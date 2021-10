Schönberg

In der Stadt Schönberg gibt es Jugendliche, die sich in die Kommunalpolitik einmischen und die Interessen der Kinder vertreten wollen. Sie haben am Badeteich in Schönberg einen Jugendbeirat gegründet. Anlass war die Auswertung eines Camps im August, bei dem sich Jugendliche aus Nordwestmecklenburg und Wismar auch über die Kommunalpolitik ausgetauscht hatten.

Organisiert wurde das Camp von Mitarbeitern des Kreisjugendringes Nordwestmecklenburg e.V. und des Stadtjugendringes Wismar e.V., die sich auch an der Auswertung und der Gründung des Schönberger Jugendbeirats beteiligten.

Jugendclub soll renoviert werden

Die Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring und dem Wismarer Stadtjugendring wollen die Schönberger fortsetzen und von deren Erfahrungen profitieren. Unterstützt wird der neue Jugendbeirat von Lukas Kylau, der ihnen als Beteiligungsmoderator hilft, wichtige Kontakte herzustellen.

In den vergangenen Wochen haben die Jugendlichen aus Schönberg bereits den Landtag besucht, diskutierten mit Abgeordneten und gingen zu Netzwerktreffen. Bald möchten sie selber aktiv werden und den Jugendclub ihrer Stadt neu streichen.

Von Malte Behnk