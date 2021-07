Der Schönberger Musiksommer widmet einige Konzerte dem „Instrument des Jahres 2021“ – der Orgel. Am 17. Juli spielt der Organist Emil Handke die 1847 erbaute Winzer-Orgel in der Schönberger Kirche. Im Konzert erklingt Musik von Pachelbel, Buxtehude und Bach und würdigt ein ganz besonderes Instrument.

Der Organist Emil Handke spielt am 17. Juli 2020 an der Winzer-Orgel in der Schönberger Kirche Musik von Pachelbel, Buxtehude und Bach. Quelle: Veranstalter