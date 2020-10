Schönberger Land: Schulen haben kaum Probleme mit Corona-Formularen

Schönberg

Weitgehend problemlos lief am Montag an Schönberger Schulen die Rückgabe von Corona-Formularen, die vor den Herbstferien an die Schüler verteilt worden waren. Die Eltern mussten unterschreiben, dass ihr Kind gesund ist und keine Covid-19-Symptome hat. Außerdem hatten sie zu bestätigen, dass sich das Kind in den vergangenen zwei Wochen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat.

Das haben in der Regionalen Schule mit Grundschule Schönberg letztlich alle Eltern gemacht. Zwar gaben zunächst drei Schüler aus der Oberstufe das Formular nicht ab, aber sie hatten es offenbar vergessen und reichten es nach.

So lief es auch in der Regionalen Schule mit Grundschule in Dassow und im Gymnasium in Schönberg. Dort war kein Schüler wegen fehlender Angaben daran gehindert, am Unterricht teilzunehmen. Nur in Einzelfällen fehlte zunächst das Formular. Aber auch hier konnte die Angelegenheit nach Auskunft der Schulleitungen geklärt werden.

Gute Logistik

„Es lief besser als gedacht“, sagte Mandy Voß, Schulleiterin der Grundschule Selmsdorf. Die insgesamt 146 Grundschüler durften das Schulgebäude erst nach Vorlage der von ihren Eltern unterschriebenen Bescheinigung betreten. „Die Elternvertretungen der einzelnen Klassen haben am Sonntag noch einmal alle Eltern daran erinnert, die Formulare auszufüllen.“ Lediglich ein Kind hatte keine Bescheinigung dabei, konnte aber, nachdem die Mutter in der Schule erschienen war und unterschrieben hatte, ebenfalls am Unterricht teilnehmen. Lehrer ihrer Schule, so Voß weiter, seien vor den Ferien darauf hingewiesen worden, keine Reisen in Risikogebiete zu unternehmen. Alle Lehrer und Lehrerinnen waren zum Schulbeginn anwesend.

Auch an der Regionalen Schule mit Grundschule in Lüdersdorf gab es keine größeren Vorkommnisse, berichtet Schulleiter Henning Klöpfel. „Es war durchaus anstrengend, und es gab um die zehn Schüler, die keine unterschriebenen Formulare dabei hatten, auch einige in der Grundschule, aber die meisten Unterschriften konnten noch eingeholt werden, nachdem die Eltern angerufen wurden.“

Von den insgesamt 493 Schülern, so Klöpfel, hätte lediglich eine Schülerin nach Hause geschickt werden müssen. Der Unterricht habe sich glücklicherweise durch die Einsammel- und Einlassaktion vor Unterrichtsbeginn nur um fünf Minuten verzögert. Normalerweise beginnt die erste Stunde um 8.10 Uhr, heute begann sie in Lüdersdorf um 8.15 Uhr.

Grundsätzlich gilt: Wenn ein Kind den Zettel nicht dabei hatte, darf es nicht am Unterricht teilnehmen. Für Rückkehrer aus Risikogebieten gilt eine Quarantäne-Pflicht.

Von Jürgen Lenz und Annett Meinke