Schönberger Kita-Verein bedankt sich bei fleißigen Bauleuten für Neubau

Schon seit 2018, – seit die Bauarbeiten am Kita-Neubau begonnen haben –, freuen sich die Kinder und Erzieher der Schönberger Regenbogen-Kita auf dieses Datum: Am 1. Juli werden sie nun endlich in das lichte, moderne und doch so warm wirkende zweistöckige Haus, das sich direkt neben der alten Kita befindet, einziehen – Corona hin oder her.

Die neue Regenbogen-Kita Schönberg. Quelle: Annett Meinke

Gulasch und Vanillepudding für die Bauleute

Kati Eggert, Geschäftsführerin des Vereins „Haus des Kindes“, der die Kindertagesstätte betreibt, hat sich aus diesem feierlichen Anlass etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir wollen uns bei den Bauarbeitern und Handwerkern, die dieses schöne Gebäude geschaffen haben, von ganzem Herzen mit einer Einladung zu einem Mittagessen bedanken. Auch deshalb, weil bereits das Richtfest, aufgrund der Pandemie und all der Schutzbestimmungen, die damit zusammenhängen, ausfallen musste – und wir nun auch keine große Eröffnungsfeier feiern können.“

Gulaschsuppe gab es, Vanillepudding und ausreichend Getränke, alkoholfrei natürlich. Denn ein bisschen etwas ist schon noch zu tun für die Bauarbeiter und Handwerker. Das alte Schützenhaus, das gleich neben dem alten Lichtspieltheater Orpheum an der Lübecker Straße steht, – das quasi an den Kita-Neubau angeschlossen wurde, der direkt dahinter steht –, ist noch nicht ganz fertig. Später wird dort die Verwaltung ihre Büroräume haben. Auch Therapieräume wird es dort geben.

Lassen es sich den Gulasch schmecken, die Bauarbeiter und Handwerker, die die an der neuen Regenbogen-Kita in Schönberg mitgearbeitet haben. Quelle: Annett Meinke

Nach Neubau kommt Abriss der alten Kita

Auch der Außenbereich ist noch nicht komplett fertiggestellt. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Die alte Regenbogen-Kita, die noch neben dem Neubau steht, – in die die Kinder auch seit dem 25. Mai wieder gehen dürfen, zumindest in der Zeit zwischen 7 und 16 Uhr, dem sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb –, wird abgerissen. Ein Teil des Grundstücks auf dem die alte Kita steht, wird dann zum Außengelände der neuen Kita gehören.

Besonderer Dank an den Architekten

Ganz besonders bedankte sich Vereinsgeschäftsführerin Eggert bei dem Architekten Jan Scheunchen vom Gadebuscher Ingenieurbüro Hanft & Kautzky, der die Baustelle leitete. „Er war für uns der wichtigste Ansprechpartner.“ Scheunchen selbst, befragt nach dem Bau und eventuellen Schwierigkeiten, besonders in Corona-Zeiten, winkte ab und meinte bescheiden: „Es gibt doch immer ein paar Schwierigkeiten, aber nichts, was man nicht lösen konnte. Es ist wirklich alles gut gelaufen.“

Mehr Betreuung für kleine Schönberger Die neue Regenbogen-Kita in Schönberg wurde für 48 Krippen- und 60 Kindergartenkinder in acht Gruppen geplant. Das alte Kita-Gebäude, das bald abgerissen wird, konnte nur 33 Krippenplätze und 35 Kindergartenplätze vorhalten. Ein Teil des Grundstücks, auf dem die alte Kita steht, wird zur Freifläche der neuen Kita gehören.

Warnwesten für Kinder und Erzieher

Werner Fritsch aus Rosenhagen, der für die Sicherheit und Gesundheit auf der Baustelle verantwortlich war, – als sogenannter „SiGeKo“ (Sicherheits- und Gesundheitskoordinator), den jede große Baustelle vorgeschriebenerweise braucht –, hatte an diesem Tag auch noch eine Überraschung für die Kinder und Erzieher im Gepäck: 100 Warnwesten. „Auf diese Weise sind Kinder und Erzieher gut sichtbar und geschützt, wenn sie draußen unterwegs sind.“

Über das gesponserte Mittag freute sich auch das Team von der Metallbau Heyden GmbH aus Gadebusch, die für die beiden Notfalltreppen, über die die Kinder die oberen Stockwerke im Falle eins Notfalls verlassen können, verantwortlich sind. Die Gadebuscher Metallbauer holen sich ihren Gulaschsuppe und verspeisten sie gemütlich in ihrem Auto.

Feier zum Einjährigen?

Eigentlich hatte der Verein „Haus des Kindes“ in diesem Jahr nicht nur die Eröffnung der neuen Regenbogen-Kita groß feiern wollen, sondern gleichzeitig auch sein 25-jähriges Jubiläum. Auch daraus wird nun nichts.

Wann genau und ob das Jubiläum nachgeholt werden kann, dazu kann Kati Eggert noch nichts sagen. „Wir werden abwarten müssen, was in Sachen Corona passiert, wie sich die Pandemie entwickelt.“

Es mache jedenfalls keinen Sinn, im kommenden Jahr die Eröffnung der Kita nachzuholen. Aber vielleicht entwickelt sich doch alles so günstig, dass der erste Geburstag der neuen Regenbogen-Kita dann mit allen gemeinsam, – Kinder, Eltern, Verein und vielleicht auch dem ein oder anderen Bauarbeiter –, gefeiert werden kann.

Von Annett Meinke