Schönberger zeigt seine Bilder im „Haus Barlach“

Wenn kreative Menschen im Mecklenburg zu „Kunst offen“ einladen, dann ist immer Schönberger dabei: Heinz Tenbreul. „Ich mache schon lange mit – bestimmt schon seit 15 Jahren“, sagt der 60-Jährige, der als Maler, Zeichner und Illustrator arbeitet. Er erklärt: „Für mich ist es eine Gelegenheit, dass Leute hier wegen Kunst reinkommen. Interesse war immer da.“ Auch habe er bereits einige Bilder bei „Kunst offen“ verkauft. Das sei auch ein Argument mitzumachen.

Am Pfingsten lädt Heinz Tenbreul wieder in sein Atelier ein. Gäste sind dort am Sonntag von 10 bis 18 Uhr und am Montag von 11 bis 17 Uhr willkommen. Dann präsentiert Heinz Tenbreul Zeichnungen und Ölgemälde, die er in den vergangenen Jahren gestaltet hat. Unter den Motiven sind Ansichten aus Schönberg.

In seinem Haus wohnte Ernst Barlach

Zu finden ist Heinz Tenbreul in der Ratzeburger Straße 6, dem denkmalgeschützten „Haus Barlach“. Ernst Barlach wohnte dort von 1884 bis 1888 mit seiner Familie. Somit knüpft Heinz Tenbreul an eine künstlerische Tradition an.

Auch an anderen Tagen führt der Schönberger durch sein Atelier – nach Absprache unter der Telefonnummer 038828/21960. Wenn genügend Interessenten zusammenkommen, würde er auch Zeichenunterricht anbieten.

Von Jürgen Lenz