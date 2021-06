Schönberger Musiksommer: Warum hat es die Orgel schwer?

Schönberg

Drei Orgeln stehen in der St.-Laurentius-Kirche in Schönberg. Eine – die Winzer-Orgel – mit fast 1400 Pfeifen, eine mittelgroße mit 400 Pfeifen. Die dritte und kleinste verfügt über 98 hölzerne Pfeifen. Christoph D. Minke kennt wohl jede Eigenheit der Instrumente. Der 56-Jährige ist seit drei Jahrzehnten Organist der Schönberger Kirche, die seit 35 Jahren auch Sinnbild für den Schönberger Musiksommer ist, der bis in den Herbst hinein Konzerte bietet. Und Minke ist auch dessen Künstlerischer Leiter.

Die Orgel, die Königin der Instrumente, ist zudem das Instrument des Jahres. „Die Orgel ist meine große Liebe“, sagt Minke. „Aber Königinnen zu lieben, ist nicht immer einfach – eine Königin kann auch mal zickig sein“, sagt er scherzend. Meint aber damit, dass die meisten Orgeln alte Instrumente seien, die zum Beispiel je nach Kälte und Luftfeuchtigkeit unterschiedliche Launen und Toleranzen haben können.

Organist ist Mittler

„Jedes historische Instrument ist ein Unikat, für das man Einfühlungsvermögen mitbringen muss“, erläutert der Musiker. Als Organist sei er Mittler zwischen Komposition und der Orgel, vor allem wenn sich beide, Instrument und das Musikstück, noch nie „gesehen“ hätten.

„Es gibt unglaublich gute Organisten“, sagt Minke, der aus dem Brandenburgischen stammt und in Greifswald studiert hat. Einige werden in diesem Sommer noch in Schönberg erwartet. Allein fünf Konzerte sind der Orgel gewidmet. Auch die meisten Orgeln im Land seien in einem sehr guten Zustand. Allein, es fehlt etwas der Nachwuchs. Trotzdem habe es die Orgel schwer.

Warum fehlt der Nachwuchs?

„Vielleicht, weil oft ältere Stücke gespielt werden.“ Das gelte zuweilen als altbacken. Auch die „Zugänglichkeit“ zur Orgel sei nicht stufenlos. Es mache Mühe, sich dem Instrument zu nähern. „Manchmal ist die Königin sperrig – ein Keyboard zu spielen, ist einfacher.“ Minke hofft indes nicht nur auf junge Leute, sondern auch auf erwachsene Frauen und Männer, die sich fürs Orgelspiel interessieren und sich unterrichten lassen. „Der Orgelunterricht ist anders geworden – und wer das Orgelspiel als Hobby betreiben möchte, ist ebenso willkommen.“

Die Konzerte des Schönberger Musiksommers reichen bis in den September hinein. Die Tickets kosten zehn (Samstags-Orgel) und 15 Euro. Kinder bis 14 Jahre: frei. Am 25. Juni spielt um 20 Uhr das Trio Adorno in der Laurentius-Kirche. Infos, Programm & Tickets: schoenberger-musiksommer.de

Eintauchen in eine andere Welt

Organist Minke spielt stets mit flachen Schuhen, die es ihm leicht machen, über die Pedalen zu gleiten. „Wenn ich spiele, denke ich an nichts anderes, ich komme dann in einen Zustand, ähnlich wie beim Meditieren vielleicht, eine Art Flow.“ Es ist wie ein Eintauchen in eine andere Welt. „Nach einem Konzert bin ich gelöst und müde“, berichtet Minke, der privat kaum Musik hört. „Ich habe ja, auch ohne zu spielen, ständig Musik in meinem Kopf.“

Er macht dann noch einmal die Brust breit für seine Königin: Es gebe auf vielen Dörfern Kirchen mit Orgeln. „Insofern bringt dieses Instrument die Kultur auch in die kleinsten Orte.“ Ob nun mit 100 oder 2000 Pfeifen, die Orgel bietet für jede Vorliebe das Gewünschte: Sie ist zart, kraftvoll, auch laut, schüchtern oder ruppig, leise, betörend, schmeichelnd oder gar herausfordernd, schräg und versöhnend. Wie ein Musiksommer in Schönberg.

Von Klaus Amberger