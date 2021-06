Schönberger Musiksommer: „Trockenes“ Spiel mit Dauerwelle

Schönberg

Lion Hinrichs steht während des Gesprächs kurz vor einem Konzert im brandenburgischen Eberswalde. Trotzdem plaudert der 32-jährige Pianist des kammermusikalischen „Trio Adorno“ aus Hamburg entspannt am Telefon über den Auftritt des Trios am 25. Juni um 20 Uhr in der Schönberger St.-Laurentius-Kirche – und über seine neueste Frisur.

Erhält das Trio Adorno Fanpost?

Hin und wieder. Manchmal gibt’s auch kleine Aufmerksamkeiten, wie etwa Delikatessen aus der Region des Fanpost-Schreibers – das wird natürlich besonders gern gesehen. (lacht)

Das Trio Adorno springt kurzfristig als Ersatzmannschaft für das Landesjugendorchester ein. Sind Sie zum ersten Mal in der Schönberger St.-Laurentius-Kirche?

Obwohl unser Geiger Christoph Callis und ich in Lübeck studiert haben, waren wir noch nie in Schönberg. Umso schöner, dass es endlich mal klappt. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir allerdings schon öfter gespielt, zum Beispiel bei den Festspielen MV. Wir sind stets beeindruckt von den tollen Guts- und Herrenhäusern.

Machen Sie einen Soundcheck vor einem Konzert?

Ja, unbedingt. Man muss eine Balance der Töne finden. In einer Backsteinkirche klingt es anders als in einem Konzertsaal oder in freier Natur. Auch in Schönberg machen wir eine Spielprobe und achten darauf, wie beispielsweise der Hall ist. In Kirchen muss ich meist, wie wir sagen, trocken spielen, das heißt, ohne viele Pedaleinsätze beim Flügel.

Sie drei sind Anfang 30, haben allerdings schon viele Preise bekommen.

Wir sind zwar jung, aber dienstalt. Bereits im Jahr 2003 haben wir uns zusammengesetzt und begonnen, zu musizieren.

Was bringen Sie nach Schönberg mit?

Beethoven, Mendelssohn, Schostakowitsch. Spannend wird sein, dass wir Beethoven und Mendelssohn so zeigen, wie die meisten sie nicht kennen. Beethoven ist eher als düster bekannt – bei uns zeigt er sich verspielt, melodiös und sanft. Mendelssohn, der für leichtere, bekömmlichere Stücke bekannt ist, wird bei uns in musikalischer Hinsicht dunkel und bedrohlicher zu erleben sein. Von Schostakowitsch bieten wir ein Jugendwerk voller Leidenschaft – Schostakowitsch war seinerzeit unsterblich verliebt.

Was tun Sie wenige Minuten bevor Sie auf die Bühne gehen?

Wir necken uns. So witzeln wir immer herum, wer als Erster auf die Bühne treten soll. Das ist unsere Art, uns gewissermaßen heiß auf den Auftritt zu machen.

Gibt es Trends in der Kammermusik, die Sie beobachten?

Eher nicht, denn Kammermusik ist zeitlos. Wenn ich einen – wertungsfreien – Vergleich wagen darf, um Kammermusik zu verdeutlichen: Während etwa Oper eine große Show ist, ist Kammermusik eine intime, ehrliche Angelegenheit. So etwas wie der „Lesezirkel“ in der Musik.

Nehmen Sie als Pianist Ihr eigenes Instrument zu den Konzerten mit?

Ich spiele auf gestellten Instrumenten. Das ist unterhaltsam und überraschend, weil ich mich bei jedem Konzert auf ein anderes Instrument einstellen muss.

Was hören Sie privat?

Den friedlichen Hamburger Hip-Hop der 90er Jahre. Da hänge ich dran. Ansonsten gern auch alten Rock: Rolling Stones, Beatles, The Doors oder Queen.

Warum haben Sie sich den Namen Adorno ausgewählt?

Wir haben den Musikphilosophen Theodor Adorno ausgesucht, weil wir den Anspruch haben, auch zeitgenössische avantgardistische Musik einzusetzen. Adorno steht ja unter anderem für die Avantgarde. So viel darf ich verraten: Falls in Schönberg eine Zugabe gewünscht wird, wird es ein Werk aus dem 20. Jahrhundert, von Schostakowitsch, geben.

Spielen Sie immer in schwarzer Kleidung?

Bislang ist es so. Wir wollen vielleicht etwas bunter werden, mal farbige Socken anziehen oder so ähnlich. Dafür experimentieren wir mit unserem Aussehen und probieren uns mit Frisuren aus. So hatte ich bis vor kurzem glatte blonde Haare. In Schönberg trage ich blonde Locken – eine Dauerwelle.

Von Klaus Amberger