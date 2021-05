Schönberg

Hoffentlich ist es am 1. Juni schön warm. Bäcker Daniel Schwabe und Marian Waszkiewicz, Geschäftsführer der Kfz-Werstatt Waszkiewicz wollen den Kindern in Schönberg und Dassow dann ein Eis spendieren. „Die Kinder sind in der Corona-Krise die Leidtragenden und am Kindertag wird es auch keine Veranstaltungen oder Feste geben“, sagt Daniel Schwabe. „Da möchten wir ihnen zum Kindertag eine kleine Freude machen“, sagt der Bäcker, der Marian Waszkiewicz als Partner ins Boot geholt hat.

Zusammen finanzieren sie die Eisportionen, die am Kindertag, 1. Juni, von 8 bis 17 Uhr in den Filialen der Bäckerei Schwabe in Schönberg am Oberteich und in Dassow am Speicher ausgegeben werden. „Jedes Kind bis 14 Jahre kann sich eins abholen“, so Schwabe. Angeboten wird eine kleine Portion entweder mit Heidelbeer und Vanille oder Vanille pur.

Von Malte Behnk