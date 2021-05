Schönberg schafft Container für Jugendclub und Hortkinder an

Schönberg

Es gibt Hoffnung für Eltern, die in der Stadt Schönberg noch einen Platz in der Hortbetreuung für ihr Kind suchen. Nach langen Diskussionen soll übergangsweise eine Containeranlage für die Hortkinder genutzt werden, die eigentlich als Unterkunft für den Jugendclub vorgesehen ist.

Doppelnutzung von Containern

Zu dem Thema gab es eine etwa 90-minütige Videokonferenz mit Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn, Vertretern des Landkreises, des Amtes und der Kitaträger. „Wir hoffen jetzt recht bald auf eine Lösung“, sagt Korn danach. „Wir hatten ja schon die Idee einer Doppelnutzung für die Containeranlage, die für den Jugendclub aufgestellt werden soll. Das scheint jetzt nach dem Gespräch als Übergangslösung für das Schuljahr 2021/22 möglich“, so Korn.

Aktuell fehlen 40 Hortplätze

Den Beschluss, Container für den Jugendclub an der Amtsstraße aufzustellen, gab es schon im Februar 2020. Einen Bauantrag wollte die Stadt Anfang dieses Jahres stellen. Da für die Containeranlage eine Nutzfläche von etwa 140 Quadratmetern vorgesehen ist, sollte aus Sicht von Stephan Korn auch genug Platz für die Hortkinder sein. „Erfahrungsgemäß gehen die Bedarfszahlen vor den Sommerferien auch etwas runter. Aktuell sind die 44 bislang fehlenden Plätze auch auf 40 gesunken“, so Korn.

Genug Raum für Kinder gäbe es im Kinderhaus am Oberteich in Schönberg. Nur müssten die beiden Gebäude, Haupthaus und das kleinere Pfadfinderhaus, renoviert und ausgebaut werden. Quelle: Annett Meinke

Das sei aber kein Grund, weiter mit Überbelegungen und Sondergenehmigungen in den bestehenden Horten zu arbeiten. Dagegen hatten sich auch die Anbieter der bestehenden Hortplätze wie der Verein „Haus des Kindes“ ausgesprochen. Dort soll die offizielle maximale Belegung mit 115 Kinder nicht wieder überschritten werden. Mit Sondergenehmigung waren es bis zu 140 Kinder.

Langfristig wird neu gebaut

„Langfristig möchte die Stadt die Situation mit den Trägern der Kinderbetreuung ordentlich regeln“, sagt der Bürgermeister. Dass dauerhaft ausreichend Hortplätze vorhanden sind, lässt sich aber nicht von heute auf morgen einrichten. Es muss auf jeden Fall gebaut werden. „Der Verein ,Haus des Kindes’ möchte das Gebäude in der Amtsstraße 8 ertüchtigen und zum Hort machen und auch die Diakonie plant etwa in drei Jahren einen Kitaneubau“, sagt Korn. „Das alte Kitagebäude an der Kirche würde dann frei für weitere Hortplätze.“

Übergangslösung ab dem Sommer

Einen Umbau seiner Gebäude an der Amtsstraße, vor allem des als Pfadfinderhaus bezeichneten Nebengebäudes, würde der Verein „Haus des Kindes“ gerne in Angriff nehmen. Im Gegensatz zum Neubau der „Regenbogen-Kita“, für den es Fördermittel gab, bekommt der Verein für Aus- oder Umbau bislang keine Zuschüsse. Die Containeranlage, in der dann Jugendclub und Hort unterkommen, soll nach dem Willen des Bürgermeisters und der Stadtvertretung bestenfalls noch in der ersten Jahreshälfte aufgestellt werden.

Von Malte Behnk