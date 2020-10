Schönberg

Wer in Schönberg und Umgebung wohnt, kann jetzt auf bessere und schnellere Hilfe der Feuerwehr hoffen. Die Stadt hat in einen neuen Einsatzleitwagen investiert. Seine Technik ermöglicht den ehrenamtlichen Rettern, in kürzester Zeit auf Gefahrgutdaten, Karten und Luftbilder zuzugreifen.

Ebenso schnellen Zugang haben die Schönberger Feuerwehrleute jetzt auf Rettungsdatenblätter, die es für fast alle Fahrzeugtypen gibt. Zugreifen kann die Schönberger Feuerwehr nun übers Internet, das in ihrem neuen Einsatzleitwagen verfügbar ist.

„Heutzutage ist vieles digital“, erklärt der Schönberger Wehrführer Jörn Stange. Der neue Einsatzleitwagen ist nach seiner Auskunft auch mit einem Fax-Gerät ausgestattet. Dorthin kann die Rettungsleitstelle detaillierte Einsatzdaten schicken.

Alter Einsatzleitwagen war Baujahr 1998

All das und vieles mehr hatte der alte Wagen nicht. Laut Jörn Stanges war er 22 Jahre alt. Mittlerweile sei es schwierig, Ersatzteile zu bekommen.

Vier Einsatzwagen der Schönberger Wehr (v. l.): Löschgruppenfahrzeug, Drehleiter, Tanklöschfahrzeug und Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Quelle: Jürgen Lenz

Der alte Einsatzleitwagen ist aber noch fahrbereit. Jörn Stange erklärt: „Wir nutzen ihn für die Jugendfeuerwehr.“ In Corona-Zeiten ist der Wagen besonders willkommen – als Mannschaftstransportfahrzeug. Das nutzen nun Feuerwehrleute, die bisher in Einsatzwagen mitfuhren. In ein Hilfeleistungsfahrzeug beispielsweise durften vor der Pandemie sechs Frauen und Männer sitzen, jetzt nur vier. Die beiden anderen steigen in den alten Einsatzleitwagen ein. „So gewährleisten wir die Abstände“, erläutert Jörn Stange. 70 000 Euro kostet der neue Einsatzleitwagen.

In ein neues Drehleiterfahrzeug investiert die Stadt Schönberg bald das Zehnfache. Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) sagt: „Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir die Drehleiter jetzt anschaffen können.“

Schönberg bemüht sich seit 2017 um Geld

Ab 2017 bemühte sich die Stadt um Zuschüsse des Schweriner Innenministeriums und des Landkreises Nordwestmecklenburg. „Es sind beide Förderbescheide da“, erklärt der Bürgermeister. Die Stadt muss rund ein Drittel der Kosten selbst tragen.

Unbestritten ist, dass die Schönberger Feuerwehr ein neues Drehleiterfahrzeug braucht. Das alte ist Baujahr 1987. Mit ihm können die Brandschützer viel weniger Menschen in kurzer Zeit aus einem brennenden Gebäude befreien als mit dem neuen.

Schnelle Informationen für die Retter Datenblätter, die die Schönberger Feuerwehr in ihrem neuen Einsatzleitwagen abrufen kann, informieren über Besonderheiten und Lage technischer Systeme wie pyrotechnischer Bauteile wie Airbag oder Gurtstraffer, aber auch über Besonderheiten der Karosserie und des Antriebs. Über 1500 Rettungsdatenblätter gibt es nach Auskunft des Verbands der Automobilindustrie ( VDA). Er hat die Informationen mit der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB) und zahlreichen Rettungsärzten abgestimmt.

Die Drehleiter schafft einen zusätzlichen Rettungsweg für Schulen, Pflegeheim, Museum und andere Gebäude, die mindestens zwei Stockwerke haben. „Zahlreiche Baugenehmigungen sind nur deshalb erteilt worden, weil im Bestand der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg eine Drehleiter vorhanden ist“, erläutert das Amt Schönberger Land. Feuerwehrleute nutzen die Drehleiter aber auch, um sich eine Übersicht über einen Brand zu verschaffen und ihn von oben zu bekämpfen.

Kauf eines Drehleiterfahrzeugs beschlossen

Die Stadtvertreter haben in ihrer vorigen Sitzung beschlossen, das Drehleiterfahrzeug zu kaufen. Eine Arbeitsgruppe der Feuerwehr hatte eine Leistungsbeschreibung erarbeitet.

„Fahrzeugmäßig sind wir dann ziemlich gut aufgestellt“, sagt Jörn Stange über die Zeit nach dem Kauf der Drehleiter. Es wäre aber gut, wenn die Stadt ihre Feuerwehr weiter unterstützt, erklärt er.

Die Feuerwehren Palingen und Neuleben/Boitin-Resdorf haben bereits Tragkraftspritzenfahrzeuge. Die Lockwischer Wehr bekommt noch eins. Quelle: Jürgen Lenz

Fest steht, dass sie ein neues Boot bekommt. „Das alte ist noch aus den Beständen der NVA“, erläutert der Schönberger Wehrführer. Die Stadt kauft ein Rettungsboot Typ 1 (RTB 1). Es kann wegen seiner leichten Handhabung schnell zum Einsatz gebracht werden.

Lockwischer Wehr bekommt neuen Einsatzwagen

Mit einem neuen Fahrzeug können auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lockwisch rechnen. Sie gehört seit der Eingemeindung von Lockwisch als Ortswehr zur Gemeindewehr Schönberg. „Sie bekommen ein TSF-W vom Innenministerium“, erläutert Jörn Stange, der auch Gemeindewehrführer ist. Es geht um ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit einem Löschwassertank, der 1000 Liter fasst. Das Innenministerium unterstützt den Kauf mit einem hohen Zuschuss. Der alte Einsatzwagen ist 30 Jahre alt.

Die Lockwischer Feuerwehrleute werden sich allerdings noch etwas gedulden müssen. Jörn Stange geht davon aus, dass das Fahrzeug aus der zentralen Beschaffung des Landes 2022 oder 2023 geliefert wird.

