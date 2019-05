Schönberg

Die Tage der 1980 in der Dassower Straße in Schönberg eröffneten Schule sind gezählt. Sie soll durch einen Neubau ersetzt werden, in dem alle Schüler der Regionalen Schule mit Grundschule lernen. Dafür hat sich die Stadtvertretung am Dienstagabend ohne Gegenstimme ausgesprochen. Sie beschloss Planungen für eine neue Schule aufzunehmen. Die Gesamtkosten inklusive Abriss des Altbaus würden sich nach derzeitigem Stand auf rund 17,7 Millionen Euro belaufen. Architekt Jan Scheunchen erläuterte: „Das kostet ein Schulbau dieser Größe durchschnittlich.“ Bei dem Variantenvergleich handele es sich um eine reine Studie, nicht um eine Planung. Die Stadtvertreter hoffen, dass Schönberg die Summe nicht allein aufbringen muss. Sie beauftragten die Amtsverwaltung, sich um finanzielle Unterstützung des Landes zu bemühen.

2018 beschlossen die Kommunalpolitiker in Schönberg einstimmig: „Auf der Grundlage der derzeitigen und der zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen der Regionalschule mit Grundschule soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes zur Sanierung und Erweiterung des bestehenden Schulgebäudes im Vergleich zu einem Schulneubau.“ Hintergrund ist auch der Wunsch, dass künftig alle Kinder und Jugendlichen in der Schule in der Dassower Straße unterrichtet werden und nicht mehr ein Teil in einem Gebäude in der Amtsstraße.

Architekt Jan Scheunchen erläutert vor Stadtvertretern und Bürgern in Schönberg drei Varianten für Sanierung, Erweiterung oder Neubau einer Schule. Quelle: Jürgen Lenz

Mitarbeiter des Gadebuscher Ingenieurbüros Hanft & Kautzky haben zusammen mit der Schulleitung den künftigen Raumbedarf für rund 650 Schüler ermittelt. Jan Scheunchen erklärte am Dienstagabend: „Am Ende kommt man auf 3900 Quadratmeter, die man braucht, um alle Schüler unterzubringen.“ Die 39 Jahre alte Schule verfügt aber nur über 2400 Quadratmeter. Daraus ergeben die sich drei Varianten, die die Ingenieure untersucht haben: Entweder die vorhandene Schule sanieren und einen Anbau errichten, oder den Altbau sanieren und mit einer separaten Grundschule ergänzen, oder eine neue Schule auf dem Gelände errichten und die alte abreißen. Billigstes Konzept: Sanierung plus Anbau für insgesamt rund 12,5 Millionen Euro nach heutigen Baupreisen. Das lehnten alle Stadtvertreter ab. Jörn Stange (SPD-Fraktion) erklärte: „Wir wollen hier eine zukunftsorientierte Schule und keinen alten Plattenbau.“ Er sei gegen einen „Notnagel“. Für einen Neubau plädierten auch Marian Stickel (CDU-Fraktion), Ronny Freitag von der Kommunalen Wählergemeinschaft (KWG) und Stephan Korn, ebenfalls KWG. Freitag sagte, die Schüler seien der Stadt Schönberg so viel wert. Das Projekt müsse beschleunigt werden.

Plattenbau Typ „Rostock“ Arbeiter errichteten in der DDR zwischen 1955 und 1990 rund 2500 Schulen. Fast alle Neubauten aus dieser Zeit sind Typenbauten in Plattenbauweise. Die Schule in Schönberg ist ein Typ „ Rostock“. Er kommt ausschließlich im früheren Bezirk Rostock vor. Dieser Typenbau besteht aus einem Unterrichtstrakt mit drei Treppenhäusern, die nur im Erdgeschoss miteinander verbunden sind, und zwei Fachraumtrakten, die über Verbindungsbauten an den Unterrichtstrakt angeschlossen wurden.

Freitag argumentierte auch: „Auf einer Baustelle Unterricht machen, das geht gar nicht.“ Sanierungsarbeiten müssten nach Jan Scheunchens Auskunft auch bei laufendem Schulbetrieb ausgeführt werden. Umzüge innerhalb des alten Gebäude wären nötig. Die Neubauvariante bietet dagegen den Vorteil, dass die Kinder und Jugendlichen weitgehend ungestört im Altbau bleiben können, bis sie in eine moderne Schule umziehen.

Wie berichtet, beschloss die Schönberger Stadtvertretung am 21. März eine brandschutztechnische Sanierung des 39 Jahre alten Baus. Die Amtsverwaltung teilte zuvor mit: „Der Landkreis Nordwestmecklenburg fordert mit sehr hoher Dringlichkeit die Mängelbeseitigung an der Schule.“ Am Dienstagabend sagte Marian Stickel: „Wem will man verkaufen, dass in diesem Jahr noch 1,5 Millionen Euro für eine brandschutztechnische Sanierung reingesteckt werden?“ In wenigen Jahren werde doch ein Neubau errichtet. Nach einem Antrag von Michael Heinze ( Die Linke) beschlossen die Stadtvertreter, dass ein unabhängiger Fachmann prüft, ob es für die brandschutztechnische Sanierung auch eine günstigere Variante gibt.

Jürgen Lenz