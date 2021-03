Schönberger Land: Geflügelpest breitet sich aus

Schönberg/Dassow

Die Geflügelpest breitet sich immer weiter aus in Nordmecklenburg. In dieser Woche wurde bei drei verendeten Wildvögeln das Geflügelpestvirus nachgewiesen. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.

Nach ihrer Auskunft starben drei Höckerschwäne, ein Singschwan und eine Blessgans. Gefunden wurden sie laut Veterinäramt am Dassower See, in der Schönberger Karpfenteichanlage und an der Ostseeküste nahe Groß Schwansee.

Das Veterinäramt betont: „Noch ist der Seuchenzug in der Wildvogelpopulation nicht vorbei und die Tierhalter müssen sich zum Schutz ihres eigenen Hausgeflügelbestandes strikt an die Biosicherheitsmaßnahmen halten.“ Hofteiche sind sicher einzuzäunen. Wenn das nicht möglich ist, muss der Tierhalter sein Geflügel in einem geschlossenen Stall halten oder sie durch eine Voliere schützen, in die keine Wildvögel eindringen können.

Das Veterinäramt bittet alle Halter: „Tränken Sie Ihr Geflügel nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben.“ Die Tiere sollten nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel unzugänglich sind. Futter, Einstreu und andere Gegenstände, die mit Geflügel in Berührung kommen, sollten so aufbewahrt werden, dass ein Kontakt mit Wildvögeln verhindert wird. Straßen- und Stallkleidung ist strikt zu trennen. Das Amt betont: „Lassen Sie plötzliche erhöhte Tierverluste durch einen Tierarzt abklären beziehungsweise informieren Sie uns.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Veterinäramtes zur Verfügung. Sie sind telefonisch unter der Nummer 03841/30403901 zu erreichen. In Notfällen ist über die Leitstelle Westmecklenburg unter 0385/50000 der Bereitschaftsdienst der Amtstierärzte erreichbar.

Von Jürgen Lenz