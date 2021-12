Schönberg/Selmsdorf

Wie wird in ihrem Haus Wärme erzeugt? Wie viel Strom, Öl, Gas oder Brennholz verbrauchen Sie? Möchten Sie erneuerbare Energien nutzen?

Mit solchen Fragen sind derzeit Bewohner der Gemeinde Selmsdorf und der Stadt Schönberg mit ihren Ortsteilen konfrontiert. Die Kommunen wollen gemeinsam für die Bürger Möglichkeiten finden, wie sie in der Energiewende möglichst wenig für den Ausstoß von Treibhausgasen zahlen müssen. Dazu gibt es eine Haushaltsbefragung.

Einnahmen sollen in den Kommunen bleiben

Bis zum 14. Januar will die Trigenius GmbH aus Wismar möglichst viele Daten erfassen, um dann Möglichkeiten zu erarbeiten, wie vor Ort eigene Energie erzeugt werden kann und die damit verbundenen Einnahmen auch in den Kommunen bleiben. Mit Windkraftanlagen rund um Schönberg und an der Ihlenberg-Deponie in Selmsdorf sowie einer Fotovoltaikanlage der Gemeinde Selmsdorf sind beide Kommunen schon gut aufgestellt, was die Produktion erneuerbarer Energien angeht.

„Bei älteren Windkraftanlagen bleibt relativ wenig vom Kuchen vor Ort“, sagt Benjamin Materne, der bei Trigenius eine Studie für Selmsdorf und Schönberg erarbeitet. Erst beim Bau von Neuanlagen gebe es seit Kurzem Regelungen, dass mehr als die Gewerbesteuer in den kommunalen Kassen landen kann.

Bürger sollen Energiekosten sparen

„Je mehr Antworten ich bekomme, desto genauer wird das Bild der Ausgangssituation“, sagt Materne. „Der Ist-Zustand ist wichtig für passgenaue Vorschläge zur künftigen Energieversorgung, die langfristig zu stabileren Preisen und mehr Unabhängigkeit, zum Beispiel von großen Konzernen, führen sollen“, erklärt er.

Kurz: Je mehr Fragebögen aus den Haushalten in Selmsdorf und Schönberg zu ihm kommen, umso genauer können Vorschläge werden, wie jeder Einwohner künftig Kosten für Strom und Wärme sparen kann.

Es fehlen Daten für Zukunftspläne

Über das Amtsblatt im Schönberger Land gab es bereits einen Aufruf zur Haushaltsbefragung. „Es haben sich bisher nur ein paar Einwohner zurückgemeldet. Das ist schade, weil es uns darum geht, die Bürger möglichst insgesamt zu entlasten“, sagt Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn (KWG).

Nicht einmal zehn Prozent der Haushalte in Schönberg und Selmsdorf haben die Fragebögen bisher ausgefüllt. Das wäre das mindeste, womit die Trigenius GmbH arbeiten kann. „Wir werten auch noch weitere Quellen aus. Wer aber wie viel und welche Art von Energie benötigt, geht am genauesten aus der Befragung hervor“, sagt Benjamin Materne. „Es bleibt aber alles vertraulich“, betont er.

Die Studie, die bis Februar 2022 fertig werden soll, soll zeigen, wie die Gemeinden ihre Energieversorgung verändern kann. „Eine dezentrale Versorgung, zum Beispiel in einzelnen Wohngebieten, wäre ein Teil der Vorschläge“, so Materne. Auch überschüssige Energie aus dem örtlichen Gewerbe oder aus der Landwirtschaft wird mit einbezogen.

Fragebögen und Infos auch online

Bürger können ihre Antworten mit den ihnen zugesandten Fragebögen einreichen. Es ist aber auch möglich, alle Fragen online ab dem 23. Dezember auf www.umfrageonline.com/s/snb_sld zu beantworten. Zudem gibt es Informationen auf den Seiten schoenberg.trigenius-gmbh.de oder selmsdorf.trigenius-gmbh.de.

Von Malte Behnk