Schönberg

Sorgfältig prüft Optikermeister Uwe Becker den kleinen dünnen Strich, den der dreidimensionale Drucker gerade zieht. Hinter einer Scheibe spielt sich gerade ein aufwendiger Prozess ab, hauchdünne Kunststofffäden werden erhitzt und so zusammengefügt, dass am Ende ein Brillengestell entsteht – in einem bis zu acht Stunden dauernden Prozess.

Eine Brille in den Farben des FC Hansa Rostock herzustellen, ist in diesem Fall das Ziel für dieses exklusive Gestell. Den FC Schönberg 95 und Borussia Dortmund gibt es bereits als Modell aus Schönberg. Dafür, dass solche Wünsche überhaupt erfüllt werden können, hat Uwe Becker nicht nur investiert, sondern wochenlang getüftelt und getestet. Denn so modern die Technik auch sein mag, am Ende ist es der Mensch, der die Maschine und den Computer bedient. Und der vorgibt, was dort entstehen soll.

40 000 Euro für einen Drucker

Dass moderne Technik auch in der Branche der Optiker notwendig ist, um sich für die Zukunft zu wappnen, darüber ist sich Uwe Becker schon lange im Klaren. „Digitalisierung – was heißt das für uns?“, fragte sich der Schönberger vor mehr als zwei Jahren. Auf einer Messe 2019 hatte der 59-Jährige einen 3D-Drucker gesehen und war beeindruckt von den Möglichkeiten, die diese Technik bietet. „Ich habe mich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt und diesen Drucker gekauft“, berichtet der Optikermeister.

So funktioniert 3D-Druck Der 3D-Druck, auch bekannt unter den Bezeichnungen additive Fertigung, generative Fertigung oder Rapid-Technologien, ist eine Bezeichnung für alle Fertigungsverfahren, bei denen Material Schicht für Schicht aufgetragen wird, um dreidimensionale Gegenstände zu erzeugen. Dabei erfolgt der schichtweise Aufbau computergesteuert aus einem oder mehreren flüssigen oder festen Werkstoffen nach vorgegebenen Maßen und Formen. Beim Aufbau finden physikalische oder chemische Härtungs- oder Schmelzprozesse statt. Im Grunde genommen wird Kunststoff erhitzt und dann Schicht für Schicht übereinandergelegt. Typische Werkstoffe für das 3D-Drucken sind Kunststoffe, Kunstharze, Keramiken und speziell aufbereitete Metalle. Inzwischen wurden auch Carbon- und Graphitmaterialien für den 3D-Druck von Teilen aus Kohlenstoff entwickelt. Obwohl es sich oft um formende Verfahren handelt, sind für ein konkretes Erzeugnis keine speziellen Werkzeuge erforderlich, die die jeweilige Geometrie des Werkstückes gespeichert haben. 3D-Drucker werden in der Industrie, im Modellbau, in der Forschung und privat eingesetzt, um Modelle, Muster, Prototypen, Werkzeuge oder Endprodukte zu fertigen. Daneben gibt es Anwendungen im Heim- und Unterhaltungsbereich, dem Baugewerbe sowie in der Kunst und Medizin.

Eine mutige Investition, denn immerhin 40 000 Euro hat das Gerät gekostet. Aber in der Region, so Uwe Becker, sei das Gerät einmalig. Doch damit sich die Anschaffung rechnet, muss der Umsatz stimmen. Bis die ersten Gestelle aus dem Drucker tatsächlich über den Ladentisch gingen, dauerte es eine Weile.

Über einen Bildschirm wird der Herstellungsprozess überwacht. Quelle: Maik Freitag

„Vier Monate habe ich mit dem Südtiroler Hersteller Marcus Simonazi getüftelt, Soft- und Hardware ausprobiert, Tag und Nacht“, berichtet Uwe Becker. Doch gute Ergebnisse ließen auf sich warten. „Ich wollte das Ding schon wieder zurückgeben“, erklärt der ehemalige Gadebuscher. Doch irgendwann stellte sich der Erfolg ein.

Herstellung bei 230 Grad Celsius

„Erst als wir die Temperatur um 40 Grad auf 220 bis 230 Grad erhöht haben, wurden die Gestelle entsprechend gedruckt“, erklärt der Optikermeister den entscheidenden Durchbruch in der Testphase. Bis zu 29 Schichten trägt der Drucker inzwischen übereinander auf. Bevor der Drucker seine Arbeit jedoch aufnimmt, wird der Kopf eines Kunden gescannt.

Innovative Technik beim Optikermeister. Quelle: Maik Freitag

Erst dann weiß der Drucker, wie sich Augenabstand und Nasenrückenbreite verhalten. Sechs bis acht Stunden dauert der Herstellungsprozess im Drucker. Handarbeit ist dennoch gefragt, etwa eine Stunde braucht Uwe Becker, damit das Gestell fertig ist.

In 28 verschiedenen Farben und zahllosen Formen kann der Drucker die Gestelle fertigen. Ob in matt oder glänzend, entscheidet dann der Kunde, denn das ist Handarbeit. Vier Angestellte und Uwe Becker kümmern sich um den Kunden in Schönberg. Dass so viel Innovation sich auch auszahlen muss, zeigt sich dann im Preis. 249 Euro kostet das Gestell. Dafür ist das aber in jedem Fall ein Unikat. Egal ob in Firmenfarben oder denen des Lieblingsvereins: Es gibt keine Zweite davon.

Von Maik Freitag