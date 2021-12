Schönberg

Ulrike Säcker kämpft sich durch die schwierigste Zeit ihrer Selbstständigkeit, die vor 28 Jahren mit der Eröffnung des Ladens City-Schuh begann. Seit Beginn der Corona-Pandemie stellt sie sich immer wieder auf neuen Vorschriften der Behörden, die den Besuch oder die Schließung ihres Geschäftes in Schönberg regeln, ein.

Sie sagt: „Man muss versuchen, irgendwie zu überleben.“ Dabei helfen ihr neben der persönlichen Beratung und einem besonderen Service vor allem die Treue und der Zuspruch zahlreicher Kunden.

Massiver Einbruch deutschlandweit Die Pandemie trifft den Schuheinzelhandel hart. Allein im vorigen Jahr ist das Geschäft bundesweit um 17 Prozent eingebrochen. Fachleute halten eine Erholung auf das Vorkrisenniveau frühestens 2022 für möglich. Besonders die Läden vor Ort leiden. Derzeit schränkt sie die 2G-Regel in fast ganz Deutschland ein. Der Schuhhandel in Bayern darf weiterhin uneingeschränkt öffnen. Schuhgeschäfte gehören laut der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaates zu den Ladengeschäften des täglichen Bedarfs. Zu ihnen zählen auch Supermärkte, Drogerien, Optiker, Tierbedarfsläden, Apotheken und Baumärkte. Dort gilt die Einschränkung „Geimpft oder genesen“ nicht.

„Frau Säcker, bleiben Sie hier“, bittet eine Kundin in dem Laden in der August-Bebel-Straße. Sätze wie diesen hört die Schuhhändlerin immer wieder, seitdem der Einzelhandel in ganz Deutschland durch die Corona-Regeln massiv unter Druck gerät und Läden schließen müssen.

Ulrike Säckers Kunden lieben die Beratung vor Ort. Sie wollen nicht weit fahren und auch nicht online kaufen. Sie möchten Schuhe im Laden ansehen und anprobieren. Und sie schätzen die Ratschläge der erfahrenen Verkäuferin. Sie wissen, was sie an Ulrike Säcker haben.

Hol- und Bringservice für Schuhe kommt bei Kunden gut an

Für die 55-Jährige ist der Beruf viel mehr als ein Job. Sie arbeitet nicht nur als Schuhverkäuferin, sie ist Schuhverkäuferin. „Mir macht es Spaß und ich habe Freude im Job“, erklärt sie. Ihren Kunden kommt sie, soweit es geht, entgegen. Im ersten Lockdown erweiterte sie ihren Hol- und Bringservice. Er kommt gut an.

Der Service funktioniert so: Ein Kunde will Schuhe kaufen, ruft an, bespricht mit Ulrike Säcker, welche Größen, Farben und Modelle für ihn infrage kommen. Die Händlerin sucht dann Paare in passenden Größen, Farben und Ausführungen heraus, stellt sie dem Kunden vor die Tür, der Kunde probiert die Schuhe an, wählt ein Paar oder mehrere aus. Ulrike Säcker fährt ein zweites Mal zu ihm – jetzt, um das Geld für die gekaufte Ware abzuholen und die Schuhe, die der Kunde nicht haben will, wieder mitzunehmen.

So helfen sich die Händlerin und Käufer gegenseitig. Andere Interessenten kauften während des Lockdowns einen Gutschein, um ihn später einzulösen. Trotzdem muss die Inhaberin von City-Schuh mit Umsatzeinbußen kämpfen.

Dritte Corona-Regel in weniger als einem Monat

Jetzt gilt für den Schuhladen die 2G-Regel. Erwachsene dürften nur rein, wenn sie vollständig geimpft oder genesen sind. Für Ulrike Säcker ist das die dritte Regel in weniger als einem Monat. Sie bedauert: „Der Wechsel ist immer sehr kurzfristig.“ Sie halte sich immer an die Regeln, passe auf, dass sie stets auf dem aktuellen Stand ist, denn: „Man muss aufpassen, dass man sich nicht in die Nesseln setzt.“

Wie reagieren die Kunden auf 2G? „Sie sind eigentlich immer ganz entspannt.“ Wenn ein Problem auftaucht, gibt’s fast immer eine Lösung. Neulich kam ein Kunde, blieb am Eingang stehen, bat seine Tochter zum Anprobieren von Kinderschuhen in den Laden.

Ulrike Säcker beriet, das Mädchen probierte an, zeigte die Schuhe dem Papa, der war einverstanden, gab seiner Tochter das Geld, sie bezahlte. Mädchen und Mann gingen mit einem passenden Paar zufrieden davon. Und Ulrike Säcker war auch zufrieden. Sie ist froh, dass Kunden ihr die Treue halten. „Das freut mich sehr.“

Im ersten Lockdown 2020 erweiterte Ulrike Säcker ihren Liefer- und Anprobierservice außer Haus. Sie durfte den Laden nicht öffnen. Quelle: Jürgen Lenz

Die Schuhverkäuferin versucht mit allen Mitteln durch die Corona-Zeit zu kommen. Um mit Kunden in Kontakt zu bleiben und Wünsche zu erfüllen, nutzt sie den Onlinedienst WhatsApp. Sie hat fast 300 Kontakte.

„Ich möchte keinen neuen Lockdown“

Nicht nur behördliche Beschränkungen setzen der Schuhhändlerin zu. Sie muss mit Folgen der Pandemie auf den internationalen Handel kämpfen. Lieferverzögerungen in der ganzen Branche führten dazu, dass Sommerschuhe erst im Herbst in den Läden stand.

Die Verkäuferin in Schönberg muss zusehen, dass sie die Ware verkauft bekommt. Schließlich besorgt sie Schuhe für Kunden, nicht fürs Lager. „Jetzt ist alles wieder da“, sagt die Schuhhändlerin. Sie hofft, dass die nächste Saison besser beginnt und die Ware rechtzeitig kommt.

Ulrike Säcker ist gespannt, was das nächste Jahr bringen wird. Eines will sie auf keinen Fall: „Ich möchte keinen neuen Lockdown. Das wäre für mich fatal.“

Von Jürgen Lenz