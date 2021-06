Schönberg

Beate Jörke hat Power für zwei. Sie ist Unternehmerin, Ehefrau, Mutter, Chefin, Hobby-Landwirtin – und jeden Tag für ihre Patienten da. Die Corona-Pandemie hat auch für die gebürtige Schönbergerin das Leben gravierend verändert.

„Das letzte Jahr war tatsächlich das schwierigste in den 30 Jahren, in denen es unsere Praxis gibt“, sagt die blonde Frau, die 1991 die erste private Physiotherapie-Praxis im Ort gründete. Gerade 24 Jahre war Beate Jörke damals alt, jung verheiratet, Mama eines kleinen Sohnes und voller Elan. Nach dem Studium an der Medizinischen Fachschule in Rostock und einer kurzen Stippvisite im Bereich Orthopädie der Unimedizin hatte es die junge Frau zurück in die Heimat gezogen, ans Kreiskrankenhaus Grevesmühlen.

Manuelle Therapie, Bobath-Therapie, Osteopathie

Als 1990 die Umstrukturierung in den Krankenhäusern begann, spürte sie: „Ich habe Lust auf Selbstständigkeit.“ Die Bedingungen waren gut: In der kleinen Hofstelle, die die junge Familie 1988 gekauft hatte, wurde die Scheune zu Praxisräumen umgebaut. Die ersten Mitarbeiterinnen waren zwei Kolleginnen aus dem Krankenhaus, Mutter Brigitte half in der Anmeldung. „Bei uns ging es von Anfang an sehr familiär zu.“

Die Selbstständigkeit verlangte, dass die Existenzgründerin sich in die Buchführung „einfuchste“ und bei den Richtlinien der Gesundheitsreformen auf der Höhe sein musste. Vor allem aber wollte die junge Frau fachlich weiterkommen. Ob Manuelle Therapie oder Bobath-Therapie – wissensdurstig stürzte sie sich in die Zusatzausbildung. Nach der zweijährigen Heilpraktiker-Ausbildung in Schwerin entdeckte sie auch noch die Osteopathie für sich: Fünf Jahre Fernstudium im Nachbarland Schleswig-Holstein, bei den Reha-Spezialisten in Damp. „Das war eine intensive Zeit.“

Im Nebenjob Bäuerin

Heute hat das Unternehmen fünf Mitarbeiter und ist Ausbildungspraxis. Sie seien „ein guter Mix aus jungen und erfahrenen Kollegen“, meint die 54-Jährige, die im „Nebenjob“ auch noch Bäuerin ist, wie sie lachend erzählt. Denn ihr Mann Rainer führt eine kleine Landwirtschaft und hat als Fleckvieh-Züchter einen guten Namen in der Branche. Nach Feierabend und am Wochenende hilft Beate Jörke gern mal beim Kühefüttern oder holt die Pferde von der Koppel, sie liebt diesen Ausgleich. Deshalb hat die tatkräftige Mutter auch den Reitsport ihrer beiden Kinder über viele Jahre begleitet. Als „pferdeverrückte“ Familie tourten sie zu Turnieren durch ganz Norddeutschland.

Sohn Johannes hat das Landwirtschafts-Gen des Vaters geerbt und Landwirtschaft studiert. Tochter Josefine zog es – wie die Mama – beruflich in die medizinische Richtung, sie arbeitet als Diplompsychologin in Hamburg. „In der Praxis haben wir uns erfolgreich entwickelt“, blickt die Unternehmerin zufrieden zurück. Sie freut sich, dass Kooperationen mit anderen Partnern in der Rehabilitation gut funktionieren, mit den Krankenkassen zum Beispiel und dem benachbarten Fitnessstudio.

Schwieriges Corona-Jahr

Ihr Ziel: „Wir wollen die Patienten begleiten, bis sie wieder voll leistungsfähig sind.“ Doch seit mehr als einem Jahr diktiert das Corona-Virus einen anderen Rhythmus im Praxisalltag. An die kurze Schließzeit im März 2020 erinnert sich Beate Jörke nicht gern. Zum ersten Mal in ihrer Freiberuflichkeit mussten die Mitarbeiter in Kurzarbeit Null geschickt werden. „Es ging nicht anders, Sicherheit war oberstes Gebot.“ Im direkten Patientenkontakt sei die Ansteckungsgefahr sehr hoch.

Doch die Schließung war keine Lösung, denn es gibt Behandlungen, die nicht aufgeschoben werden dürfen. „Nach Operationen oder Unfällen sind Krankengymnastik, Lymphdrainage oder Manualtherapie ganz wichtig, damit die Menschen wieder mobil und belastbar werden“, erläutert die Osteopathin. Auf die neuen Vorgaben stellte sich das Team schnell ein: Arbeit mit Maske, ständiges desinfizieren, versetzte Arbeits- und Behandlungszeiten, Plexiglasscheiben – all das half, dass es im Umfeld der Praxis keine Corona-Infektionen gab.

Am 1. Juli wird gefeiert

Beate Jörke weiß: „Das Virus war in der Nähe, aber wir sind sehr diszipliniert. Und wir hatten auch ein bisschen Glück. „Besonders wichtig war ihr in dieser Zeit, den Patienten viel zu erklären, über Risiken aufzuklären, aber auch Mut zu machen. Das 30. Jahr ihrer Firma, es war „eine Herausforderung der besonderen Art“, sagt die Gründerin. Am 1. Juli soll deshalb gefeiert werden – mit Patienten, Freunden, Geschäftspartnern, Leuten aus der Stadt. Das Team lädt zu einem Tag der offenen Tür in die Praxis ein. „Jeder, der uns kennenlernen möchten, ist gern gesehen“, sagt die Chefin, die noch lange nicht ans Aufhören denkt.

Von Eke Ehlers