Schönberg

Weihnachten, das besinnliche Fest, ganz in Familie, mit Freunden, einfach mal nur privat sein – das kennt Kornelia Qualmann (59) aus Schönberg nicht. „Ich habe schon immer an Weihnachten gearbeitet“, erzählt sie in einer Pause zwischen ihren Besuchen bei Patienten in und um Schönberg.

Seit 17 Jahren arbeitet Kornelia Qualmann, die von ihren Kollegen und Kolleginnen liebevoll „Konni“ genannt wird, für den Pflegedienst Rudi & David Volk in ihrer Heimatstadt. Genau wie ihre Kollegen, insgesamt um die 40, ist sie in jedem Jahr an den Weihnachtsfeiertagen unterwegs, um sich um Menschen zu kümmern, die dringend Hilfe brauchen.

Früher Eisenbahnerin heute Pflegerin

Bevor Kornelia Qualmann in die Pflege einstieg, war sie als Eisenbahnerin auch an den Festtagen unterwegs. „Meine zwei Kinder und mein Mann kennen das gar nicht anders“, sagt sie. Über all die Jahre habe sich das mit Weihnachten aber gut eingespielt. „Ich habe einen ganz wunderbaren Mann, der inzwischen fantastisch kochen kann. Auch meine Kinder geben mir großen Rückhalt. Wenn ich an Weihnachten nach Hause komme, kann ich mich an den gedeckten Tisch setzen.“

Kornelia Qualmann (59) arbeitet seit 17 Jahren für den Schönberger Pflegedienst Rudi & David Volk. An Weihnachten, daran ist die ehemalige Eisenbahnerin schon immer gewöhnt. Quelle: Annett Meinke

Dass ihr Mann genau versteht, was seine Frau an Weihnachten für die Allgemeinheit leistet, ist klar. Seit Kurzem arbeitet auch er für den Pflegedienst Volk – als technischer Mitarbeiter. Die vier Enkelkinder, die die Qualmanns bereits haben, sind noch klein. Bisher haben sie noch nicht bewusst realisiert, dass die Bescherung an Heiligabend vielleicht etwas später stattfinden muss, weil Omi zuvor Wichtiges zu tun hat.

Wie das Weihnachtsfest sich in diesem Jahr gestalten wird, weiß Kornelia Qualmann noch nicht ganz genau. Noch sind die Schichten nicht konkret eingeteilt. „Wir versuchen im Pflegedienst immer, alles fair aufzuteilen, so dass jede und jeder auch genügend Zeit für die Familie hat.“ Was beruflich in diesem Jahr ein erschwerender Faktor war, – das Coronavirus – kann auch privat nicht ganz außer Acht gelassen werden. Man wird sehen, sagt Kornelia Qualmann, wie es laufen wird, wie sich das familiäre Beisammensein gestalten wird.

Ein schwieriges Jahr – vor allen Dingen für die Patienten

Sie hofft, dass ihre Patienten, wie Frau Grube aus Schönberg, in diesem Jahr trotz allem wenigstens an einem der Festtage von ihren Angehörigen besucht werden. „Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, leiden oftmals schon unter Einsamkeit. Das Coronavirus hat alles noch einmal schwieriger gemacht.“ Dass sie akribisch auf alle Sicherheitsstandards achte, sagt sie dann, gehöre für sie und ihre Kollegen im Pflegedienst längst zur Routine. „Wir tragen Masken, ziehen uns Handschuhe an und desinfizieren, was zu desinfizieren ist.“ Bisher hat Covid-19 noch keinen ihrer Patienten erwischt – auch keinen ihrer Kollegen.

Dass trotz aller Schwierigkeiten auch an diesem Weihnachten, wenn sie endlich von ihren Touren nach Hause kommt, Besinnlichkeit aufkommt, dessen ist sich Kornelia Qualmann sicher. Und dass das neue Jahr die Pandemie endlich dauerhaft abflachen lässt, ist ihre große Hoffnung.

Von Annett Meinke