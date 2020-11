Schönberger Land: So arbeiten Feuerwehren gegen die Corona-Gefahr

Schönberg

Retten, löschen, bergen, schützen: Das machen die Feuerwehren im Schönberger Land seit vielen Jahren. Wegen steigender Coronafälle auch in Nordwestmecklenburg müssen sie eine weitere Aufgabe meistern: Infektionen und Quarantänen vermeiden, um einsatzbereit zu bleiben. Der Dassower Wehrführer Daniel Selzer beschreibt eine Strategie, mit der die Brandschützer dieses Ziel erreichen wollen: „Wir beschränkten uns auf das Einsatznotwendige.“ Das bedeutet: keine Dienstversammlungen, keine Lehrgänge, keine Treffen von Kinder- und Jugendfeuerwehren.

Desinfektionsmittel stehen bereit

„Bei uns wird es auch so gehandhabt“, erklärt Daniel Zabel, Wehrführer in Selmsdorf und Amtswehrführer im Schönberger Land. Um die Gesundheit und Einsatzbereitschaft zu schützen, beschränken sich die Brandschützer in Selmsdorf bis mindestens Ende November auf ihre Hauptaufgabe: ausrücken, um Menschen zu helfen. „Alles andere wird eingestellt“, sagt Daniel Zabel. Die Hygieneregeln würden eingehalten. Desinfektionsmittel stehen bereit. Alles passiere in Abstimmung mit dem Bürgermeister, Marcus Kreft ( SPD).

„Alles passiert in Abstimmung mit dem Bürgermeister“, sagt Daniel Zabel (41) Wehrführer in Selmsdorf und Amtswehrführer. Quelle: Jürgen Lenz

Nur Einsatzkräfte dürfen noch ins Gerätehaus. Für alle anderen ist der Zutritt verboten – auch für die 37 Mädchen und Jungen, die in der Selmsdorfer Kinder- und Jugendfeuerwehr das ABC des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen lernen. Daniel Zabel berichtet: „Wir haben die Kinder- und Jugendarbeit eingestellt.“

„Es ist wieder viel zum Stillstand gekommen.“

Diesen Schritt ist auch die Feuerwehr in Schönberg gegangen, um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zu schützen und die Einsatzbereitschaft der Erwachsenen zu sichern. Wehrführer Jörn Stange erinnert an die Zeit des ersten Lockdowns Anfang des Jahres, als er sagt: „Es ist jetzt wieder viel zum Stillstand gekommen.“ Die jungen Brandschützer üben nicht mehr, alle Dienstversammlungen sind abgesagt. Anstatt sich zu treffen, kommunizieren die Feuerwehrleute in Schönberg jetzt viel über Telefon und den Kurznachrichtendienst WhatsApp.

Auch ins Gerätehaus in Schönberg dürfen nur noch Angehörige der Feuerwehr. Sie wollen unbedingt verhindern, dass viele von ihnen in Quarantäne müssen. Dann könnten zu einem Feuer oder Unfall in der Stadt zwar auch Wehren aus dem Umland ausrücken, sie wären aber deutlich später am Einsatzort. „Dann lassen sich keine Hilfsfristen einhalten“, sagt Jörn Stange. Das solle vermieden werden.

Partikelfilternde Masken für den Ernstfall

In Herrnburg bringen die Feuerwehrleute ihre Behelfsmasken zum Einsatz mit. Jeder muss bereits in seinem Privatauto die Mund-Nasen-Bedeckung anziehen. Erst dann darf er das Feuerwehrgerätehaus betreten – und zwar im Mindestabstand von zwei Meter zu jedem anderen Brandschützer. Beim Einsatz können die Feuerwehrleute partikelfilternde Masken anziehen, die auch den Träger vor einer Infektion bewahren können.

In den Fahrzeugen der Herrnburger Feuerwehr sitzen nicht mehr so viele Männer und Frauen wie sonst. Jetzt halten sich in den Mannschaftskabinen nur noch zwei Brandschützer auf. Vorher waren es sieben. Weiter vorne sitzen der Fahrer und ein Beifahrer. Der Herrnburger Wehrführer Oliver Boest sagt, welche Folge das hat: „Wir fahren mit erhöhter Fahrzeuganzahl raus.“

Nur Feuerwehrleute dürfen das Gerätehaus in Schönberg betreten. Für alle anderen ist es gesperrt. Quelle: Jürgen Lenz

Die Einsatzkräfte arbeiten in drei getrennten Teams, die möglich wenig Kontakt zueinander haben. Damit vermeidet die Feuerwehr, dass alle Feuerwehrleute in Quarantäne müssen, wenn einer von ihnen positiv auf Covid-19 getestet wurde und er Kontakt zu den anderen hatte. Dann wäre nur ein Team nicht mehr einsatzbereit.

Zum „Einsatznotwendigen“ gehört bei der Dassower Feuerwehr wie bei allen anderen die ordnungsgemäße Kontrolle der Technik. „Die Wartung der Fahrzeuge erfolgt auch weiter“, sagt Daniel Selzer. Auch er weiß nicht, bis wann die Feuerwehrleute so weiter arbeiten wie derzeit und bis wann sich die 41 Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr nicht treffen können. Der Dassower Wehrführer kündigt an: „Wir lassen es erst einmal bis Jahresende.“

Von Jürgen Lenz