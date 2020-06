Schönberger Musiksommer mal anders: Ehemaliger Basketballprofi stellt aus

Schönberg

Nicht nur die Konzerte des Schönberger Musiksommers mussten in der Corona-Krise um ein Jahr verschoben werden, auch die Ausstellung „ Monte Bello“ von Christoph Rodde. Die Musiksommer-Macher möchten die Leerstelle, die sich durch dieses Verschieben ergibt, sowohl spürbar machen als auch auf coronagerechte Weise füllen. Denn Kultur ist systemrelevant, meinen sie, gemeinschaftsbildend und sinnstiftend.

„Die Menschen in und rund um Schönberg sind es wert, wenn schon nicht in ganzer, mittlerweile als normal erachteter, übergroßer Fülle, doch in würdiger Weise an dieser Gabe täglichen Brotes Anteil haben zu können“, so der organisatorische Leiter Karsten Lessing.

Musiksommererinnerungsbilder

Die Erinnerung an das, was war, als auch an das, was wir unabhängig davon haben, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und so zeigt die Veranstalterin des Schönberger Musiksommers, die evangelische Kirchengemeinde Schönberg, in der St.-Laurentius-Kirche die Musiksommererinnerungsbilder des in Rankendorf ansässigen Künstlers Magnus Pelkowski, der seit vielen Jahren Tag für Tag seine Eindrücke in seinem Tagebuch festhält.

Allerdings nicht mit Worten, sondern mit Bildern! Seine zahlreichen Konzertbesuche beim Schönberger Musiksommer fanden so Eingang in sein illustriertes Tagebuch, und mit einer Auswahl von etwa 20 Bildern gewährt er den Besuchern einen Einblick in diesen Erinnerungsschatz und in sein künstlerisches Schaffen überhaupt.

Ehemaliger Basketballspieler

Magnus Pelkowski, geboren 1965 im kolumbischen Bogotá, ist ein ehemaliger deutsch-kolumbianischer Basketballspieler. Er gilt als der erste Spieler mit deutscher Staatsbürgerschaft, der eine Meisterschaft in der NCAA Division I Basketball Championship in den Vereinigten Staaten erringen konnte. Nach seinem Studium spielte er noch einige Jahre als Profi in der deutschen Basketball-Bundesliga. Er lebt mittlerweile im Westen Mecklenburgs und arbeitet als Landschaftsgestalter und freischaffender Künstler.

Corona bringt es mit sich, vieles neu zu lernen, und so ist diese Ausstellung auch eine vernetzte geworden: Für jedes Bild gibt es einen QR-Code, mit dessen Hilfe man Musik hören kann, die im Zusammenhang mit dem gezeigten Bild steht. Daher der Titel „Klingende Bilder“. Doch auch ohne diese Beigabe klingen die Bilder, indem sie innere Resonanzen erzeugen. Wem sie gefallen – man kann die Bilder auch erwerben.

Jeden Dienstag zwischen 19 und 21 Uhr

Die Ausstellung wird zu erleben sein an den Abenden des „Klingenden Kirchplatzes“: jeden Dienstag vom 30. Juni bis 1. September zwischen 19 und 21 Uhr, sowie rund um die Gottesdienstzeiten und zu weiteren sporadischen Öffnungszeiten der Kirche oder nach Anmeldung.

Entsprechend wird es eine kleine Eröffnung am 30. Juni zur „Offenen Kirche“ ab 19 Uhr geben. Um 20 Uhr wird unter dem Titel „Gloria: Soli Deo“ die historische Winzer-Orgel von 1847 die zweitgrößte, 1728 gegossene Glocke der Schönberger St.-Laurentius-Kirche kommentieren. Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke spielt Werke von Bach, Reger, Lewandowski, Mendelssohn und Liszt.

