Schönberger Land: Lebendiger Adventskalender wegen Corona abgesagt

Schönberg/Selmsdorf

Sich treffen, gemeinsam Lieder singen, Geschichten hören, klönen: All das bot in den vergangenen Jahren die Aktion „Lebendiger Adventskalender“ in Schönberg. Auch in den kommenden Wochen wollten Familien, Betriebe, eine Schule, der Jugendklub, eine Arztpraxis und eine Musikgruppe die vorweihnachtlichen Abende zu besonderen Ereignissen machen, bei denen jeder willkommen ist. Doch nun bedauert die Schönberger Pastorin Wilma Schlaberg: „Der Lebendige Adventskalender kann diesmal nicht stattfinden.“ Er sei nicht möglich unter den Corona-Bestimmungen, die in den nächsten Wochen gelten.

„Es tut mir total leid“, sagt Wilma Schlaberg. Bis zuletzt hofften die Organisatoren, dass es in Schönberg und umliegenden Dörfern einen Lebendigen Adventskalender geben kann – so wie seit 2011 in jedem Jahr.

Wegen Corona war ein „Freiluft-Kalender“ geplant

Sie änderten das Konzept und kündigten etwas anderes an als die bisherigen Treffen in Räumen: „Auch in diesem Jahr möchte die Kirchengemeinde den Lebendigen Adventskalender aufrecht erhalten. Da aber nicht absehbar ist, welche Corona-Bestimmungen im Advent gelten werden, haben wir beschlossen, einen Freiluft-Kalender anzuregen.“

Gesucht waren Menschen, Familien, Einrichtungen und Gewerbetreibende, die vor ihrem Fenster, im Garten oder im Hof eine adventliche Viertelstunde bis halbe Stunde gestalten. „Wir hoffen, dass es im Freien dann möglich sein wird, zum Beispiel miteinander zu singen, eine Geschichte/ein Gedicht zu hören oder auch das gestaltete Fenster zu betrachten“, erklärte die Kirchengemeinde.

Treffen müssen kurzfristig abgesagt werden

Wilma Schlaberg sagt, dass sie allen dankbar ist, die sich bereit erklärt haben. Die Treffen sind im neuen Gemeindebrief und in einem Mitteilungsblatt angekündigt, das in diesen Tagen an alle Haushalte im Schönberger Land verteilt wird. Wegen der Corona-Bestimmungen in den kommenden Wochen müssen sie kurzfristig abgesagt werden. „Es kann leider unter den gegebenen Umständen nicht stattfinden“, erklärt die Pastorin.

„Es waren immer mehr Familien, die sich am lebendigen Adventskalender beteiligt haben.“ Quelle: Jürgen Lenz

Auch in der Gemeinde Selmsdorf gibt es diesmal keinen Lebendigen Adventskalender. Gemeindediakon Torsten Woest bedauert: „Er fällt leider aus.“ Es könne nicht eingeschätzt werden, wie viele Gäste zu den Treffen kommen. In den vergangenen Jahren machten immer mehr Familien mit und auch das Figurentheater „Zaunkönig“ war mehrmals Gastgeber. Torsten Woest sagt: „Der Lebendige Adventskalender ist eine Tradition geworden. Corona hat sie gebrochen.“

2013 organisierte die Kirchengemeinde Selmsdorf zum ersten Mal einen Lebendigen Adventskalender. Damals luden Familien an zehn Abenden in der Vorweihnachtszeit zu sich nach Hause oder in die Kirche ein. „Man hat so immer wieder eine ungezwungene Begegnung und Besinnung“, sagte der Gemeindediakon.

In den vergangenen Jahren beteiligten sich in Selmsdorf neben zahlreichen Familien und dem Figurentheater „Zaunkönig“ auch die Bücherei und die Evangelische Kita. An einem Abend trafen sich die Besucher des Lebendigen Adventskalenders auf dem Weihnachtsmarkt. Auch er fällt in diesem Jahr wegen Corona aus.

Familien und Verein organisierten die ersten Adventskalender

Den ersten Lebendigen Adventskalender in Selmsdorf gab es bereits, bevor die Kirchengemeinde einlud. Familien im Oberdorf organisierten ihn erstmals 2004. Die Gastgeber wechselten von Tag zu Tag. Viele Besucher des Lebendigen Adventskalenders lernen sich so kennen. Am Heiligabend kamen die Familien in der Marienkirche zusammen.

Pionier in Sachen „Lebendiger Adventskalender“ im Schönberger Land war der Verein „Sport und Freizeit Herrnburg.“ Die Vorsitzende Martina Böttger kannte die Idee aus Schleswig-Holstein. Sie sagte, der erste lebendige Adventskalender solle die Gemeinschaft im Ort fördern.

Von Jürgen Lenz