stange. Über den unbefestigten Mühlenweg zum Gerätehaus zu fahren, geht auch nicht, weil sein Zustand zu schlecht ist. Außerdem kämen dort ein Einsatzfahrzeug und entgegenkommende Autos nicht aneinander vorbei. Was also tun?

Vorschlag: Bereitschaftsdienst im Feuerwehrgerätehaus

Manuela Backer machte einen Vorschlag. Sie fragte, ob es vielleicht möglich wäre, dass sich Feuerwehrleute in der Zeit, in der in der Amtsstraße gefeiert wird, im Gerätehaus aufhalten. Das Problem mit der Anfahrt wäre dann gelöst. Die Mitglieder des Ausschusses begrüßten Manuela Backers Vorschlag und ihre Idee, für die besondere Einsatzbereitschaft eine Entschädigung zu zahlen.

Der Gedanke, sich im Gerätehaus aufzuhalten, kam auch schon in der Feuerwehr auf. Jörn Stange berichtet: „Es können einige Kameraden mitgehen.“ Die Wehrführung will jetzt mit den Kameraden besprechen, ob sie mit dem Vorschlag einverstanden sind und ob sich genügend Freiwillige finden.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz