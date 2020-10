Schönberger Land: Kaum Probleme mit Corona-Formularen

Schönberg

Weitgehend problemlos lief am Montag im Schönberg die Rückgabe von Corona-Formularen, die vor den Herbstferien an die Schüler verteilt worden waren. Die Eltern mussten unterschreiben, dass ihr Kind gesund ist und keine Covid-19-Symptome hat. Außerdem hatten sie zu bestätigen, dass sich das Kind in den vergangenen zwei Wochen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat.

Das haben in der Regionalen Schule mit Grundschule Schönberg letztlich alle Eltern gemacht. Zwar gaben zunächst drei Schüler aus der Oberstufe das Formular nicht ab, aber sie hatten es offenbar vergessen und reichten es nach.

So lief es auch in der Regionalen Schule mit Grundschule in Dassow und im Gymnasium in Schönberg. Dort war kein Schüler wegen fehlender Angaben daran gehindert, am Unterricht teilzunehmen. Nur in Einzelfällen fehlte zunächst das Formular. Aber auch hier konnte die Angelegenheit nach Auskunft der Schulleitungen geklärt werden.

Grundsätzlich gilt: Wenn ein Kind den Zettel nicht dabei hatte, darf es nicht am Unterricht teilnehmen. Für Rückkehrer aus Risikogebieten gilt eine Quarantäne-Pflicht.

Von Jürgen Lenz