Schönberger Land: Öffentliche Verwaltung wird immer teurer

Schönberg/Dassow

Höher als je zuvor sind die Personalkosten der Amtsverwaltung Schönberger Land. Auf rund 3,8 Millionen Euro werden sie im kommenden Jahr steigen. Hinzu kommen 108 000 Euro an Versorgungsaufwendungen. So ist es dem Entwurf des Haushalts 2021 zu entnehmen. Die Verwaltung will ihn im Dezember den Bürgermeistern, Stadt- und Gemeindevertretern vorlegen, die dem Amtsausschuss angehören.

Die Personalkosten sind der größte Posten im Haushalt. Dass sie im Amt Schönberger Land seit Jahren steigen, hat zwei Ursachen: Neben Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst sind es vor allem die zusätzlichen Stellen, die Geld kosten. Während es in der Amtsverwaltung 2017 noch 49 Stellen gab, sollten es im Jahr darauf 55,25 sein.

Amt soll verbessert werden

Das Personalgutachten eines externen Gutachters hatte den zusätzlichen Bedarf ergeben. Das erklärte Ziel: Das Amt verbessert mit mehr Mitarbeitern den Service für die Bürger und Kommunen, zugleich werden die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessert.

Verwaltung für acht Kommunen Zum Amt Schönberger Land gehören die Städte Dassow und Schönberg sowie die Gemeinden Grieben, Lüdersdorf, Menzendorf, Siemz-Niendorf, Roduchelstorf und Selmsdorf. Papenhusen gehörte bis zum 31. Dezember 2013 ebenfalls zum Amt Schönberger Land. Die Gemeinde fusionierte mit Börzow und Mallentin zur neuen Gemeinde Stepenitztal, die zum Amt Grevesmühlen-Land gehört. Das 26 097 Hektar große Amt Schönberger Land hat 18 600 Einwohner.

Bei den 55,25 Stellen ist es allerdings nicht geblieben. Der Amtsausschuss bewilligte in den vergangenen Jahren weitere. Laut aktuellem Stellenplan werden es im kommenden Jahr 61,25 sein. Diesmal ist die Einstellung von zwei Ingenieuren für den Baubereich geplant. Die Folge: 160 000 Euro zusätzliche Personalkosten.

Dassower Bürgermeisterin: „Wir brauchen das Personal.“

Was hält die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) von den steigenden Personalkosten? Sie antwortet: „Wir brauchen das Personal, um die nötige Qualität und Quantität herzustellen.“

Ähnlich äußert sich der Schönberger Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft). Er sagt: „Die Personalsituation muss so sein, dass die Verwaltung handlungsfähig ist.“ Er müsse davon ausgehen, dass die Erfordernis gegeben sei.

„Ich denke, wir sind jetzt am Ende der Fahnenstange“, sagt Marcus Kreft (SPD), Bürgermeister in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Auch der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) hält die zusätzlichen Stellen in der Verwaltung für notwendig. Er argumentiert, die Kosten für das Personal seien gut investiertes Geld.

Der Selmsdorfer Bürgermeister betont aber auch: „Ich denke, wir sind jetzt am Ende der Fahnenstange. Wir müssen auch sehen, dass wir die Gemeinde entlasten.“ Besonders wichtig sei das für die kleinen Kommunen im Schönberger Land. Sie haben im Gegensatz zu Selmsdorf, Schönberg, Dassow und Lüdersdorf kaum eigene Einnahmequellen wie die Gewerbesteuer.

Finanzierung vor allem durch Umlage

Das Amt finanziert sich vor allem durch eine Umlage, die die Städte und Gemeinden im Schönberger Land überweisen. Knapp 4,3 Millionen Euro könnten es im nächsten Jahr laut Entwurf des Haushaltsplans sein. Die Bürgermeister, Stadt- und Gemeindevertreter werden allerdings noch darüber beraten, angespartes Geld aus der Rücklage zu nehmen und den Betrag damit zu senken. Nach einer derzeitigen Schätzung wird das Amt Schönberger Land zum 31. Dezember 2020 einen Geldbestand in Höhe von 1,3 Millionen Euro haben.

Bei der Amtsumlage gilt das Motto: „Wer viel hat, dem wird auch viel genommen.“ Berechnet wird sie nach der Höhe der sogenannten Umlagegrundlage. Konkret bedeutet das: Bekommt eine Kommune reichlich Gewerbesteuern, Grundsteuern, Umsatzsteuern, Einkommenssteuern und Schlüsselzuweisungen des Landes, dann muss sie viel Geld ans Amt überweisen.

40000 Euro Ordnungs- und Bußgelder

Weitere wichtige Einnahmequellen sind Gebühren und Gelder des Landes, die das Amt für übergemeindliche Aufgaben wie die des Einwohnermeldeamtes bekommen. An Ordnungs- und Bußgeldern erwartet die Verwaltung im kommenden Jahr 40 000 Euro.

Investieren will das Amt in seine Verwaltungsgebäude in der Dassower Straße in Schönberg und der Grevesmühlener Straße in Dassow. Für 2021 sind vor allem Planungskosten vorgesehen. Die eigentlichen Arbeiten sollen später beginnen. Das ehemalige Rathaus am Markt in Schönberg soll nach dem Willen einer Mehrheit des Amtsausschusses in naher Zukunft wegen Brandschutzmängeln leergezogen werden.

