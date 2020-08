Pötenitz/Schönberg

Bei Andrea Eisenbarth ist „alles gewollt“. So nennt sie das Café mit Wollwerkstatt, das sie in ihrem Heimatort Pötenitz eröffnet hat. „Ich verarbeite schon mein ganzes Leben lang Wolle“, plaudert die 56-Jährige aus dem Nähkästchen. Andrea Eisenbarth ist sicher, dass jetzt immer mehr Menschen die Leidenschaft für die Handarbeit mit ihr teilen. „Es ist ein großer Trend“, sagt sie. Verstärkt wird der Boom ganz unerwartet durch die Corona-Zeit.

Seit dem Nähen von Mund-Nasen-Bedeckungen interessieren sich viele Frauen wieder für Handarbeiten. Das hat Silke Becker bemerkt. Seit dem 2. Mai 2018 führt sie in der Alten Apotheke in Schönberg den Laden „Verstrickt und zugenäht“. Sie berichtet: „Viele Menschen haben das Nähen wieder für sich entdeckt.“ Der Laden verkauft jetzt mehr Stoffe als je zuvor und immer wieder geben Kunden Nähmaschinen zur Reparatur ab, die schon längere Zeit defekt waren.

„ Handarbeiten haben etwas Meditatives“

Ist auch das Stricken wieder mehr gefragt? Silke Becker antwortet: „Auf jeden Fall. Auch Stricken und Häkeln liegen voll im Trend.“

Was sind die Ursachen? Die Schönbergerin antwortet: „Man kann nach eigenen Ideen Dinge selbst gestalten.“ Andrea Eisenbarth weiß einen weiteren Grund fürs neue Interesse am Stricken, Nähen und Häkeln: „ Handarbeiten haben etwas Meditatives.“ Die Pötenitzerin erzählt: „Wo andere Leute einen Burnout bekamen, habe ich mich hingesetzt und gestrickt.“

Silke Becker (55) führt in Schönberg den Laden „Verstrickt und zugenäht.“ Quelle: Jürgen Lenz

Warum ergänzt Andrea Eisenbarth ihr gemütliches Café mit einer Wollwerkstatt? „Es war schon immer mein Traum“, erklärt die Pötenitzerin. Sie stammt aus Sangerhausen ( Sachsen-Anhalt). Als sie sieben Jahre alt war, zeigte ihr die Mutter, wie man einen Schal strickt. So begann die Freude an Handarbeiten. Seitdem lernte Andrea Eisenbarth Vieles in Kursen dazu.

Frauen und Kinder wollen zu Wolle-Workshops

Was sie kann, das gibt sie gerne in Workshops weiter. In Andrea Eisenbarths Wollwerkstatt können Menschen ein Hobby entdecken oder wiederentdecken: Wolle von Schafen aus der Region waschen, färben, kämmen, spinnen, filzen, häkeln, knüpfen und vieles mehr. Die Pötenitzerin berichtet: „Es wird gut angenommen.“ Frauen und Kinder aus der ganzen Region kommen zu Andrea Eisenbarth. Sie bietet Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an.

Ein Slogan von "Alles gewollt" in Pötenitz: "Komme, was wolle, ich Schaf das." Quelle: Jürgen Lenz

Wie beliebt Handarbeiten jetzt sind, das zeigt auch der Besuch der Strick- und Häkelnächte, zu denen Silke Becker in Schönberg einlädt. Zwischen 40 und 50 Gäste kamen in die Alte Apotheke, um zu stricken, zu häkeln, Erfahrungen auszutauschen, zu klönen, eine Kleinigkeit zu essen, Musik oder Märchen zu lauschen. Silke Becker kündigt an: „Wir planen die nächsten Strick- und Häkelnächte für den 16. und 17. Oktober. Wenn die Vorschriften es zulassen, wollen wir es wieder in gewohnter Größe machen.“ Es wäre die vierte Strick- und Häkelnacht in Schönberg.

Silke Becker nimmt auch gerne Anmeldungen für Strick- und Nähkurse an. Sie erläutert: „Dort werden wir Grundkenntnisse vermitteln und auf eventuell vorhandenen Kenntnisse eingehen.“

Ist Silke Becker heute froh, dass sie einen Laden für Wolle, Stoffe, Garne, Handarbeitszubehör und Kurzwaren eröffnet hat? Die Begeisterung für Handarbeiten ist der Schönbergerin anzumerken, als sie antwortet: „Ja. Es macht mir nach wie vor einen riesen Spaß.“

Andrea Eisenbarth betreibt ihr Café auch, damit Menschen in Pötenitz zusammenkommen. Im Ort gab es vorher keinen Treffpunkt. Nun berichtet die Wahl-Pötenitzerin: „Es wird auch genutzt. Viele kommen am Feierabend vorbei.“ Aber auch viele Gäste von außerhalb gehen in das Café, dem angenehm anzumerken ist, dass die Betreiberin ein Fan von Skandinavien und Astrid Lindgren ist. Sie sagt: „Mein Herz hängt hier dran.“

Speisen und Getränke aus der Region

Fast alle Speisen und Getränke kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, der Kaffee aus einer Qualitätsrösterei aus Schönberg. Neulich war das Café mit Wollwerkstatt der Schauplatz eines Latino-Abends mit Livemusik. Andrea Eisenbarth kündigt an: „Solche oder ähnliche Highlights gibt es jeden Monat.“ So ist es in Pötenitz gewollt.

