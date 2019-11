Mit mehreren Bürgerforen will die Landesregierung am 25. November Nähe zu den Wählern schaffen. Die Minister stellen sich dabei den Fragen der Bürger. In Grevesmühlen ist Innenminister Lorenz Caffier im Rathaussaal zu sprechen. Los geht es um 18.30 Uhr, Anmeldungen sind nicht notwendig.