Seine Stücke erklangen mehrfach beim Schönberge Musiksommer – nun ist der Komponist und Kirchenmusiker Manfred Schlenker 95 Jahre alt geworden.

Die Festivalleitung gratulierte dem 1926 in Berlin geborenen Träger des Bundesverdienstkreuzes mit einem seiner eigenen Werke auf musikalische Weise bereits im Februar dieses Jahres und führte die Patita für Orgel „Dankt Gott mit allem, was ihr tut" während der Musikalischen Andacht zum Orgelgeburtstag in der Kirche St. Laurentius in Schönberg auf.

Kirchenmusiker Christoph D. Minke spielte dabei diesen Lobgesang des Zacharias von Schlenker. Der Komponist war im Laufe seiner beruflichen Karriere unter anderem Domkantor in Stendal, Kantor am Dom zu Greifswald und Landeskirchenmusikdirektor der Greifswalder Bachwoche. Seit 1988 ist er freischaffend. Wiederholt war er als Komponist mit Werken in Schönberg zu Gast.

Von Juliane Schultz