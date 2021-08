Schönberg

Die Musiker der „Combo Cam“ haben Lust, Neues zu wagen und Bekanntes mit Ungewohntem zu kombinieren. Am Dienstag, dem 31. August, treten sie im Rahmen des Schönberger Musiksommers auf. Ihr Konzert beginnt um 20 Uhr in der Kirche.

„Combo Cam“ gründete sich im Herbst 2016 in Leipzig. Die Gruppe beschäftigt sich vorwiegend mit Barockmusik aus Frankreich, Italien, Spanien und Südamerika und Musik aus anderen Kulturkreisen. Viola Blache (Gesang, Barockviola), Friederike Merkel (Blockflöten), Babett Niclas (Barockharfe), Martin Steuber (Barockgitarre, Theorbe, Laute), Antje Nürnberger (Barockcello) und Hannes Malkowski (Perkussion) lernten sich während ihres Studiums kennen. Ihr erstes Programm, „The Real Baroque Book – Standards und andere geheime Hits des 17. Jahrhunderts aus Frankreich, Italien, Spanien und Südamerika“, spielten sie beim Nachwuchswettbewerb „Spielwiese“ des Kölner Festes für Alte Musik.

„Combo Cam“ verbindet Musik mit Kabarett

Für diesen Auftritt wagte sich das Ensemble auf kabarettistisches Gebiet und ließ die Kunstfigur Doris Meeresbüchner auf ihre ganz eigene, liebenswerte und komische Art durch das Programm führen. Combo Cam gewann den Wettbewerb und ist seitdem Gast zahlreicher Festivals.

Den Musikern geht es in besonderer Weise um das Ergründen der Musik. Deshalb suchen sie gemeinsam mit Doris Meeresbüchner nach den Zwischentönen, den Bedeutungen und Aussagen der Musikstücke.

Corona-Regel: 3G

Eintrittskarten für das Konzert des Schönberger Musiksommers am 31. August kosten an der Abendkasse 15 Euro. An fünf Orten sind die Tickets im Vorverkauf erhältlich: in der Buchhandlung Hempel in Schönberg, in der Kurverwaltung in Boltenhagen, in der Stadtinformation in Klütz, in der Ticketwelt der LN in Lübeck, bei „Die Konzertkasse“, ebenfalls in Lübeck, und in der Buchhandlung Weber in Ratzeburg.

Besucher des Konzertes in Schönberg müssen einen Covid-19-Test nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Alternativen: Sie sind komplett geimpft oder können Ihre Immunisierung nach einer Erkrankung nachweisen.

Von Jürgen Lenz