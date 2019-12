Schönberger Weihnachtsmarkt auf lauschigem Plätzchen 

Schönberg

Gemütlich, heimelig, fast familiär: Das ist der Weihnachtsmarkt in Schönberg. Einwohner und Besucher der Stadt finden ihn am kommenden Sonnabend, dem 14. Dezember, in einem besonders lauschigen Ambiente: dem Kirchplatz. Dort startet das Unterhaltungsprogramm um 14.20 Uhr mit einem Auftritt von Grundschülern. Gegen 14.50 Uhr betreten Schützlinge des Vereins „Haus des Kindes“ die Bühne, um das Publikum zu unterhalten. Ab 15.20 Uhr folgt ein Tanzprogramm.

„Der Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr etwas anders“, sagt Matthias Aurich, Mitarbeiter der Stadt Schönberg. Quelle: Lenz Jürgen

Ein Weihnachtsmann verteilt gegen 16 Uhr Geschenke. Von 17.40 Uhr bis kurz vor dem Läuten der Glocken um 18 Uhr spielen Bläser auf dem Turm der Kirche adventliche Lieder. Einige Minuten später beginnt auf dem Kirchplatz zum letzten Mal in diesem Jahr die Aktion „ Schönberg singt“. Dann sind alle Einwohner und Besucher der Stadt zum gemeinsamen Singen eingeladen.

„Der Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr etwas anders“, sagt Stadtmitarbeiter Matthias Aurich, der den Weihnachtsmarkt in Schönberg seit vielen Jahren mit einigen Unterstützern organisiert. Nach seiner Auskunft öffnet der Markt diesmal auch in der Kirche. Dort öffnet ein Handwerker- und Kunsthandwerkermarkt mit Keramik, handgenähten Taschen, Handarbeiten von Frauen aus der Kirchengemeinde, Vogelhäusern und vielem mehr. Draußen gibt’s Essen, Getränke und Süßigkeiten.

Matthias Aurich kündigt an: „Wir werden auch ein Back- und Bastelzelt für Kinder haben.“ Der Verein „Haus des Kindes“ und die Bäckerei Schwabe betreuen es. Zum Ponyreiten sind die jüngsten Besucher des Weihnachtsmarktes ebenfalls eingeladen.

Bäckerei Schwabe verkauft Riesenstollen

Bereits um 14 Uhr lädt die Schönberger Bäckerei Schwabe zum Anschnitt eines Riesenstollens auf den Kirchplatz ein. Den Erlös des Stollenverkaufs spendet die Bäckerei seit der Premiere ihrer Aktion im Jahr 2005 jedes Mal für einen guten Zweck.

Sie gibt das Geld immer Vereinen und Institutionen in Schönberg, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren. Juniorchef Daniel Schwabe kündigt an: „Wir lassen es diesmal der Stadtjugendpflege Schönberg zugutekommen.“

Rekordbeteiligung in Dassow

Der Weihnachtsmarkt in Schönberg ist der dritte im Schönberger Land. Diesmal besonders gut besucht: der Markt in Dassow. Am Tag vor dem ersten Advent lockten nicht nur ein Unterhaltungsprogramm mit Musik, Nikolaus und Auftritten von Schützlingen der Kita „Deichspatzen“ auf den Kirchplatz und in das Gotteshaus. An 14 Buden und fünf Zelten konnten die Besucher die unterschiedlichsten Dinge erstehen. „Es waren so viele Stände wie noch nie“, erklärt die städtische Kulturbeauftragte Andrea Hinrichs. Bei ihr sind noch einige Kalender für 2020 zu haben, die der Jugend-, Kultur- und Freizeitverein Dassow auf dem Weihnachtsmarkt angeboten hat. Der Schreibwarenladen Krause verkauft die Kalender ebenfalls. Abgebildet sind aus Anlass des Jubiläums „800 Jahre Dassow“ aktuelle und historische Ansichten der Stadt.

Rekord in Dassow: 14 Buden und fünf Zelte auf dem Kirchplatz. Sehr beliebt ist die Rollenbahn für Kinder. Quelle: Jürgen Lenz

Sehr gut bei den Besuchern des Weihnachtsmarktes in Dassow kamen eine Rollenbahn für Kinder, ein Ponyreiten und eine Andacht an, bei der Pastor Ekkehard Maase die erste Adventskerze anzündete. Die nächste adventliche Veranstaltung in Dassow steht kurz bevor. Am Sonnabend, dem 14. Dezember, beginnt um 15 Uhr ein vorweihnachtlicher Nachmittag und Abend in und vor dem Blumen- und Pflanzenmarkt von Erich Rahlf & Söhne. Dort werden auch Bratwurst, Glühwein, Kaffee, Kuchen und Handarbeiten angeboten.

Rekord auch beim Weihnachtsmarkt in Selmsdorf

Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, lieh sich die Stadt Dassow einige Buden bei der Nachbargemeinde Selmsdorf aus. Dort öffneten eine Woche später 17 Buden auf dem Kirchplatz – auch das ein Rekord. Die Besucher des Weihnachtsmarktes in Selmsdorf konnten am Sonnabend unter verschiedensten Essen, Süßigkeiten und Getränken wählen. Ebenfalls im Angebot: Gestricktes, Genähtes, Dekoartikel aus Holz, Stofftiere, Weihnachtskarten, Bücher und vieles mehr.

In Selmsdorf eröffnen Bürgermeister Marcus Kreft (r.) und Gemeindediakon Torsten Woest den Markt. Der Weihnachtsmann wartet auf seinen Einsatz. Quelle: Jürgen Lenz

Was ist das Besondere des Weihnachtsmarktes in Selmsdorf? „Einmalig ist die Vielfalt und Gemeinschaft der Vereine, die mitmachen“, antwortet Gemeindediakon Torsten Woest. Gut sei auch, dass die Kirchengemeinde und die politische Gemeinde bei dem Markt zusammenarbeiten. Torsten Woest eröffnete den Markt gemeinsam mit Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD). Danach unterhielten Schüler der Musikschule „ Carl Orff“ und Kindergartenkinder die Besucher.

