In der westlichsten Region des Landkreises war der Beginn des Jahres von Grenzkontrollen geprägt. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns die Einreise nur mit wichtigen Gründen erlaubt. Wer nur einen Ausflug machen oder einkaufen wollte, wurde bei Stichpunktkontrollen von Polizisten wieder zurückgeschickt.

In einigen Fällen wurden aber auch Bußgelder verhängt. So musste eine Lübeckerin 178,50 Euro zahlen, als sie am Strandparkplatz in Rosenhagen kontrolliert wurde. Bis in den April hinein gab es die Einreisekontrollen, die vor allem für die Bewohner nahe der Landesgrenze schwer zu verstehen waren.

Windpark bei Groß Voigtshagen erhitzt die Gemüter

Der geplante Bau von Windrädern zwischen Groß Voigtshagen und Dassow schlug schon Anfang des Jahres Wellen. Das änderte sich auch nicht bis zur Präsentation des Projekts Ende November durch die Firma Alterric, die den Windpark bauen und betreiben will. Voraussichtlich 2023 sollen die zehn Windräder dann gebaut werden.

Kritiker werfen der Stadtvertretung allerdings vor, sie hätte sich nicht ausreichend für den Bürgerwillen gegen die zusätzlichen Windräder eingesetzt. Sie sollen immerhin 228 Meter hoch werden, höher als der Kölner Dom. Aber für die Energiewende sind Windparks unerlässlich und Dassow ist bemüht, möglichst viele Einnahmen aus der Stromerzeugung zu generieren.

Familienunternehmen 30 Jahre lang

Die Bäckerei Schwabe in Schönberg hätte ihr 30-jähriges Bestehen sicher gerne mit einem großen Fest gefeiert, was wegen Corona nicht möglich war. Die treuen Kunden haben sich aber mit Andreas Schwabe und seinem Sohn Daniel, der den Betrieb in der nächsten Generation weiterführen wird, gefreut. Mit den Einschränkungen durch die Pandemie hat der Familienbetrieb vor allem zu kämpfen, weil die Cafés nur unter Einschränkungen geöffnet werden konnten.

Kein Interesse an Bürgerbeteiligung

Mecklenburg-Vorpommerns erster Bürgerwindpark in Schönberg stieß auf wenig Interesse. Von 5600 Bürgern, die sich an dem Windpark hätten beteiligen können, haben lediglich 20 Anteile erworben und sind damit Mitgesellschafter. Dabei konnte man schon ab 500 Euro Investition einsteigen. Außer den wenigen Bürgern hat die Stadt Dassow Anteile für 60 000 Euro gekauft.

In Schönberg und Selmsdorf wird jetzt eine Studie erstellt, in der es auch um den Energiewandel geht. Dort sollen Möglichkeiten gefunden werden, wie in den Kommunen Energie erzeugt werden kann und die Bürger möglichst wenig Gebühren für CO2 zahlen müssen.

Empfang für erfolgreiche Olympionikin

Begeisterung rief die Ankunft von Radsportlerin Lea Sophie Friedrich in Dassow hervor, als sie mit einer silbernen Medaille von den Olympischen Sommerspielen zurückkehrte. Vor allem die Kinder der Radsportvereine der Stadt freuten sich, mit ihr eine Tour durch Dassow auf dem holperigen Pflaster zu drehen.

Ermittlungserfolg nach Bränden

Beruhigend war die Nachricht für viele Herrnburger Anfang des Jahres, dass ein Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen wurde, der am vierten Advent 2020 in Herrnburg zwei Brände gelegt haben soll. Dort hatte am späten Abend erst ein Wohnhaus am Waldrand und dann, wenige hundert Meter entfernt, ein Carport nahe dem Herrnburger Friedhof gebrannt. Die Gebäude waren völlig zerstört worden. Nur durch Glück waren keine Menschen verletzt worden.

